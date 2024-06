Bi kịch từ mặt cha ruột khiến sao phim "Ở nhà một mình" ám ảnh dài lâu

Trong đăng tải mang nhiều xúc cảm trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Macaulay Culkin (43 tuổi) cho biết chính trải nghiệm làm cha đã giúp anh có cách nhìn nhận mới về Ngày của Cha.

Macaulay đã lớn lên bên một người cha bạo hành. Điều ấy khiến anh có những xúc cảm phức tạp quanh dịp kỷ niệm Ngày của Cha. Sau khi bản thân làm cha của hai cậu con trai - Dakota (3 tuổi) và Carson (1 tuổi), Macaulay quyết định thay đổi cảm nhận xung quanh ngày này.

Vai diễn trong phim điện ảnh "Ở nhà một mình" (1990) là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Macaulay Culkin (Ảnh: People).

Trước đây, Macaulay khá bối rối khi chứng kiến mọi người hân hoan với các hoạt động kỷ niệm dành cho cha của họ.

Khi bản thân anh trở thành một người cha, Macaulay quyết định sẽ thực hiện nhiều hoạt động xoay quanh các con của mình, để biến ngày này trở thành một ngày vui dành cho các cậu bé.

"Tôi quyết định sẽ suy nghĩ khác, cảm nhận khác. Ngày của Cha sẽ không xoay quanh cảm nhận bối rối của tôi nữa, mà sẽ xoay quanh những người giúp tôi hiểu thế nào là làm một người cha", Macaulay chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2018, Macaulay cho biết mối quan hệ giữa anh và cha ruột - nam diễn viên Kit Culkin (79 tuổi) - đã xảy ra nhiều vấn đề từ trước khi anh trở thành sao nhí.

Theo Macaulay, ông Kit Culkin có xu hướng bạo hành nên ông thường sử dụng bạo lực, đòn roi mỗi khi con cái làm trái ý mình.

"Cha tôi bạo hành người thân cả về thể chất và tinh thần. Tôi có thể đưa ra bằng chứng là những vết sẹo không bao giờ phai mờ. Cha tôi còn là một người hay ghen tị. Những điều mà ông ấy nỗ lực cả đời để đạt được, tôi đã đạt được từ trước năm 10 tuổi. Chính điều ấy càng khiến mối quan hệ giữa cha con tôi trở nên rất khó khăn và đáng buồn", Macaulay tâm sự.

Macaulay bên cha ruột khi còn nhỏ (Ảnh: Page Six).

Nam diễn viên đã không liên hệ với cha ruột trong hơn 25 năm qua. Anh cho biết, bản thân đã xây dựng khái niệm về việc làm một người cha tốt thông qua các bộ phim.

"Cha tôi luôn khiến người thân suy sụp. Có những chuyện không thể nào kể hết được, bạn cần phải thực sự ở trong hoàn cảnh đó mới có thể hiểu được", Macaulay cay đắng chia sẻ.

Nam diễn viên Macaulay Culkin và 6 người anh chị em khác đã lớn lên trong cảnh nghèo khó. Gia đình đông con từng sống trong một căn hộ nhỏ chật chội chỉ có một phòng ngủ ở Manhattan, New York, Mỹ. Trong sự nghiệp của mình, ông Kit Culkin từng theo đuổi công việc diễn xuất trên sân khấu kịch.

Cuộc sống của gia đình Culkin thay đổi sau khi Macaulay trở nên nổi tiếng trong vai trò một diễn viên nhí. Việc Macaulay kiếm được nhiều tiền để hỗ trợ cho gia đình lại khiến mối quan hệ giữa anh và cha ruột trở nên đáng buồn hơn.

Sau cùng, Macaulay đệ đơn ra tòa để hoàn toàn thoát khỏi sự can thiệp, kiểm soát của cha mẹ đối với công việc, cuộc sống và tài chính của bản thân kể từ năm anh 16 tuổi.

Thuở nhỏ, Macaulay từng xuất hiện trong những bộ phim như Rocket Gibraltar (1988), See You in the Morning (1989), Uncle Buck (1989), Home Alone (1990), Home Alone 2: Lost in New York (1992)...

Ở tuổi 14, Macaulay dừng sự nghiệp diễn xuất vì những bất ổn trong đời tư. Sự nghiệp diễn xuất của Macaulay có thể gói gọn trong hình ảnh "một phút huy hoàng rồi vụt tắt". Những năm tháng trưởng thành của Macaulay về sau này diễn ra trong bất ổn.

Anh từng nhiều lần gặp rắc rối với pháp luật vì tàng trữ chất cấm. Có những giai đoạn, Macaulay hom hem, tiều tụy ở mức độ rất đáng lo ngại. Chính điều này đã khiến những tin đồn xuất hiện, rằng Macaulay bị bệnh nặng, sắp... qua đời.

Macaulay bên bạn gái Brenda Song và hai con nhỏ (Ảnh: People).

Câu chuyện về Macaulay Culkin là một trong những câu chuyện điển hình về bi kịch "sớm nở, chóng tàn" xảy tới với sao nhí ở Hollywood.

Không có được một tuổi thơ bình thường, cảm thấy bị chính cha mẹ lợi dụng tiền bạc, phải tự tìm cách trưởng thành, cuối cùng, trong sự giàu có và cô đơn, Macaulay đã sớm sa ngã, trượt dài, tưởng như không gượng dậy nổi.

Chỉ khi bước vào mối quan hệ với nữ diễn viên Brenda Song, Macaulay mới bắt đầu trở nên ổn thỏa hơn. Hiện tại, Macaulay xuất hiện với diện mạo khỏe khoắn. Anh tái xuất với một số vai diễn phụ trong phim truyền hình và điện ảnh.

Macaulay đã gắn bó với Brenda Song từ năm 2017, họ có một cuộc sống khá kín tiếng. Hai người cùng nỗ lực giữ cho hai con nhỏ có tuổi thơ bình thường nhất có thể.