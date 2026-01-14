Yêu 3 năm chuẩn bị cưới, tôi phát hiện anh làm người yêu cũ có bầu

Chúng tôi đã đặt cọc nhà hàng, chọn ngày cưới, tôi thậm chí đã thử váy, cười trong gương và tưởng tượng về một mái ấm rất giản dị: Sáng hai vợ chồng đi làm, tối về ăn cơm, cuối tuần về thăm bố mẹ hai bên.

Cho đến một buổi chiều, chỉ cách ngày cưới đúng hai tháng, tôi phát hiện ra sự thật mà nếu có thể, tôi ước mình chưa từng biết. Người yêu cũ của chồng sắp cưới có bầu. Và cái thai ấy là của anh.

Tôi biết chuyện hoàn toàn tình cờ. Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại anh khi anh đang tắm. Tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại người yêu, nhưng dòng chữ “Em không biết phải làm sao, bác sĩ bảo đã hơn 10 tuần rồi” khiến tay tôi run lên.

Tôi mở ra, và thấy thế giới của mình sụp đổ trong vài phút ngắn ngủi. Họ đã gặp lại nhau trong một lần “tình cờ”. Một buổi cà phê để “nói lời kết thúc cho đàng hoàng”. Một lần say. Một đêm “lỡ”. Và rồi là một sinh linh đang hình thành.

Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh khóc. Anh nói anh yêu tôi, rằng với người cũ chỉ là trách nhiệm, là sai lầm. Anh nói cái thai là điều anh không ngờ tới, rằng anh sẽ “giải quyết ổn thỏa”, miễn là tôi đừng bỏ anh lúc này.

Ba năm yêu nhau, tôi chưa từng thấy anh yếu đuối như thế. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đang đứng trước một lựa chọn sẽ quyết định cả cuộc đời.

Tôi đau đớn khi phát hiện bạn trai làm người yêu cũ có thai (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tôi đã đau đến mức không khóc nổi, cảm giác như bản thân là một người ngoài cuộc trong chính câu chuyện của mình. Tôi không gào thét, không đánh ghen, không làm ầm ĩ. Tôi chỉ hỏi anh một câu: “Nếu sau này có thêm một lần "lỡ" nữa, anh sẽ lại quỳ xuống xin em tha thứ chứ?”. Anh im lặng. Sự im lặng ấy còn tàn nhẫn hơn mọi lời thú nhận.

Tôi từng nghĩ mình đủ bao dung để chấp nhận quá khứ của anh. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để bước vào một cuộc hôn nhân mà ở đó, ngay từ ngày đầu, đã có một đứa trẻ không phải con tôi, một người phụ nữ khác và một sự phản bội.

Tôi hủy đám cưới trong nước mắt và những lời xì xào. Có người thương tôi, nhưng cũng không ít người nói tôi ích kỷ. Họ bảo: “Đàn ông ai chẳng có lúc sai lầm”, “Cô ấy có bầu rồi, không lẽ bắt người ta phá thai?”, “Cưới nhau rồi anh ấy sẽ khác”... Nhưng không ai sống thay tôi được.

Những ngày đầu sau chia tay, tôi như rơi xuống đáy. Tôi trách mình ngu ngốc, trách 3 năm thanh xuân đặt nhầm chỗ. Tôi ghen tị với người phụ nữ kia, không phải vì cô ấy thắng, mà vì cô ấy có thứ tôi không còn cơ hội có với anh: Một sợi dây ràng buộc suốt đời.

Cho đến một đêm, tôi ngồi một mình rất lâu và chợt nhận ra: Tôi không thua. Tôi chỉ kịp dừng lại trước khi tự đẩy mình vào một cuộc hôn nhân đầy bất an. Tôi bắt đầu hiểu rằng, tình yêu không phải là cố gắng chịu đựng để giữ một người ở lại, mà là đủ tỉnh táo để buông khi biết mình sẽ không hạnh phúc.

Người đàn ông phản bội bạn trước hôn nhân không phải vì bạn chưa đủ tốt, mà vì anh ta chưa đủ trưởng thành để giữ lời hứa với chính mình.

Tôi không còn oán hận anh. Tôi cũng không căm ghét người phụ nữ kia. Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình, chỉ là theo những cách khác nhau. Tôi chọn rời đi với nỗi đau, nhưng là nỗi đau có điểm dừng. Còn họ, sẽ phải học cách sống chung với trách nhiệm và những day dứt không tên.

Ba năm yêu nhầm người không khiến tôi mất đi giá trị. Nó chỉ dạy tôi một bài học đắt giá: Đừng cưới một người chỉ vì đã yêu quá lâu, hãy cưới người khiến bạn cảm thấy an toàn cả khi hạnh phúc lẫn lúc tổn thương. Bây giờ, khi nhìn lại, tôi biết ơn sự thật đã đến trước lễ cưới. Vì thà đau một lần còn hơn mang theo nỗi nghi ngờ suốt cả đời.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Trang Linh