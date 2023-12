Lần đầu lộ diện bên vợ con, sao phim "Ở nhà một mình" đón niềm vui lớn

Tại sự kiện nhận sao trên Đại lộ Danh vọng ở Los Angeles (Mỹ), nam diễn viên Macaulay Culkin đã rất xúc động. Cũng có mặt tại sự kiện này là nữ diễn viên Catherine O'Hara (69 tuổi), bà từng vào vai mẹ của Culkin trong phim Home Alone (Ở nhà một mình - 1990).

Culkin bên nữ diễn viên Brenda Song và cậu con trai Dakota (Ảnh: New York Post).

Đảm nhận vai trò khách mời phát biểu tại sự kiện, nữ diễn viên O'Hara nói: "Ở nhà một mình là bộ phim được yêu thích trên toàn cầu. Các gia đình ở khắp nơi trên thế giới vẫn xem đi xem lại bộ phim này. Có được điều ấy chính là nhờ diễn xuất của Macaulay Culkin. Tôi biết cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều, nhưng cậu ấy khiến chúng ta tưởng mọi chuyện diễn ra rất dễ dàng và tự nhiên".

Nữ diễn viên Catherine O'Hara cũng khiến những người có mặt tại sự kiện bật cười khi bà gợi nhắc lại tình tiết bi hài trong loạt phim Ở nhà một mình.

"Chúc mừng Macaulay. Cảm ơn vì đã mời tôi tới dự sự kiện này. Tôi đã vào vai người mẹ của cậu ấy trên phim, một người mẹ bỏ quên con, để con ở nhà một mình không phải một lần, mà tới... hai lần. Cảm ơn vì vẫn nhớ tới người mẹ này, để tôi được cùng chia sẻ niềm vui với cậu trong dịp đặc biệt này. Tôi rất tự hào về cậu", bà O'Hara nói.

Cũng xuất hiện tại sự kiện còn có bạn gái lâu năm của Culkin - nữ diễn viên Brenda Song (35 tuổi). Cặp đôi đưa hai cậu con trai nhỏ của họ - Dakota (2 tuổi) và Carson (1 tuổi) - cùng tới dự sự kiện. Con gái đỡ đầu của Culkin - nữ ca sĩ Paris Jackson - cũng có mặt. Paris Jackson là con gái của "ông vua pop" Michael Jackson.

Culkin bên người thân và bạn bè đồng nghiệp tại sự kiện (Ảnh: New York Post).

Culkin bên bạn gái và cậu con trai Carson (Ảnh: New York Post).

Culkin nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood (Ảnh: New York Post).

Trong bài phát biểu của mình lúc nhận sao, Culkin đã cảm ơn bạn gái Brenda Song: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Brenda, cô ấy là tất cả đối với tôi. Cô ấy là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết trên đời này. Sau khi hai con trai của chúng tôi chào đời, tôi đã có được 3 con người mà tôi yêu thích nhất trên cuộc đời này".

Culkin được biết tới nhiều nhất trong vai trò một diễn viên nhí. Thuở nhỏ, Culkin đã xuất hiện trong những bộ phim như Rocket Gibraltar (1988), See You in the Morning (1989), Uncle Buck (1989), Home Alone (1990), Home Alone 2: Lost in New York (1992)...

Danh tiếng của Culkin tiếp tục gia tăng trong thập niên 1990. Nam diễn viên nhí đóng phim, xuất hiện trong các chương trình truyền hình, xuất hiện trong MV ca nhạc Black or White của "ông vua pop" Michael Jackson... Culkin tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim tới năm 1994 thì tạm dừng sự nghiệp diễn xuất vì những bất ổn trong đời tư.

Macaulay Culkin và bạn gái Brenda Song cùng xuống phố hồi mùa hè năm nay (Video: Entertainment Tonight).

