"Ảnh đế" Yoo Ah In dương tính với cần sa, nguy cơ mất sự nghiệp

Ngày 9/2, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra nam diễn viên Yoo Ah In sau khi họ phát hiện tiền sử Yoo Ah In nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện vào năm 2021. Propofol là một loại thuốc gây mê, được xếp vào nhóm ma túy dạng nhẹ ở Hàn Quốc.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc nghi ngờ về thói quen sử dụng thuốc của Yoo Ah In sau khi phân tích hệ thống quản lý tích hợp chứa thông tin về ma túy và thuốc hướng thần, bệnh viện kê đơn và bệnh nhân sử dụng chúng.

Yoo Ah In bị phát hiện dùng chất cấm từ năm 2001 (Ảnh: News).

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc xác nhận, họ đã yêu cầu điều tra tổng cộng 51 cá nhân, bao gồm Yoo Ah In. Cảnh sát đang mở rộng điều tra bằng cách tịch thu và khám xét các bệnh viện ở Gangnam-gu và Yongsan-gu, Seoul (Hàn Quốc).

Ngày 8/2, công ty quản lý của Yoo Ah In - UAA đã lên tiếng về vụ việc: "Chúng tôi đang tích cực hợp tác với tất cả các cuộc điều tra liên quan đến việc này. Chúng tôi sẽ sớm giải đáp những thắc mắc".

Theo tờ Star News của Hàn Quốc, tài tử Yoo Ah In bị cảnh sát giữ lại ngay tại sân bay Hàn Quốc vào ngày 4/2 khi đang chuẩn bị lên đường sang Los Angeles, Mỹ cho lịch trình làm việc.

Giới luật sư Hàn Quốc nhận định, Yoo Ah In có thể tránh được tội hình sự nhưng chắc chắn danh tiếng và vị thế của nam diễn viên trong làng điện ảnh xứ kim chi sẽ bị ảnh hưởng sau vụ việc. Các nhà đầu tư sẽ cân nhắc khi lựa chọn anh để cộng tác. Bên cạnh đó, uy tín của anh với khán giả cũng sẽ không còn được như xưa.

Hiện, Yoo Ah In bị cấm xuất cảnh. Mẫu tóc của nam diễn viên đã được gửi đến Viện điều tra khoa học Quốc gia Hàn Quốc và sẽ có kết quả sau 2 tuần tới. Phía cảnh sát Hàn Quốc đang tích cực điều tra và chưa đưa ra kết luận.

Tài tử Yoo Ah In bị cảnh sát giữ lại ở sân bay khi chuẩn bị sang Mỹ công tác (Ảnh: Instagram).

Trước mắt, sự nghiệp của nam diễn viên đã bị ảnh hưởng. Ngay sau khi Yoo Ah In bị cáo buộc dùng chất cấm, một thương hiệu thời trang ở Trung Quốc đã loại anh khỏi vai trò người mẫu quảng cáo.

Trong thông báo, nhãn hàng tuyên bố "không khoan nhượng" đối với nghệ sĩ dính dáng đến ma túy. Thương hiệu cho biết sẽ tạm gỡ bỏ áp phích ở nơi công cộng, nội dung quảng cáo trực tuyến của Yoo Ah In ở Trung Quốc cho đến khi cảnh sát Hàn Quốc công bố kết quả điều tra.

Scandal đời tư cũng khiến các dự án liên quan tới Yoo Ah In bị ảnh hưởng. Theo Nate, 4 bộ phim có sự tham gia của tài tử xứ Hàn bị ảnh hưởng, đứng trước nguy cơ không thể phát hành hoặc phải tìm kiếm diễn viên thay thế.

Trong trường hợp bị tuyên án vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy tại Hàn Quốc, ảnh đế xứ Hàn phải đối mặt với mức phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 50 triệu won (hơn 933 triệu đồng).

Yoo Ah In (trái) trong bộ phim The Match chuẩn bị lên sóng (Ảnh: Netflix).

Bộ phim The Match của Netflix có sự tham gia của Yoo Ah In và nam diễn viên Lee Byung Heon đang đối mặt với khó khăn. Phim xoay quanh nội dung về kỳ thủ cờ vây và dự kiến lên sóng vào tháng 4 tới.

Các bộ phim khác có sự tham gia của Yoo Ah In là Hi.5 và Goodbye Earth dự kiến ra mắt trong vài tháng tới cũng đang chờ đợi công bố từ nhà sản xuất. Mùa thứ hai của loạt phim kinh dị bí ẩn Hellbound dự kiến quay vào tháng 6 cũng đang nằm chờ quyết định của nhà sản xuất.

Yoo Ah In, sinh năm 1986, là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Bộ phim đầu tay mà Yoo Ah In tham gia có đề tài dành cho lứa tuổi mới lớn Sharp ra mắt vào năm 2004. Từ đó, anh tham gia rất nhiều phim, trong đó có nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách.

Sự nghiệp của "ảnh đế" trẻ tuổi Yoo Ah In đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì scandal dùng chất cấm (Ảnh: Chosun).

Yoo Ah In từng vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Hàn Quốc để trở thành diễn viên thuộc lứa 8X đầu tiên nhận giải thưởng danh giá Rồng Xanh - giải thưởng được mệnh danh là Oscar xứ Hàn với tác phẩm The Throne.

Chiều 20/2, tờ Hankook Ilbo đã công bố tin độc quyền liên quan tới Yoo Ah In. Theo đó, kết quả kiểm tra nước tiểu của Yoo Ah In âm tính với propofol, nhưng lại dương tính với cần sa. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc của Yoo Ah In.

Tuy nhiên, khi Nate liên hệ với công ty quản lý Yoo Ah In, một đại diện của UAA phản hồi: "Chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông báo nào".

Chuyên gia nhận định, Yoo Ah In có thể đã sử dụng cần sa trong thời gian gần đây, bởi chất tetrahydrocannabinol (THC) - thành phần chính của cần sa sẽ tồn tại trong nước tiểu của người dùng trong vòng 7-9 ngày.

Các chuyên gia cũng cho biết thêm rất khó để phát hiện dấu vết của propofol bởi chất này sẽ đào thải khỏi cơ thể sau 3-4 ngày. Kết quả xét nghiệm mẫu tóc của Yoo Ah In sẽ có trong hơn tuần nữa.