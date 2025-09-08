Vào viện đẻ một mình, tôi cay đắng khi về nhà chồng thấy cảnh tượng này

34 năm cuộc đời, sai lầm lớn nhất của tôi có lẽ chỉ có hai việc. Một là bỏ ngang việc học đại học, hai là lấy nhầm chồng.

Bố mẹ tôi có 5 người con tất cả. Tôi là chị thứ hai, bên trên còn một anh cả và dưới là 3 đứa em nữa. Gia cảnh không khá giả nên tôi tự bỏ ngang để đi làm sớm.

Tôi biết bỏ dở việc học sẽ khiến tương lai gặp nhiều khó khăn nhưng hoàn cảnh khi ấy không cho phép tôi lựa chọn. Bố mẹ tôi biết chuyện cứ khóc mãi. Tôi cũng tiếc nuối lắm nhưng vì các em nên đành hy sinh bản thân.

Không có bằng cấp gì nên tôi cố gắng bù đắp bằng sự chăm chỉ. Từ rửa bát, bán hàng tạp hóa, giao cơm, đóng hàng, gia công giày dép đến xay giò chả, việc gì tôi cũng làm để có tiền gửi về nhà.

Nhờ kiên trì nên tôi được chị Hồng chủ tiệm để ý. Chị ấy là con dâu của một nhà làm giò chả lâu đời ở ngoại thành Hà Nội. Chị biết nhiều thứ về tôi do thi thoảng hỏi chuyện tâm sự. Chị không để tâm đến hoàn cảnh gia đình tôi, chỉ khen tôi xinh xắn, ít nói, dễ bảo, chăm chỉ và đáng tin cậy.

Làm ở đó một thời gian, chị Hồng giới thiệu tôi với Vũ - em chồng của chị. Cậu ta kém tôi một tuổi, hay chơi bời lêu lổng và là công tử chính hiệu. Tôi tự biết gia cảnh mình chênh lệch nên từ chối làm quen. Không ngờ, chính ông bà chủ lại ủng hộ mối quan hệ kém "môn đăng hộ đối" này.

Tôi vừa sinh con đã bị nhà chồng ngó lơ (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Ấn tượng của tôi về Vũ thực sự không tốt. Cậu ta cũng luôn tỏ thái độ bất cần trước mặt tôi. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với nhau, Vũ thấy tôi thay đổi phong cách ăn mặc lại quay sang chú ý.

Cậu ta đồng ý cưới tôi theo sự sắp xếp của gia đình. Bố mẹ tôi ngại ngùng vì khoảng cách giàu nghèo quá chênh lệch nhưng phía thông gia lại tỏ ra không quan tâm. Họ trao sính lễ đầy đủ cho nhà tôi, mang hẳn 11 tráp ăn hỏi khiến làng xóm xung quanh kinh ngạc.

Ai tốt bụng thì khen tôi may mắn. Còn người xấu xa thì dựng chuyện rằng, tôi lên thành phố giở trò quyến rũ trai nhà giàu. Tôi nhắm mắt làm lơ trước những lời bịa đặt đó, bắt đầu cuộc sống mới mà bản thân chưa từng mơ tưởng.

Kết hôn xong, Vũ vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn ăn chơi bạt mạng. Tôi không ghen tuông nên Vũ rất thích. Anh ta bảo vợ cứ ngoan như thế là được, anh ta sẽ chu cấp đủ tiền cho tôi sống thoải mái.

Hàng ngày, tôi vẫn hỗ trợ nhà chồng quản lý công việc buôn bán giò chả. Tôi từng hỏi mẹ chồng lý do bà chọn tôi làm con dâu. Bà bảo, nhà bà thừa tiền nên chỉ cần một cô con dâu ngoan hiền, dễ bảo thôi.

Tôi ngây thơ nghĩ rằng, nhà chồng thật thoáng tính. Cho đến bây giờ, tôi mới phát hiện ra mục đích thật đằng sau nụ cười giả tạo của mẹ chồng.

Cưới được hai tháng, tôi mang bầu. Gia đình hai bên mừng lắm, tích cực tẩm bổ cho tôi đủ thứ ngon. Tuy nhiên, khi tôi chửa đến tháng thứ 4, siêu âm giới tính ra con gái, nhà chồng quay ngoắt thái độ. Từ lúc đó, tôi mới biết họ rước tôi về để sinh cháu trai thừa kế gia sản chứ chẳng tử tế gì.

Ngày dự sinh vào đầu tháng 9 nhưng mãi tối 3/9, con tôi mới chịu chui ra ngoài. Tôi vỡ ối khi đang ngoài đường nên một mình gọi taxi chạy thẳng vào viện. Trộm vía mẹ con tôi đều khỏe, sinh thường chứ không phải mổ xẻ gì.

Bố mẹ tôi túc trực ở viện chăm hai hôm, còn chồng tôi với nhà nội chỉ ghé thăm đúng một lần. Vũ bảo đợt này, cả nhà bận rộn làm hàng cho rằm tháng 7 nên anh ta cũng phải phụ giúp. Tôi cười nhạt trong lòng, nghĩ chồng nói dối thật vụng.

Sức khỏe tôi hồi phục rất nhanh nên sáng nay được bác sĩ cho xuất viện. Tôi nhắn tin gọi Vũ đến đón nhưng không liên lạc được. Bố mẹ tôi đã về quê từ hôm qua. Thế là tôi lại một mình bắt xe bế con về.

Vừa xuống cửa nhà chồng, tôi đã thấy xe cộ đầy ngoài sân, tiếng cười nói rôm rả như có tiệc. Chị Hồng vội vã chạy ra xách đồ giúp tôi, hỏi sao không gọi chị tới đón. Tôi không cười nổi, mệt nhọc ôm con lên phòng.

Cả nhà chồng làm cỗ ăn rằm, không một ai nhớ đến tôi mới sinh con cách đây 4 hôm. Tự dưng tôi thông suốt hẳn, hiểu rõ tại sao mình lại ở đây. Vũ phá phách có tiếng, những nhà giàu khác chẳng ai muốn gả con gái cho anh ta. Chỉ có tôi xuất thân nghèo nàn mới dễ bị lừa bằng một chút sính lễ.

Tôi muốn ôm con về ngoại làm mẹ đơn thân nhưng có mỗi vài chỉ vàng dắt lưng thì nuôi con kiểu gì?

Bạch Dương