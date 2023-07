Bộ Văn hóa đang xác minh việc BTC đêm nhạc Blackpink ủng hộ "đường lưỡi bò"

Chiều 5/7, chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan để xác minh nghi vấn công ty tổ chức đêm nhạc Blackpink ủng hộ "đường lưỡi bò".

Theo đó, bà Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho hay, đơn vị này đang làm các thủ tục để xác minh sự việc này nên chưa có thông tin cụ thể.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đơn vị này đang xác minh nghi vấn công ty tổ chức đêm nhạc Backpink ủng hộ "đường lưỡi bò" (Ảnh: Tư liệu).

Trước đó, ngày 30/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TPHCM) tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 vào ngày 29 và 30/7 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, sẽ có 13 bài hát được Blackpink biểu diễn tại Hà Nội gồm: Ddu du ddu du, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it's your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young, Kiss and make up, Ice cream.

Theo nguồn tin mà chúng tôi có được, đơn vị xin cấp phép đêm nhạc đã đưa ra danh sách nhiều hơn 13 bài nhưng một số bài bị cắt vì không phù hợp với chương trình.

Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu, ra mắt từ năm 2016 gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé.

Sau 7 năm hoạt động, Blackpink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Ngoài âm nhạc, Blackpink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho những thương hiệu danh tiếng toàn cầu.