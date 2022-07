Will Smith lại xin lỗi về cái tát tai tiếng và phản ứng của Chris Rock

Ngày 29/7 vừa rồi, Will Smith đã đăng tải một video cá nhân lên mạng xã hội. Trong đó, anh chính thức nói lời xin lỗi tài tử Chris Rock, người từng bị anh cho ăn tát ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 vì một câu đùa về kiểu tóc của vợ anh, Jada Pinkett Smith.

Được biết, sau cái tát tai tiếng này, Will Smith đã hai lần nói lời xin lỗi người đồng nghiệp thông qua trang cá nhân, bày tỏ sự ân hận về hành động nông nổi của mình. Cái tát cũng nhấn chìm sự nghiệp và mang đến tai tiếng cho Will Smith.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: AP).

Ngày 8/4, Viện Hàn lâm (AMPAS) ra quyết định kỷ luật nam diễn viên, cấm anh tham dự sự kiện liên quan Oscar trong 10 năm. Ngoài ra, sự nghiệp của ngôi sao 53 tuổi được cho là ảnh hưởng không nhỏ vì làn sóng tẩy chay anh tại Hollywood.

Thông qua video được đăng trên tài khoản mạng xã hội, Will Smith bày tỏ: "Tôi đã liên lạc với Chris và được biết anh ấy chưa sẵn sàng nói chuyện. Khi nào có thể, anh ấy sẽ liên hệ lại. Vì vậy, tôi muốn nói rằng "Chris, tôi xin lỗi anh". Hành vi của tôi không thể chấp nhận được. Tôi vẫn ở đây và chờ đến khi nào anh sẵn sàng".

Lý giải việc không xin lỗi Chris Rock ngay tại sân khấu khi lên nhận giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2022, Will Smith thú nhận: "Tôi đã mờ mắt tại khoảnh khắc đó. Mọi thứ lúc ấy đều mù mịt".

Will Smith nói tới sự cố tát Chris Rock trong video đăng tải ngày 29/7 trên trang cá nhân (Ảnh: Ảnh chụp màn hình).

Will Smith chia sẻ sau vài tháng nhìn nhận lại sự việc, anh cảm nhận được nỗi đau, những rắc rối đã gây ra cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Tài tử Hollywood cũng cảm thấy buồn phiền khi chứng kiến sự thất vọng của khán giả.

Trong video, anh thừa nhận đã không sống đúng với hình ảnh và ấn tượng công chúng dành cho mình. "Tôi là một con người và đã phạm sai lầm. Tôi đang cố gắng để không nghĩ mình là kẻ tồi tệ. Nếu các bạn trao cho tôi cơ hội, tôi hứa chúng ta sẽ làm bạn một lần nữa", anh nói.

Nam diễn viên đồng thời nói xin lỗi vợ - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith, các con, mẹ và em trai của Chris Rock. Will Smith nhấn mạnh Jada không liên quan đến cú tát ở Oscar 2022 bởi đó là lựa chọn của riêng anh.

"Tôi đã xem cuộc phỏng vấn của mẹ anh ấy (Chris Rock). Có một điều tôi đã không nhận ra là bao nhiêu người phải chịu tổn thương vì khoảnh khắc ấy. Tôi muốn xin lỗi mẹ của Chris, gia đình anh và đặc biệt là Tony Rock. Chúng ta từng có mối quan hệ tốt đẹp. Chắc chắn rất khó để lấy lại", anh nói thêm.

Chris Rock không chấp nhận lời xin lỗi của Will Smith (Ảnh: Getty Images).

Được biết, sau khi tài tử King Richard nhận hình phạt từ Viện hàn lâm và hứng những sự chỉ trích của dư luận toàn cầu, mẹ của Chris Rock đã lên tiếng về vụ việc. Bà cho rằng, hành động của Will Smith là không thể chấp nhận và lời xin lỗi của anh với con trai bà không chân thành.

Kevin Hart, bạn thân của Will Smith, cũng nhắc đến cái tát chấn động tại lễ trao giải Oscar 2022 khi trả lời phỏng vấn của chương trình Entertainment Tonight, hồi tháng 7 vừa rồi. Kevin tiết lộ, Will Smith đang rất hối hận.

