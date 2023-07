Ngày 29/7 và 30/7, Blackpink đã trình diễn tại Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Tour của nhóm. Hà Nội cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến lưu diễn Born Tour tại khu vực châu Á.

Từ cuối tháng 6, khi Blackpink thông báo về 2 đêm diễn tại Hà Nội, cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc đã xôn xao, lên kế hoạch cho việc gặp gỡ thần tượng. Từ đêm 28/7, khán giả Việt tụ tập tại sân bay Nội Bài và khách sạn nơi nhóm lưu trú để đón Blackpink.

Blackpink là ban nhạc tiêu biểu thuộc thế hệ thứ 3 của nhạc trẻ xứ Hàn (Ảnh: YG).

Trong 2 đêm nhạc tại Hà Nội, khán giả Việt Nam say sưa hát, nhảy theo các điệu nhạc của nhóm. Chứng kiến sức hút của nhóm, sự yêu mến mà khán giả tại Việt Nam dành cho Blackpink, có thể, nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, không phải "tự nhiên" mà nhóm nhạc nữ xứ Hàn lại khiến fan "điên đảo" và ủng hộ.

Với các khán giả yêu thích làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc), 4 thành viên của Blackpink được xem là "Gen 3" (thế hệ thứ ba) của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn). "Gen 1" là các nhóm nhạc ra đời, hoạt động cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 như H.O.T, Shinhwa, S.E.S. Họ chính là những người đặt nền móng cho sự phát triển của làn sóng thần tượng xứ Hàn.

"Gen 2" bao gồm những cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc trẻ xứ Hàn như BoA, SNSD, Super Junior, Big Bang, 2NE1, 2PM, DBSK. Thế hệ "Gen 3" ra đời sau năm 2010 với những gương mặt tiêu biểu như EXO, BTS, Twice, Blackpink. Sự phát triển của truyền thông, các nền tảng nghe nhạc giúp các nhóm nhạc xứ Hàn thế hệ "Gen 3" đến gần với khán giả châu Mỹ, châu Âu.

Sau 7 năm kể từ khi ra mắt, Blackpink có trong tay 5 MV đạt hơn 1,3 tỷ lượt xem, hàng chục triệu người theo dõi trên YouTube, Instagram (Ảnh: News).

Ra mắt khán giả từ năm 2016, 4 cô gái của Blackpink đã chinh phục khán giả nhờ tài năng âm nhạc, phong cách riêng độc đáo. Blackpink thuộc sự quản lý của YG Entertainment - một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Trước Blackpink, YG Entertainment từng là "cái nôi" đào tạo những nhóm nhạc huyền thoại của Hàn Quốc như Big Bang, 2NE1. Họ cũng được xem là một trong những nơi tuyển chọn, huấn luyện nghệ sĩ khắc nghiệt của làng giải trí Hàn Quốc.

Thành viên Jennie kể rằng, trong suốt 6 năm thực tập, mỗi ngày cô phải luyện tập đến 2h sáng và học mọi kỹ năng hát, nhảy, ngoại ngữ, ứng xử. Rosé chia sẻ, họ phải luyện tập 14 tiếng một ngày, mỗi đợt kéo dài 13 ngày liên tục.

Yang Hyun Sik - người sáng lập YG - luôn quan niệm, tài năng là yếu tố đặt lên hàng đầu khi tuyển chọn thực tập sinh. Do vậy, các ngôi sao thần tượng do YG dẫn dắt phải tài năng thực sự mới có thể tỏa sáng. Ngoại hình hay hoàn cảnh xuất thân đều không phải yếu tố quan trọng nhất.

Âm nhạc, phong cách của Blackpink phóng khoáng, tự do, hiện đại, phù hợp với khán giả Âu Mỹ (Ảnh: YG).

4 mảnh ghép của Blackpink đều xuất sắc. Họ có khả năng ca hát, vũ đạo và đọc rap bằng cả tiếng Anh, tiếng Hàn ấn tượng. "Em út" của nhóm - Lisa - sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Cô được xem là cây nam châm hút fan từ khu vực Đông Nam Á.

Rosé sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Australia. Cô có khả năng sáng tác, sử dụng nhạc cụ điêu luyện và dùng tiếng Anh giao tiếp trôi chảy. Jennie sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên ở New Zealand. Jisoo, chị cả của nhóm, có lợi thế là ngoại hình đẹp, vũ đạo tốt.

Blackpink ký hợp đồng với Interscope Records - hãng đĩa thuộc Universal Music Group - từ cuối năm 2018 để quảng bá tên tuổi trên đất Mỹ. Ngay khi ra mắt, công ty chủ quản của nhóm đã có chiến lược tấn công dài hạn nhắm vào thị trường quốc tế.

Năm 2019, các thành viên của Blackpink xuất hiện trên các chương trình truyền hình lớn của nước Mỹ như Good Morning America và The Late Show with Stephen Colbert. Nhóm có cơ hội hợp tác nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Lady Gaga, Dua Lipa, Selena Gomez.

Chỉ sau 7 năm hoạt động, nhóm đã sở hữu 5 ca khúc có lượt xem trên 1,3 tỷ view trên nền tảng YouTube. Ngày 30/7, nhóm hạnh phúc thông báo MV Ddu Du Ddu Du đạt hơn 2,1 tỷ lượt người xem trên YouTube, giúp Blackpink thiết lập kỷ lục mới trong sự nghiệp.

