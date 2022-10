Ca sĩ Đen Vâu, Khắc Việt ủng hộ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong sáng 3/10, thông qua Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nam nhạc sĩ - ca sĩ Khắc Việt và công ty của mình đã ủng hộ số tiền 500 triệu đồng giúp tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ - ca sĩ Khắc Việt viết: "Nửa đêm xem tin tức về bão sắp đổ bộ Miền Trung mà sốt ruột quá, không biết cơn bão này sẽ tàn phá lớn như thế nào, nhưng với tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, dù có lớn như nào cũng không thể nào lớn bằng sự đoàn kết và sẻ chia tinh thần dân tộc, truyền thống lâu đời người Việt Nam, của ít lòng nhiều.

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin được san sẻ cùng đồng bào số tiền 500 triệu đồng để cùng khắc phục hậu quả...".

Ca sĩ Khắc Việt thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng tới nhân dân tỉnh Nghệ An để khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra (Ảnh: FB nhân vật).

Thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban cứu trợ của tỉnh này vừa tiếp nhận số tiền 300 triệu đồng từ nam ca sĩ Nguyễn Đức Cường (ca sĩ Đen Vâu) và nhóm Đồng âm qua hình thức chuyển khoản. Trước đó, vào ngày 29/9, nam ca sĩ Đen Vâu cùng nhóm nhạc đến Nghệ An biểu diễn tại một chương trình ca nhạc. Thời điểm này, địa bàn Nghệ An đang xảy ra ngập lụt trên diện rộng. Nam ca sĩ đã chuyển khoản số tiền trên để hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thư cảm ơn của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An gửi ca sĩ Đen Vâu và nhóm Đồng âm (Ảnh: M.S).

Trong thư cảm ơn, Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An khẳng định: "Đây là món quà hết sức có ý nghĩa, thể hiện sâu sắc tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và tình cảm hết sức cao quý của anh chị em nhóm Đồng âm đối với người dân tỉnh Nghệ An. Món quà ủng hộ đầy ý nghĩa này đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau", gieo mầm và sẻ chia yêu thương, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và là nguồn động viên to lớn giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống".

Trên trang cá nhân, người đẹp Nguyễn Lệ Nam Em - top 10 Hoa hậu thế giới Việt Nam 2022 đăng tải thông tin đã chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An "mong đồng bào Nghệ An vững tâm vượt qua giông bão".

Sau thư kêu gọi, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận nhiều sự ủng hộ, chia sẻ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh (Ảnh: TMTQ tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh này liên tiếp xảy ra mưa lớn, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng tại nhiều địa phương. Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của Nhân dân và các công trình của Nhà nước. Đến nay đã toàn tỉnh đã có 8 người tử vong và hơn 8.000 căn nhà bị ngập, hư hỏng, gần 1.400 hộ dân phải di dời, 66 xóm bản bị cô lập, gần 4.000 hộ dân bị nước lũ chia cắt.

Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến tỉnh Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề về người và tải sản (Ảnh: T.C).

Trước nỗi đau mất đi người thân và cuộc sống khốn khổ của hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh sống tạm bợ, đói rét... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ Nhân dân các địa phương sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Đến hết ngày 3/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng của 4.057 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, ủng hộ, chia sẻ khó khăn với nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Riêng trong ngày 3/10, có gần 3.000 lượt ủng hộ gần 3 tỷ đồng.