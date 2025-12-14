Tưởng trúng số vì lấy được chồng đại gia, ai ngờ tôi mất 3 căn nhà mặt phố

Tôi từng yêu vài người nhưng đều thấy chưa đủ tầm so với gia đình tôi để kết hôn. Thú thật, tôi từng yêu một chàng trai tỉnh lẻ. Anh ấy rất tốt nhưng xuất thân nông dân nên tôi quyết chia tay. Điều tôi cần là một chàng trai có vị thế, xứng đôi để mát mặt với mọi người.

Và Hùng xuất hiện. Anh ấy có phong thái lịch lãm, từng đi du học, là tổng giám đốc của một công ty đầu tư. Lần đầu anh ấy đến nhà tôi, chiếc siêu xe mới toanh đỗ ngay trước cửa nhà khiến hàng xóm xôn xao, bố mẹ tôi thì nở mày nở mặt. Hùng nói năng chuẩn mực, tặng mẹ tôi chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn mà bà khao khát.

Chúng tôi yêu và lấy nhau chóng vánh chỉ sau 6 tháng. Khi Hùng ngỏ lời, không chỉ tôi, mà cả gia đình tôi đều như trúng số độc đắc. Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất.

Ngoài 3 căn nhà mặt phố làm của hồi môn, bố mẹ đẻ còn cho tôi một sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng và rất nhiều vàng.

Lúc đó, Hùng không hề quan tâm đến tài sản của tôi, anh nói: “Em cứ giữ đi, anh đầu tư lớn ở nước ngoài. Tiền của em, em cứ tiết kiệm”.

Tôi ê chề khi bỏ nhiều người đàn ông tốt để chọn một kẻ lừa đảo (Ảnh minh họa: iStock).

Lời nói này của anh ta, giờ đây tôi nhận ra, là một đòn tâm lý bậc thầy, khiến tôi tin tưởng tuyệt đối và hạ thấp mọi cảnh giác.

Sau cưới, Hùng bắt đầu đi công tác triền miên. Anh ta luôn khoe về những dự án tỷ đô, những cuộc họp kín với đối tác Hàn Quốc, Mỹ.

Khoảng 5 tháng sau ngày cưới, có hôm Hùng về nhà nói bằng giọng tuyệt vọng: “Anh bị hụt vốn. Một dự án lớn bên Hàn Quốc gặp sự cố giấy tờ. Nếu không bù vào ngay, anh sẽ mất trắng và bị phạt hợp đồng rất nặng”.

Anh ta cần số tiền lớn. Anh ta cần toàn bộ sổ tiết kiệm, vàng của tôi và cần tôi thế chấp mấy căn nhà của hồi môn. Anh ta khóc, quỳ gối thề thốt: “Em là niềm hy vọng cuối cùng của anh. Cứu anh, anh sẽ trả lại cả vốn lẫn lời, anh thề”.

Tôi như bị thôi miên. Tôi đã tin Hùng là một thiên tài bị vấp ngã, một người chồng đang vật lộn để giữ vững sự nghiệp. Tôi làm theo lời anh ta, viện cớ với bố mẹ là vợ chồng tôi cần vốn để mở rộng kinh doanh và cần thế chấp sổ đỏ một thời gian ngắn.

Nhưng ngay khi tiền vào tay Hùng, tôi cảm thấy bất an vô cùng. Tôi đã thuê thám tử. Sự thật được phơi bày còn kinh hoàng hơn tôi tưởng. Hùng không phải tổng giám đốc. Anh ta là một kẻ ăn chơi, nghiện cờ bạc từ thời đi du học.

Công ty đầu tư của anh ta chỉ là một văn phòng ảo được thuê theo giờ để tiếp khách. Mọi thứ hào nhoáng anh ta có đều được đi thuê hoặc chi trả bằng hình thức vay nóng tín dụng đen và vay thế chấp ngầm. Tôi chỉ là một con cừu non béo bở, được anh ta nhắm đến vì có tài sản, dễ dàng cho anh ta bòn rút và thế chấp.

Khi tôi đối chất, anh ta không hề hối lỗi, còn cười nhếch mép: “Tôi mà là đại gia, tôi đã không lấy phụ nữ ngoài 30 tuổi như cô. Ai bảo cô tham danh hão? Ai bảo bố mẹ cô sĩ diện?

Tiền của cô không đủ để tôi trả nợ đâu. Giờ cô đi rêu rao rằng cô lấy phải một kẻ lừa đảo à? Cô nghĩ bố mẹ cô sẽ sống sao khi biết chuyện này?”.

Đó là một đòn chí mạng, đánh thẳng vào sĩ diện và uy tín của gia đình tôi. Tôi suy sụp vì sự nhục nhã, cảm giác bị lợi dụng đến tận cùng. Tôi ân hận khi đã từ bỏ những người đàn ông chân thành, tử tế để rồi bị lừa bởi vỏ bọc hào nhoáng.

Tôi đã dành cả thanh xuân để kén chọn, phũ phàng với nhiều người để rồi phải trả giá. Tôi mất tất cả tiền bạc, danh dự và không thể quay đầu lại.

Tôi đã làm hại cả gia đình rồi. Tôi có nên nói thật với bố mẹ mình về tình hình hiện tại không? Giờ tôi phải làm sao đây?