Tài năng, nhan sắc, sự khổ luyện và một chiến lược tấn công bài bản giúp Blackpink ngày càng nổi tiếng (Ảnh: YG).

Các ca khúc của nhóm như Kill This Love, How You Like That, Pink Venom, Shut Down vang lên tại nhiều sự kiện âm nhạc hoành tráng. 4 thành viên được biểu diễn ở các sân khấu lớn, trong đó có Coachella - lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh cùng các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Tính đến nay, Blackpink mới trình làng 2 album với những ca khúc mang chất riêng được tạo nên từ bàn tay ma thuật của nhà sản xuất Teddy. Sự pha trộn giữa nhịp điệu hip-hop mạnh mẽ với EDM và nhiều thể loại khác đã tạo ra những ca khúc nổi tiếng đậm chất Blackpink.

Tờ Portal Kocca nhận định, âm nhạc của Blackpink có nhiều điểm tương đồng với nghệ sĩ đình đám Âu Mỹ, đậm chất đường phố. Do vậy, các cô gái của nhóm dễ gây thiện cảm với khán giả quốc tế.

Blackpink theo đuổi phong cách riêng. Trong khi các nhóm nhạc nữ xứ Hàn được định hình phong cách nữ tính, dịu dàng, 4 thành viên của nhóm lại hướng tới hình ảnh nổi loạn và cá tính. Các MV của họ ngập tràn màu sắc, vũ đạo sáng tạo, thể hiện tinh thần phóng khoáng, mạnh mẽ của phụ nữ.

McElvin (một fan của Blackpink đến từ Philippines) chia sẻ: "Âm nhạc của Blackpink giúp bạn tự tin, xua tan nỗi buồn theo đúng nghĩa đen". Sansi (một khán giả đến từ Pháp) nhận định: "Nhạc Blackpink là sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi buồn. Họ dồn tâm huyết vào mọi việc mình làm, truyền tải năng lượng, sự tích cực".

Sức hút của Blackpink không chỉ giới hạn trong âm nhạc mà còn đến từ thời trang. Trong một bài phỏng vấn với Elle (Mỹ), thành viên Jennie nói: "Thời trang thực sự đã tiếp nhiều sức mạnh cho chúng tôi không kém gì âm nhạc".

Blackpink có sự ủng hộ tuyệt đối của người hâm mộ toàn cầu (Ảnh: News).

Công ty chủ quản định hướng xây dựng 4 cô gái thành các nữ thần tượng mang phong cách thời trang đẳng cấp ngay từ khi ra mắt. Mỗi thành viên của nhóm đều đang làm gương mặt đại diện cho những thương hiệu thời trang, trang sức xa xỉ.

Trong khi nhiều nhóm nhạc nữ thường mặc đồng phục khi biểu diễn thì các thành viên xây dựng những hình ảnh và cá tính khác nhau. Jisoo theo đuổi phong cách thanh lịch, Rosé luôn ngọt ngào, Jennie trong trẻo pha chút quyến rũ còn Lisa gợi cảm, cá tính.

Một sức mạnh lớn của Blackpink chính là cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu, được đặt tên là Blinks. Kênh YouTube của Blackpink hiện có hơn 90,3 triệu người đăng ký theo dõi trong khi trang Instagram của nhóm thu hút 56,7 triệu người hâm mộ. Mỗi thành viên đều có hàng chục triệu người theo dõi trên nền tảng Instagram.

Tờ Billboard nhận xét lượng khán giả đông đảo và trung thành là yếu tố đưa Blackpink đến đỉnh cao. Người hâm mộ giúp Blackpink luôn có sức nóng trên các mạng xã hội, truyền thông, sở hữu các sản phẩm âm nhạc "hot".

Jisoo và Jennie đội nón lá, nói tiếng Việt khi tới Hà Nội biểu diễn (Ảnh: Instagram).

Theo số liệu năm 2022, mỗi người hâm mộ đã chi trung bình 665 USD (hơn 15 triệu USD) để mua các vật phẩm ủng hộ Blackpink. Khi phát hành album Born Pink vào tháng 8/2022, nhóm có 84.000 album được đặt trước chỉ sau 8 tiếng mở bán.

Chuyến lưu diễn của nhóm Born Pink, bắt đầu từ tháng 10/2022, được chào đón trên khắp thế giới, hiện mang về cho công ty chủ quản hơn 163 triệu USD doanh thu.

Đáp lại sự mến mộ của khán giả, Blackpink rất chiều fan. Trong show diễn tại Hà Nội, 4 cô gái cố gắng học tiếng Việt để giao lưu với người hâm mộ. Họ cũng chia sẻ những trải nghiệm ẩm thực mang đậm bản sắc Việt như món phở, bánh mỳ hay đội nón lá trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả trên Sân vận động Mỹ Đình.

Đặc biệt, thành viên Jennie của nhóm còn say sưa thể hiện màn cover See tình trong cả 2 đêm diễn vì biết rằng đây là một ca khúc nổi tiếng của Việt Nam. Ngoài những sản phẩm âm nhạc hiện đại và sôi động, sân khấu hoành tráng cả âm thanh và hình ảnh, việc nỗ lực học cách hòa nhập cũng là bí quyết giúp Blackpink khiến fan Việt "đổ" hoàn toàn trong 2 đêm diễn tại Hà Nội.