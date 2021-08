"Bom sex" Marilyn Monroe đẹp ngọt ngào, trong sáng ở tuổi 19

Dân trí Những bức ảnh được chụp năm Marilyn Monroe 19 tuổi, khi ấy, cô vẫn còn giữ mái tóc nâu tự nhiên, ăn vận giản dị, kín đáo. Vẻ đẹp của Marilyn lúc này mộc mạc, ngọt ngào, trong sáng.

Bức ảnh chụp năm 1945 khi tay máy Andre mới quen Marilyn.

Những bức ảnh này được chụp bởi tay máy Andre de Dienes, ảnh sắp được đem ra đấu giá. Đây là những bức ảnh hiếm chưa từng công bố về người đẹp "biểu tượng sex" của màn ảnh Hollywood. 11 bức ảnh được chụp bởi tay máy người Hungary trong các năm 1945, 1949, và 1953, khi Andre vẫn còn gắn bó với Marilyn - một cô gái mới đặt chân tới Hollywood để tìm kiếm cơ hội mới.

Những bức ảnh đầu tiên mà Andre chụp Marilyn là khi cô mới 19 tuổi, hồi năm 1945; còn những bức ảnh cuối cùng được chụp vào năm 1953, khi Marilyn bắt đầu được biết tới qua hai bộ phim điện ảnh "Gentlemen Prefer Blondes" và "How to Marry a Millionaire". Mỗi bức ảnh sẽ được đem ra đấu giá riêng và có mức giá khởi điểm 800 USD.

Khi tìm tới Hollywood hồi năm 1945, Marilyn Monroe đã chia tay người chồng đầu và mong muốn trở thành một diễn viên. Lúc này, Marilyn và Andre trở thành một cặp, về sau, khi Marilyn đã nổi tiếng, họ vẫn giữ quan hệ bạn bè, cho tới tận khi cô qua đời.

Marilyn Monroe là diễn viên, người mẫu, ca sĩ huyền thoại người Mỹ, cô nổi tiếng với những vai diễn gợi cảm, vui tươi và có phần "ngốc nghếch" trên màn ảnh. Cô trở thành một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất của thập niên 1950 - 1960.

Những bức ảnh về Marilyn năm 19 tuổi khiến nhiều người hẳn không nhận ra cô.

Cho tới hôm nay, Marilyn vẫn tiếp tục là một biểu tượng trong văn hóa đại chúng. Viện Phim Mỹ đã đưa Marilyn vào vị trí thứ 6 trong danh sách những nữ diễn viên vĩ đại nhất của thời đại vàng ở Hollywood.

Sinh ra và lớn lên ở Los Angeles (Mỹ), Marilyn có tuổi thơ không hạnh phúc khi luôn phải sống trong những gia đình tạm thời nhận nuôi cô và từng có một thời gian sống trong trại trẻ mồ côi. Cô kết hôn sớm từ năm 16 tuổi, rồi đi làm trong nhà máy. Tình cờ quen biết với một nhiếp ảnh gia đã giúp Marilyn biết tới công việc người mẫu rồi dần dần, nhận được một số vai diễn phụ.

Đầu thập niên 1950, danh tiếng bắt đầu tìm tới Marilyn khi cô xuất hiện trong một số phim hài. Lúc này, Marilyn bất ngờ gặp lùm xùm, khi xuất hiện thông tin cô từng là người mẫu chụp ảnh khỏa thân trước khi trở thành nữ diễn viên.

Thuở ấy, sự việc này bị xem là cấm kỵ và sẽ làm mất hình ảnh của một ngôi sao nữ, hãng phim khuyên cô phủ nhận thông tin, dù vậy, Marilyn thẳng thắn đối diện, thừa nhận sự thật, chia sẻ câu chuyện về xuất phát điểm và hoàn cảnh khó khăn của mình ở thời điểm làm công việc người mẫu.

Sự việc được công chúng đón nhận nhẹ nhàng một cách bất ngờ, Marilyn không hề bị ảnh hưởng tới sự nghiệp, mà còn chứng kiến sự quan tâm gia tăng đột biến dành cho cô và các bộ phim của cô.

Thời điểm năm 1945, Marilyn vẫn dùng tên thật là Norma Jeane Baker.

Ngay lập tức, Marilyn trở thành ngôi sao ăn khách hàng đầu ở Hollywood và được đẩy mạnh hình ảnh theo hướng gợi cảm, quyến rũ, là "bom sex" trong các phim "Gentlemen Prefer Blondes" và "How to Marry a Millionaire" ra mắt hồi năm 1953.

Marilyn sở hữu sự nghiệp thành công lớn, nhưng người đẹp cũng cảm thấy thất vọng vì cách mình bị đóng khung trong dạng vai "bom sex ngốc nghếch" và thường không được hãng phim trả thù lao xứng đáng. Về sau, nữ diễn viên đấu tranh quyết liệt, khiến hãng phim chủ quản phải dành cho cô nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các vai diễn của mình hơn và trả cho cô thù lao cao hơn.

Những phim ấn tượng của Marilyn về sau có "The Seven Year Itch" (1955), "Bus Stop" (1956), "Some Like It Hot" (1959), "The Misfits" (1961).

Cuộc sống riêng có nhiều vấn đề của Marilyn đã luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Cô từng bị nghiện thuốc an thần, nghiện thuốc kích thích thần kinh, nghiện rượu, bị rối loạn cảm xúc... Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ sau này của cô với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio và biên kịch Arthur Miller cũng từng được các tờ tin tức giải trí theo dõi rất sát.

Ngày 4/8/1962, Monroe qua đời ở tuổi 36 vì sốc thuốc an thần tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ). Sự ra đi của minh tinh huyền thoại bị xem là có khả năng cao đến từ ý định tự sát, nhưng vẫn còn nhiều tranh luận không đồng tình với quan điểm này xung quanh cái chết của Marilyn Monroe.

Năm 1945, phong cách thời trang của Marilyn vẫn khá giản dị, kín đáo. Cô chưa được biết tới như một "biểu tượng gợi cảm":

Nhưng rồi người đẹp dần thay đổi...

Bức ảnh chụp năm 1953 tại một khách sạn cho thấy Marilyn Monroe đã rất khác so với những bức ảnh chụp trước đó, cô đã đúng là "bom sex" mà công chúng quen thuộc.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/Variety