Macaulay Culkin từng "năm lần, bảy lượt" bị đồn chết trẻ vì suy sụp tới "thân tàn ma dại"

Danh tiếng đến với Macaulay Culkin từ năm lên 10 tuổi. Với vai diễn cậu bé Kevin trong Ở nhà một mình, Culkin trở thành gương mặt nhí được yêu thích hàng đầu ở Hollywood, vai diễn đó mãi là đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Culkin. Về sau này, không vai diễn nào của Culkin đạt tới độ thành công như vậy nữa.

Culkin trong phim "Ở nhà một mình" (Ảnh: New York Post).

Sự nghiệp của Culkin có thể gói gọn trong hình ảnh "một phút huy hoàng rồi vụt tắt". Những năm tháng trưởng thành của Culkin về sau này diễn ra trong sự bất ổn. Ngay từ khi còn ở tuổi thiếu niên, Culkin đã nhận thấy cha mẹ ruột của mình không hành động vì lợi ích tốt đẹp nhất cho mình.

Vì vậy, Culkin đã sớm đệ đơn ra tòa để cha mẹ không còn quyền kiểm soát đối với tài sản của mình dù khi ấy, Culkin còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Mối quan hệ giữa Culkin và cha mẹ cũng trở nên xa cách kể từ đó.

Sau này, ở tuổi trưởng thành, Culkin cũng từng nhiều lần gặp rắc rối với pháp luật vì tàng trữ chất cấm. Có những giai đoạn, Culkin hom hem, tiều tụy ở mức độ rất đáng lo ngại. Chính điều này đã khiến những tin đồn xuất hiện, rằng Culkin bị bệnh nặng, sắp... qua đời.

Sự suy sụp, bệ rạc, vẻ tiều tụy của Culkin khiến những người yêu quý cậu bé Kevin trong Ở nhà một mình cảm thấy xót xa. Câu chuyện về Culkin là một trong những câu chuyện điển hình về bi kịch "sớm nở, chóng tàn" xảy tới với sao nhí ở Hollywood.

Chính thành công từ tuổi ấu thơ đã đưa Culkin lên đỉnh cao và rồi vùi dập Culkin dưới vực sâu, khi anh không vượt qua được lời nguyền sa ngã thường xảy ra với các sao nhí.

Macaulay Culkin từng "năm lần, bảy lượt" bị đồn chết trẻ vì có những giai đoạn, anh suy sụp tới mức "thân tàn ma dại" (Ảnh: New York Post).

Không có được một tuổi thơ bình thường, cảm thấy bị chính cha mẹ lợi dụng tiền bạc, phải tự tìm cách trưởng thành, cuối cùng, trong sự giàu có và cô đơn, Culkin đã sớm sa ngã, trượt dài, tưởng như không gượng dậy nổi. Chỉ khi bước vào mối quan hệ với nữ diễn viên Brenda Song, Culkin mới bắt đầu trở nên ổn định hơn trong cuộc sống.

Hiện tại, Culkin đã trở nên ổn định hơn trong cuộc sống, anh xuất hiện với diện mạo khỏe khoắn và tái xuất với một số vai diễn phụ trong phim truyền hình. Culkin đã từ giã hẳn hình ảnh tiều tụy, bệ rạc trước đây. Anh còn đang tích cực hợp tác với một số tổ chức từ thiện bảo vệ động vật hoang dã và hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Culkin bên bạn gái Brenda Song tại sự kiện (Ảnh: New York Post).

Culkin đã gắn bó với Song từ năm 2017, họ có một cuộc sống khá kín tiếng. Hai người cùng nỗ lực giữ cho hai con nhỏ có tuổi thơ bình thường nhất có thể. Họ mong muốn cuộc sống gia đình của mình nằm ngoài sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Hai người không đăng ảnh con lên tài khoản mạng xã hội.

Sự kiện Culkin nhận sao trên Đại lộ Danh vọng chính là lần đầu tiên hai con trai của cặp đôi xuất hiện trước truyền thông và công chúng. Sau tuổi thơ lớn lên trong sự quan sát của truyền thông và công chúng, cộng thêm những năm tháng trưởng thành vướng phải nhiều bê bối, giờ đây, Culkin theo đuổi một cuộc sống riêng tư, kín tiếng, tránh xa dòng chảy tin tức showbiz ồn ào.