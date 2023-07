Charlie Puth hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, thân thiện chào khán giả Việt

Charlie Puth hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh vào khoảng 0h ngày 21/7. Trước đó, ca sĩ xuất phát từ Mỹ và quá cảnh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Charlie Puth đến Việt Nam, nhận sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Khi xuất hiện ở cổng ra sân bay, giọng ca We don't talk anymore gây ấn tượng bởi vẻ thân thiện. Ca sĩ đeo ba lô, mặc áo thun kết hợp quần jeans, đeo kính đen. Bạn gái Charlie Puth - Brooke Sansone - cũng đồng hành cùng ca sĩ trong chuyến đi đến Việt Nam lưu diễn.

Charlie Puth được chào đón khi hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước sự chào đón của người hâm mộ, Charlie Puth cười tươi, liên tục vẫy tay chào khán giả. Khi được fan hỏi thăm sức khỏe, giọng ca See you again nói anh có chút mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Mặc dù vậy, nam ca sĩ người Mỹ vẫn nán lại giao lưu cùng fan Việt. Anh gửi lời chào bằng tiếng Việt và nhận xét thời tiết ở Khánh Hòa "khá nóng". "Đây là lần đầu tiên tôi tới đây", Charlie Puth thân thiện nói.

Charlie Puth thân thiện giao lưu với khán giả Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong suốt quá trình từ lúc nam ca sĩ hạ cánh và đẩy hành lý ra xe, ê-kíp vệ sĩ luôn theo sát, bảo vệ anh nghiêm ngặt. Sau đó, dàn xe hộ tống Charlie Puth đến bến tàu cao tốc, đưa anh ra đảo Hòn Tre (Nha Trang) để chuẩn bị cho đại nhạc hội vào ngày 22/7.

Trước đó, nam ca sĩ có lịch trình biểu diễn dày đặc, kéo dài từ 21/5-11/7, nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn quốc tế Charlie the live experience.