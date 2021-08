Dân trí Dù sống xa quê nhưng ca sĩ Đình Bảo, cựu thành viên nhóm AC&M và Hoàng Mỹ An luôn hướng về cội nguồn.

Đình Bảo là cựu thành viên nhóm nhạc AC&M. Năm 2009, nhóm tan rã. Đình Bảo sang Mỹ du học và kết hôn năm 2017.

Hoàng Mỹ An từng thu hút khá nhiều sự chú ý khi tham gia cuộc thi "Thử thách cùng bước nhảy" và giành giải Á quân. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp nhảy múa tại Việt Nam như những đàn anh, đàn chị đi trước, cô lại sang Mỹ định cư.

Ca sĩ Đình Bảo dạy thanh nhạc cho Hoàng Mỹ An tại Mỹ.

Ngoài hát hay, nhảy giỏi, Hoàng Mỹ An còn có thành tích học tập đáng nể. Cô đang là sinh viên của trường Đại học danh tiếng ở Mỹ - University of Southern California (USC). Cô từng nhận học bổng của một số trường, trong đó có Berklee College of Music - một trong những trường âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới và trường Los Angeles College of Music.

Ca sĩ Đình Bảo vừa tiết lộ Hoàng Mỹ An là học trò của mình. Anh đã huấn luyện thanh nhạc cho giọng hát trẻ này được 2 tháng. Nữ ca sĩ yêu cầu Đình Bảo dạy thanh nhạc cho cô với cường độ 4 giờ/ngày thay vì 2 giờ/ngày như anh đề nghị. Theo Đình Bảo, Hoàng Mỹ An có thái độ tích cực với công việc, chăm chỉ rèn luyện nên từ khi qua Mỹ đến hiện tại, chất giọng của cô đã tiến bộ rõ rệt.

Nhắc về người thầy của mình, Hoàng Mỹ An dành những lời đầy trân trọng: "Một người thầy rất có tâm và có tầm. Thầy chỉ dạy tôi rất tận tình và có sự mong đợi cao. Thầy Bảo không chỉ dạy về kĩ thuật, cách trình diễn giọng hát, mà thầy còn dạy tôi cách làm việc, cách sống và cái tâm với nghề".

Vừa qua, Đình Bảo ra mắt MV "Sống như tia nắng mặt trời" với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhằm động viên tinh thần các y bác sĩ và người dân Sài Gòn cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

"Tôi đã viết nên bài hát này nhưng nó đã không còn là bài hát của riêng tôi mà nó đã trở thành bài hát tất cả những nghệ sĩ tham gia với tôi và là bài hát của tất cả những con tim yêu thương Sài Gòn", ca sĩ Đình Bảo chia sẻ.

Hoàng Mỹ An cũng có nhiều cảm xúc khi tham gia dự án đầy ý nghĩa của thầy Đình Bảo. Cô chia sẻ: "Đầu tiên, tôi rất hào hứng khi nhận được lời mời của thầy Đình Bảo tham gia vào dự án ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh khó khăn ở Việt Nam. Là một người con xa quê được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn, tôi đã rất xúc động với những lời hát và hình ảnh khắc họa trong bài hát.

Tôi hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ nhưng gia đình tôi vẫn ở Việt Nam. Bình thường một năm tôi về Việt Nam hai lần, mà từ khi dịch là gần hai năm tôi chưa về. Bài hát làm tôi rất nhớ khu phố tấp nập, sôi nổi và đầy ắp tiếng cười ở Sài Gòn. Khi biết tin Sài Gòn ngày càng bệnh nặng hơn, tôi rất lo lắng và thương xót. Vì vậy, tôi có rất nhiều cảm xúc khi nghe và thu âm ca khúc này".

Hà Thanh