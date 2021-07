3 thức uống quen thuộc giúp tăng cường đốt cháy chất béo

Dân trí Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết trà xanh, cà phê và nước là 3 thức uống quen thuộc mỗi ngày giúp tăng cường khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể bạn trong mùa hè này.

Điều đầu tiên là bạn phải luôn duy trì cơ thể đủ nước, nhất là vào mùa hè (Ảnh: Shutterstock).

Nếu giảm béo là một mục tiêu sức khỏe khác trong danh sách của bạn, hãy sẵn sàng với những cốc luôn đầy nước. Các chuyên gia về chế độ ăn uống và dinh dưỡng liệt kê ba loại đồ uống tốt nhất nên uống nếu bạn muốn tối đa hóa sự trao đổi chất của mình trong mùa hè này: Nước, trà xanh, cà phê

Lựa chọn đồ uống của bạn càng đơn giản thì càng tốt cho cơ thể của bạn. Nếu bạn có thể tìm hiểu các thành phần bất cứ thứ gì bạn đang uống, hãy tìm đồ uống có thành phần không phức tạp và dễ hiểu.

Nước

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết nước là số 1 cho sự trao đổi chất của bạn. Nói đơn giản, dễ hiểu là nước "thải" chất béo ra khỏi cơ thể.

Chuyên gia Serena Poon (Mỹ) cho biết: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước có thể thúc đẩy tiêu hao năng lượng của cơ thể và biến chất béo dự trữ thành nhiên liệu (Ảnh: Shutterstock).

Cà phê

Chuyên gia Lisa Moskovitz cũng là Giám đốc điều hành của NY Nutrition Group (Mỹ) cho biết: Cà phê có chứa caffein là một chất kích thích có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi đồng thời ngăn chặn sự thèm ăn của bạn.

Đây cũng là một điều thú vị: Cảm giác đói mà bạn có thể nhận được sau khi uống cà phê khi bụng đói có thể là do cơ thể nói với bạn hai điều: Rằng caffein đã hết và đã đến lúc ăn.

Trà xanh

Theo nhiều chuyên gia, trà xanh đã được chứng minh nhiều lần nó là thứ hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Chuyên gia Moskovitz (Mỹ) cho biết màu xanh lá cây có chứa EGCG, một hợp chất được chứng minh là làm tăng tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi (đó là lượng calo bạn đốt cháy khi cơ thể không hoạt động thể chất).

Chuyên gia Moskovitz nói thêm rằng chất chống ô xy hóa của trà xanh cũng có thể chống lại stress ô xy hóa, có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn theo thời gian.

Hoàng Tiến

Theo Eat This, Not That