"Anh ấy đang ở nơi tốt đẹp để hoàn thành các kế hoạch của mình. Chúng ta là con người, và con người đôi khi mắc sai lầm. Vì vậy, đừng nên nhắc về quá khứ, hãy nhìn nhận hiện tại và cố gắng để tiến lên phía trước", Hart nói.

Nam diễn viên hy vọng Smith sớm vượt qua cú sốc bạo lực do chính mình gây ra: "Tôi mong hai người họ cảm nhận được sự an ủi và vượt qua lùm xùm. Với người luôn tràn đầy năng lượng tích cực như tôi, tôi chỉ thích nhìn thấy mọi người vui vẻ".

Sau sự cố tai tiếng, Will Smith đã tới Ấn Độ tham gia một khóa thiền định (Ảnh: The Indian Express).

Trước đó, trong talk show Red Table Talk vào tháng 6/2022, Jada Pinkett Smith - vợ tài tử Will Smith cũng lên tiếng về vụ việc: "Hy vọng sâu sắc nhất của tôi là hai người đàn ông thông minh, tài giỏi có cơ hội hàn gắn, trò chuyện và hòa giải. Chúng tôi cần cả hai người".

Sau khi nhận án phạt từ cái tát gây chấn động lịch sử lễ trao giải Oscar, Will Smith biến mất khỏi truyền thông. Anh được cho là tới Mumbai, Ấn Độ tham gia các khóa trị liệu tinh thần. The Indian Express cho hay, nhiều khả năng nam diễn viên muốn gặp gỡ thiền sư Sadhguru, người lãnh đạo tinh thần kiêm nhà sáng lập Isha Foundation.

Dù một số dự án có sự tham gia của Will Smith phải tạm hoãn kế hoạch thực hiện hoặc mời người thay thế nhưng tài tử Hollywood không có ý định từ bỏ đam mê diễn xuất. Ngôi sao sinh năm 1968 được cho rằng đang bắt tay thực hiện dự án phim hậu truyện I Am Legend 2.

Trái với sự im lìm của Will Smith thời gian qua, Chris Rock lại nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp tại Hollywood sau sự cố ăn tát. Anh được khen cư xử chừng mực, chuyên nghiệp trên sân khấu, không làm hỏng lễ trao giải Oscar 2022. Anh nhận được nhiều lời mời biểu diễn, dẫn chương trình sau sự cố.

Will Smith lên tiếng sau án phạt 10 năm cấm tham dự Oscar (Video: ET).

Chris Rock vài lần nói về cái tát của Will Smith tại các buổi diễn khắp thế giới. Tại buổi diễn độc thoại vào tuần trước ở New York, Mỹ, danh hài nói: "Mọi người đều cố gắng trở thành nạn nhân. Nếu mọi người đều tuyên bố là nạn nhân thì sẽ không ai nghe thấy nạn nhân thực sự. Ngay cả khi tôi bị đánh đập, tôi vẫn phải đi làm vào ngày hôm sau. Bất kỳ ai diễn hài và có lời nói tổn thương đều chưa bao giờ bị tát vào mặt".

Theo nguồn tin của Page Six, lý do Chris Rock không muốn nhận lời xin lỗi của Will Smith là nó quá thiếu chân thành và muộn màng. "Will Smith không làm điều này vì sự tử tế của mình. Will nhận thấy anh ấy không còn nổi tiếng như trước. Hậu quả của cái tát để lại quá lớn", nguồn tin nói.

Ngoài ra, người này cho rằng tài tử Will Smith lên tiếng xin lỗi do anh nhận thấy hành động bạo lực của bản thân đã gây tổn hại lâu dài cho sự nghiệp của chính mình. "Mọi người đừng quên rằng Will hành hung người khác ngay trên sóng truyền hình quốc gia, sau đó ăn uống như ngôi sao nhạc rock tại tiệc của Vanity Fair", nguồn tin nói thêm.