Có gì trong túi xách của Rosé (BlackPink)?

Trong buổi phỏng vấn "Có gì trong túi xách của tôi?" hồi tháng 5 với tạp chí Vogue Pháp, Rosé (BlackPink) cho người hâm mộ thấy những thứ thiết yếu mà cô luôn mang theo bên mình.

Ngoài những sản phẩm làm đẹp, phụ kiện thời trang, vật dụng hàng ngày,... nữ ca sĩ còn giới thiệu một món đồ đặc biệt - là cuốn sách 8 Rules of Love (tạm dịch: 8 quy tắc trong tình yêu) của tác giả Jay Shetty.

"Tiêu đề cuốn sách thật dễ thương", Rosé nói. Trước đó, khi trông thấy cuốn sách này ở hiệu sách, Rosé cảm nhận tác phẩm hơi... sến và không nghĩ sẽ mua nó.

Tuy nhiên, sau khi xem một trong số các cuộc phỏng vấn của tác giả, cô đã hoàn toàn bị thuyết phục.

"Khi chọn đọc sách, nghĩa là tôi muốn tách biệt mình khỏi thế giới", thành viên nhóm BlackPink nói thêm về sở thích đọc sách.

8 Rules of Love bàn về ý nghĩa, cách nuôi dưỡng tình yêu và chữa lành vết thương lòng.

Trong tác phẩm, thay vì trình bày tình yêu như một khái niệm siêu phàm hoặc tập hợp những điều sáo rỗng, Jay Shetty đưa ra các bước cụ thể, khả thi để giúp người đọc phát triển các kỹ năng thực hành và nuôi dưỡng tình yêu.

Tác giả cho rằng, nếu con người sống theo 8 quy tắc tình yêu mà anh nêu ra, thì có thể yêu bản thân, vợ/chồng và thế giới tốt hơn những gì họ từng nghĩ là có thể.

Jay Shetty nói rằng, thông qua cuốn sách, độc giả sẽ hiểu được thói quen yêu bản thân và sự tự tin để chuẩn bị cho tình yêu; Làm thế nào để tìm ra một sai lầm trong tình yêu và ngừng lặp đi lặp lại sai lầm đó; Tìm ra cách cân bằng giữa công việc, tình yêu và cuộc sống mà không đánh mất chính mình.

Tác giả cũng khuyên người đọc khi nào nên chia tay khỏi một tình huống độc hại và học cách chữa lành vết thương; Làm thế nào để yêu và cho đi tình yêu ngay cả khi bạn cảm thấy mình đã trải qua rất nhiều.

Jay Shetty cầm trên tay cuốn sách "8 Rules of Love" (Ảnh: Herworld).

Giáo sư Y khoa Deepak Chopra, đến từ Đại học California, San Diego, nhận định Jay Shetty đã tạo ra một hướng dẫn tuyệt vời để nâng cao niềm vui và sự viên mãn trong tình yêu.

"Những quy tắc tình yêu mà anh ấy nêu ra sẽ đưa bạn bước vào con đường khám phá bản thân, hướng tới những cấp độ nhận thức mới - phương tiện duy nhất để hạnh phúc", ông cho hay.

Diễn viên Lily Collins nhận xét Jay Shetty có một khả năng cực kỳ đặc biệt trong việc giáo dục và hướng dẫn con người thực hiện những quy tắc của tình yêu.

"Những trang sách của Jay đã nhắc nhở tôi rằng đôi khi sự cô đơn có thể chữa lành, giúp tôi nhận ra những giá trị, nhu cầu sâu thẳm nhất bên trong mình, từ đó yêu thương bản thân vô điều kiện", Lily Collins nói.

Jay Shetty, 35 tuổi, là cựu tu sĩ, tác giả có sách bán chạy số 1 của New York Times, người kể chuyện từng đoạt giải thưởng và người dẫn chương trình podcast.

Năm 2017, Jay góp mặt trong danh sách "30 Under 30" do Forbes bình chọn. Anh được hơn 50 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và những video do anh đăng tải đã thu hút hơn 10 tỷ lượt xem.

Jay là diễn giả chính trên khắp thế giới, từng được mời tới Google, Microsoft, Netflix và American Express, cùng nhiều người khác.