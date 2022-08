Will Smith biết ơn vợ vì không bỏ rơi anh sau cái tát tai tiếng ở Oscar

Mới đây, Will Smith cùng vợ - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith gây chú ý khi bị bắt gặp tại Malibu, Mỹ. Đây là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện cùng nhau từ sau vụ lùm xùm tát đồng nghiệp của Will Smith tại lễ trao giải Oscar 2022. Lần cuối cùng họ được nhìn thấy bên nhau tại lễ trao giải Oscar 2022 từ tháng 3/2022. Tâm trạng của Will Smith và Jada đều rất vui vẻ và thoải mái.

Một nguồn tin nói với tờ People: "Will vẫn đang rất ổn. Anh ấy dành nhiều thời gian cho vợ. Anh ấy cảm thấy hạnh phúc vì luôn được vợ ủng hộ hết mình. Cả hai vô cùng thân thiết và luôn hỗ trợ lẫn nhau. Gia đình là tất cả đối với họ".

Will Smith và vợ, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith, xuất hiện cùng nhau tại Malibu, Mỹ, tháng 8/2022 (Ảnh: JJ).

Cũng theo nguồn tin này, nam diễn viên đã học hỏi thêm được rất nhiều điều trong vài tháng qua. Ngôi sao King Richard cũng cảm thấy biết ơn khi vợ luôn ủng hộ anh và không rời bỏ anh vào những lúc khó khăn trong sự nghiệp.

Cái tát dành cho người đồng nghiệp Chris Rock ở lễ trao giải Oscar lần thứ 94, hồi tháng 3/2022, không chỉ ảnh hưởng tới sự nghiệp, hình ảnh của Will Smith mà còn tác động không nhỏ đến mối quan hệ của hai vợ chồng anh. Suốt một thời gian dài, vợ và các con của anh đều phải chịu sức ép từ truyền thông.

Sau cái tát, Will Smith phải hứng chịu những chỉ trích từ dư luận toàn cầu cùng sự quay lưng từ các đồng nghiệp ở Hollywood. Nam diễn viên phải nhận án phạt bị cấm tham dự lễ trao giải Oscar và nhiều sự kiện của Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ trong vòng 10 năm. Bản thân anh cũng chủ động làm đơn rút khỏi Viện. Gần nửa năm qua, Will Smith lui về ở ẩn, ít xuất hiện trên truyền thông.

Will Smith và Jada Pinkett Smith đã ở bên nhau 25 năm (Ảnh: News).

Tạp chí Heat cho biết, vợ chồng tài tử King Richard không nói chuyện, giao tiếp với nhau sau lùm xùm. Mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng và thậm chí, họ còn đối mặt với tin đồn ly hôn.

Will Smith và Jada Pinkett gặp nhau lần đầu khi cộng tác trong một dự án vào năm 1994. Cả hai hẹn hò vào năm 1995 và tới năm 1997, họ tổ chức lễ cưới. Tính đến nay, họ đã bên nhau 25 năm với tư cách vợ chồng, có hai đứa con tài năng và cũng nổi tiếng khi hoạt động trong làng giải trí.

Cuộc hôn nhân 25 năm của Jada và Will trải qua nhiều sóng gió. Bản thân Jada không muốn tiến tới hôn nhân bởi khi đó, cô còn quá trẻ. Cô tâm sự trong show truyền hình: "Tôi đã chịu áp lực rất lớn. Bạn biết đấy, là diễn viên trẻ, còn cả sự nghiệp phía trước, tôi lại mang thai trong độ tuổi đôi mươi và chẳng biết phải làm gì. Nhưng tôi biết rằng, bản thân chưa bao giờ muốn kết hôn".

Từ năm 2011, Will và Jada liên tục vướng tin ly hôn. Truyền thông Hollywood tung tin Jada ngoại tình với Marc Anthony trong khi Will bị tố có quan hệ tình cảm với bạn diễn Margot Robbie khi quay bộ phim Focus (năm 2015).

Will Smith tới Ấn Độ trị liệu tâm lý sau lùm xùm tát đồng nghiệp tại lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: News).

Trả lời phỏng vấn tờ GQ vào năm 2021, Will Smith xác nhận cả anh và Jada đều có quan hệ ngoài luồng với người khác. Jada thừa nhận cặp kè với August Alsina, đàn em kém cô tới 21 tuổi và là bạn của con trai cô. Jada đã thú nhận điều này với chồng khi hai người ngồi lại nói chuyện trong show Red Table Talk.

Sau những sóng gió hôn nhân, Jada và Will đã quyết định tiếp tục chung sống nhưng sẽ cho đối phương những khoảng trời riêng. Họ hàn gắn hôn nhân gần một năm nhưng sóng gió mới lại ập đến. Vụ ồn ào bạo lực tại lễ trao giải Oscar 2022 lại khiến mối quan hệ giữa Will và vợ nảy sinh rạn nứt mới.

Sau scandal bạo lực, Will Smith tới Mumbai, Ấn Độ để trị liệu tinh thần còn Jada Pinkett và các con vẫn hoạt động nghệ thuật ở Mỹ. Vợ chồng họ không gặp nhau trong nhiều tháng. Tuy nhiên, sau đợt trị liệu tâm lý tại Ấn Độ, tâm trạng của Will Smith ổn định và vui vẻ hơn.

Will Smith hạnh phúc khi có vợ, con luôn đồng hành, ủng hộ anh trong sự nghiệp (Ảnh: AP).

Ngoài ra, Will Smith đã gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Chris Rock qua một video được đăng tải trên mạng gần đây. Trong video này, nam diễn viên tỏ ra hối hận trước hành động của mình, đồng thời anh muốn có thể tiếp tục làm bạn với danh hài sau tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, đáp lại lời xin lỗi của đồng nghiệp, Chris Rock tỏ ra thờ ơ và thậm chí có vẻ như không có ý định làm hòa.

Jada Pinkett Smith cũng lên tiếng thúc đẩy sự hòa giải giữa chồng và đồng nghiệp. Cô nói: "Hy vọng sâu sắc nhất của tôi là hai người đàn ông thông minh, tài giỏi có cơ hội hàn gắn, trò chuyện và hòa giải. Chúng tôi cần cả hai người".

Willow Smith - con gái của Will Smith cũng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ với bố sau sự cố bạo lực. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên trẻ khẳng định không giận bố mình về hành động này.

"Tôi nghĩ cả gia đình tôi đều là con người và tôi chấp nhận mọi thành viên trong gia đình với tính cách riêng. Từ vị trí của chúng tôi, đôi khi tính cách của con người không được chấp nhận. Chúng tôi bị đánh giá bởi một hành động của mình và bị coi có lối sống không lành mạnh. Chuyện của bố tôi không khiến tôi sợ hãi", Willow nói.

Sắp tới, Will Smith sẽ trở lại với công việc, trước mắt là bắt tay thực hiện phim hậu truyện I Am Legend 2. Tại lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith đã nhận giải Oscar dành cho Nam chính xuất sắc đầu tiên trong sự nghiệp. Ngôi sao da màu xuất thân là ca sĩ được xem là nam diễn viên tài năng, cống hiến hết mình cho nghệ thuật hơn hai chục năm qua.