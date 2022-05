Vụ Will Smith tát đồng nghiệp: "Người tốt bị đặt vào tình huống tồi tệ"

Chủ tịch Sony Pictures - Tom Rothman đã phản hồi về tin hãng tạm dừng dự án phim Bad Boys 4 có Will Smith: "Điều đó không chính xác. Bộ phim đang trong giai đoạn phát triển và giờ vẫn thế. Quá trình sản xuất không hề bị dừng bởi nó còn chưa bắt đầu. Đã có những điều rất đáng tiếc xảy ra và tôi không nghĩ, mình ở vị trí thích hợp để đưa ra bình luận về nó ngoài việc nói tôi quen biết Will Smith rất lâu rồi, đó là một người tử tế".

Tháng 3/2022, Will Smith trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế sau khi ngôi sao nổi tiếng lên sân khấu tát đồng nghiệp Chris Rock vì danh hài đưa ra lời đùa cợt về mái đầu trọc của vợ Will Smith ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022.

Chủ tịch Sony Pictures - Tom Rothman khen ngợi Will Smith là người tử tế và phủ nhận việc ngừng hợp tác với anh sau bê bối tát đồng nghiệp tại Oscar 2022 (Ảnh: News).

Vụ việc khiến Will Smith bị cả Hollywood quay lưng, chỉ trích vì hành động bạo lực. Scandal này cũng làm lu mờ giải thưởng Oscar dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc mà anh mới giành được.

Ban tổ chức Oscar đã ra lệnh cấm Will Smith tới dự lễ trao giải trong 10 năm. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn có cơ hội nhận đề cử và thắng cuộc nếu có dự án đủ tiêu chuẩn.

Sau vụ việc, Will Smith đã lên tiếng xin lỗi đồng nghiệp, Viện Hàn lâm, khán giả và nhanh chóng nộp đơn xin rút khỏi Viện Hàn lâm và biến mất khỏi làng giải trí hơn một tháng qua. Nhiều đồng nghiệp tại Hollywood chỉ trích Will Smith hành xử bạo lực, khen ngợi Chris Rock cư xử chuyên nghiệp.

Nhìn về vụ việc này, chủ tịch Tom Rothman nói: "Những gì đã xảy ra là ví dụ của điều người ta hay nói: người tốt bị đặt vào tình huống tồi tệ, ngay trước mắt mọi người. Tôi tin lời xin lỗi và sự ăn năn của Will là chân thành. Tôi cũng tin vào sự tha thứ và chuộc tội".

"Bad Boy" là dự án gắn liền với sự nghiệp rực rỡ của Will Smith (Ảnh: News).

Trước đó, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer của Bad Boys 4 nói: "Đó là quyết định thuộc trách nhiệm của các lãnh đạo cấp cao" khi được hỏi về tương lai của dự án này sau bê bối của Will Smith. Hồi tháng 4 vừa rồi, truyền thông quốc tế đưa tin, kế hoạch sản xuất dự án này bị hủy do scandal của Will Smith.

Dự án Bad Boys là một trong các thương hiệu điện ảnh làm nên sự nghiệp lẫy lừng của Will Smith. Dự án này được khởi động từ năm 1995 với ba phần phim đã ra mắt. Trong phim, Will Smith và Martin Lawrence thủ vai hai thám tử thuộc sở cảnh sát Miami.

Tới nay, chùm phim hài hành động đã kiếm được hơn 839 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Phần phim mới nhất mang tên Bad Boys For Life ra mắt vào năm 2020 và thu về hơn 425 triệu USD doanh thu phòng vé.

Will Smith tới Ấn Độ để tham gia khóa thiền, tập yoga từ tháng 4/2022 (Ảnh: India Express).

Tháng 4 vừa rồi, Will Smith rời Mỹ để tới Ấn Độ, tham gia các khóa thiền, yoga nhằm phục hồi tinh thần sau ồn ào tại Oscar 2022. Nguồn tin thân cận của gia đình diễn viên tiết lộ với Fox News: "Nhiều bạn bè âm thầm nhắn tin động viên và hỏi thăm anh ấy. Một số cho rằng hành động bạo lực của Smith biểu hiện cho sự giận dữ có sẵn bên trong. Họ khuyên anh nghỉ diễn xuất một thời gian, đi điều trị tâm lý và giải quyết các vấn đề cá nhân".

Người thân cũng dành nhiều thời gian bên Will Smith trong giai đoạn khó khăn. "Họ cùng cố gắng và đoàn kết để vượt qua thử thách này. Gia đình Smith là một tập thể vững mạnh, khăng khít và ủng hộ anh ấy tuyệt đối", một nguồn tin cho hay.