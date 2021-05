Cha mẹ trong phim "Ở nhà một mình" rất có thể phải... đi tù

Dân trí Một luật sư đến từ Anh đã phân tích những hành vi khiến các nhân vật trong phim "Ở nhà một mình" có thể gặp rắc rối với pháp luật, trong đó, không thể bỏ qua... cha mẹ của cậu bé Kevin.

Hồi tháng 12/2018, câu chuyện về một người mẹ bị cảnh sát tạm giữ vì để con nhỏ ở nhà một mình xem phim... "Ở nhà một mình" đã tạo nên một câu chuyện dở khóc dở cười trên mặt báo (Ảnh: Cảnh trong sê-ri phim "Ở nhà một mình").

Một người mẹ đến từ bang Indiana (Mỹ) đã bị tạm giữ sau khi cảnh sát tại thị trấn Muncie, bang Indiana, Mỹ, phát hiện ra người mẹ đã để hai con trai nhỏ ở nhà một mình xem bộ phim "Home Alone" (Ở nhà một mình - 1990).

"Home Alone" được xem là một bộ phim kinh điển của mùa Giáng sinh với diễn xuất của nam diễn viên nhí Macaulay Culkin, chuyện phim kể về một cậu bé bị cha mẹ bỏ quên trong kỳ nghỉ đông và phải... ở nhà một mình.

Trong phim, cậu bé Kevin McCallister lên 8 tuổi, rất thông minh, láu lỉnh, cậu gần như có thể tự lo cho mình sau khi bị cha mẹ bỏ quên ở nhà một mình, cậu còn khiến một băng trộm định đột nhập vào nhà mình phải lĩnh hậu quả xứng đáng.

Trong câu chuyện có thật của người mẹ đến từ bang Indiana, hai cậu bé mới lên 4 và 7 tuổi. Theo phía cảnh sát, người mẹ để hai con ở nhà tự trông nhau vì cô còn phải đi làm và không tìm được người trông trẻ, người mẹ đã để con trai lớn nghỉ học ở nhà... trông em.

Thấy sự việc như vậy, một người hàng xóm cảm thấy lo lắng nên đã gọi điện báo cảnh sát vì hai đứa trẻ không có người lớn bên cạnh, cảnh sát ngay lập tức có mặt và thấy hai cậu bé đang mải mê xem phim "Ở nhà một mình". Sau đó, người mẹ bị tạm giữ vì tội bỏ bê con nhỏ chưa đủ khả năng tự chăm lo cho bản thân.

Xét tới việc người mẹ chưa đủ khả năng để vừa thu xếp được công việc vừa chăm nom thỏa đáng cho hai con nhỏ, nhà chức trách tạm thời để hai cậu bé tới ở nhà một người họ hàng có đủ khả năng chăm sóc cho hai bé.

Sau sự việc, cảnh sát cảnh báo các bậc cha mẹ rằng "Home Alone" có thể là một bộ phim hay, khiến các gia đình muốn xem đi xem lại mỗi dịp Giáng sinh, nhưng chớ nên cho rằng cuộc sống thật cũng có thể giống như trong phim.

Luật pháp tại nhiều quốc gia phát triển quy định rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ của cha mẹ. Nếu họ để con nhỏ ở nhà một mình khi trẻ chưa đủ khả năng tự lo cho bản thân, thì cha mẹ sẽ gặp rắc rối với pháp luật.

Cha mẹ trong sê-ri phim "Ở nhà một mình" đáng lẽ đã phải bị... đi tù

Theo luật sư này, trong thực tế, cha mẹ của Kevin có thể sẽ phải ngồi tù vì đã liên tiếp hai lần bỏ bê con nhỏ chưa đủ khả năng tự chăm sóc cho bản thân (Ảnh: Cảnh trong sê-ri phim "Ở nhà một mình").

Cũng trong tháng 12/2018, một luật sư thông qua tài khoản mạng xã hội Twitter "The Secret Barrister" của mình đã gây sốt trên mạng khi phân tích về những kẽ hở pháp lý trong sê-ri phim "Ở nhà một mình".

Là một luật sư đến từ Anh, chủ tài khoản "The Secret Barrister" đã phân tích những hành vi khiến các nhân vật trong phim có thể gặp rắc rối với pháp luật, trong đó, không thể bỏ qua... cha mẹ của cậu bé Kevin.

Theo luật sư này, trong thực tế, cha mẹ của Kevin có thể sẽ phải ngồi tù vì đã liên tiếp hai lần bỏ bê con nhỏ chưa đủ khả năng tự chăm sóc cho bản thân, sự bỏ bê này đã trở thành khởi nguồn cho những tình tiết bi hài xảy ra trong "Home Alone" (1990) và "Home Alone 2: Lost in New York" (1992).

Thực tế, kể từ khi sê-ri phim "Ở nhà một mình" ra mắt, đã có nhiều bài phân tích mang tính hài hước chỉ ra kẽ hở pháp lý của phim, theo đó, một số nhà phê bình phim từng hài hước đánh giá rằng cha mẹ của cậu bé mới chính là hai nhân vật... đáng bị luật pháp trừng phạt nhất trong phim.

Sự vụng về của cặp vợ chồng Kate và Peter McCallister đã khiến họ không thể dành sự quan tâm chăm sóc thỏa đáng cho cậu con trai 8 tuổi Kevin, chính điều này đã khiến cậu bé bị rơi vào những hoàn cảnh dở khóc dở cười, chẳng hạn như bị bỏ quên ở nhà trong khi cả gia đình đi nghỉ đông ở nước ngoài, hay bị lên nhầm chuyến bay và phải một mình xoay xở ở thành phố xa lạ.

Hành động của hai nhân vật Kate và Peter McCallister hoàn toàn có thể cấu thành nên tội bỏ bê con cái. Chính việc để con trẻ tự mình chăm sóc bản thân, tự mình học cách tồn tại, tự đương đầu với những mối nguy... đã khiến sê-ri phim trở nên độc đáo, hấp dẫn, bởi ngoài đời, chẳng có bậc cha mẹ có trách nhiệm nào lại để con mình rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy.

Ở phim "Ở nhà một mình" (1990), người xem có thể cảm thông cho cặp vợ chồng Kate và Peter bởi ai cũng từng có thời điểm cảm thấy "rối tung rối mù" trước một chuyến đi xa của cả gia đình, nhưng quả thực, sẽ chẳng mấy ai đãng trí đến nỗi... quên con ở nhà cả. Vậy mà chỉ một năm sau, cặp vợ chồng nhà McCallister lại để lạc Kevin thêm lần nữa ở sân bay để có... "Ở nhà một mình 2".

Bích Ngọc

Theo Time/Irish Post