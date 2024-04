Anne Hathaway phải hôn 10 nam diễn viên trong một buổi thử vai

Hiện tại, khi đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, Anne Hathaway (41 tuổi) thấy rất hạnh phúc vì mình không còn phải liên tục hôn tất cả các nam diễn viên tới thử vai cùng với mình nữa. Chi tiết bất ngờ này vừa được Anne tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí V (Mỹ).

Theo đó, thuở mới vào nghề, cô thường được yêu cầu hôn tất cả những nam diễn viên có khả năng đóng cặp với mình, để xem hiệu ứng tạo nên giữa hai diễn viên có tốt không. Dù không muốn phải thực hiện điều này, nhưng Anne vẫn luôn vui vẻ làm theo yêu cầu bởi cô không muốn bị nhìn nhận là một diễn viên khó hợp tác.

Nữ diễn viên Anne Hathaway (Ảnh: Daily Mail).

Anne nhớ lại: "Hồi thập niên 2000, khi tôi mới bắt đầu khởi động sự nghiệp diễn xuất, các đạo diễn luôn yêu cầu tôi hôn tất cả các nam diễn viên tới thử vai để xem tôi có vẻ phù hợp với ai nhất. Theo tôi, đây không phải cách hay nhất để xem hai diễn viên đóng cặp có ăn ý với nhau không.

Tôi nhớ nhất một buổi thử vai, người ta nói với tôi: "Hôm nay, chúng tôi có 10 nam diễn viên tới thử vai, họ đều có khả năng sẽ đóng cặp với cô, bởi cô đã được lựa chọn cho vai nữ chính rồi. Cô có vui lòng thử hôn tất cả bọn họ không?"

Tôi rất hoang mang không hiểu mình có thể hiện ra điều gì bất thường hay không, mà họ lại hỏi như vậy, bởi đương nhiên là tôi không vui rồi. Yêu cầu ấy nghe thật kinh khủng".

Anne Hathaway từng phải hôn 10 nam diễn viên trong một buổi thử vai (Ảnh: Daily Mail).

Dù vậy, Anne cho biết cô vẫn chấp nhận hôn cả 10 nam diễn viên đến thử vai. "Người đưa ra yêu cầu ấy không hề có ý xấu gì với tôi. Không ai trên phim trường đối xử tệ với tôi. Chỉ có điều, tôi cũng từng có một giai đoạn khởi nghiệp rất khó khăn như vậy", Anne Hathaway nhớ lại.

Giờ đây, khi Anne đã được nhìn nhận là một diễn viên tài năng, giàu kinh nghiệm ở Hollywood, cô cho biết bản thân không còn phải nhận những yêu cầu như vậy nữa.

Trailer phim "The Idea of You" (Video: Prime).

Trong bộ phim mới nhất do Anne sản xuất và diễn xuất chính - phim The Idea of You, cô cho biết bản thân đã nhanh chóng nhận ra bạn diễn Nicholas Galitzine là người đóng cặp phù hợp với mình ngay khi anh xuất hiện. Cô càng thêm khẳng định được điều này sau khi cùng Nicholas ngồi lại và thử đọc các lời thoại với nhau.

Chuyện phim The Idea of You xoay quanh một phụ nữ có tên Solène. Cô là chủ của một phòng tranh. Ở tuổi 40, Solène bất ngờ vướng vào cuộc tình với nam ca sĩ trẻ kém cô 16 tuổi.