Tối ngày than nghèo, vợ tôi hàng tháng vẫn lén gửi tiền cho một người

Hai vợ chồng tôi cưới nhau được gần 10 năm, có hai con nhỏ, đang sống và làm việc ở thành phố. Cả hai đều chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập không cao.

Từ khi có con, chi tiêu trong nhà ngày càng nhiều nên chúng tôi đặt mục tiêu tiết kiệm mua một căn hộ nhỏ, dù phải vay thêm cũng được. Tôi luôn nghĩ hai vợ chồng đồng lòng, cùng cố gắng vì tương lai của các con.

Vì thương con cháu, mẹ tôi - năm nay ngoài 60 tuổi - chấp nhận nghỉ bán hàng ở quê, lên thành phố trông cháu, lo cơm nước cho vợ chồng tôi. Nhờ có bà, chúng tôi đỡ được một khoản kha khá tiền thuê người giúp việc. Bà lại tằn tiện, tiết kiệm nên tôi luôn cảm thấy may mắn và biết ơn.

Ấy vậy mà mỗi lần tôi bảo vợ biếu mẹ ít tiền tiêu hay mua sắm gì đó, cô ấy lại tỏ vẻ khó chịu, than thở rằng “không có tiền”, “công việc dạo này khó khăn”, “lương thưởng chẳng đáng bao nhiêu”... Tôi nghe xong chỉ biết thở dài, thương mẹ, mà cũng thương vợ vì cô ấy đang phải gánh gồng vất vả cùng mình.

Thế nhưng gần đây, nghe bạn bè của vợ nói cô ấy làm ăn thuận lợi, được thưởng liên tục từ khi chuyển sang mảng kinh doanh, tôi bắt đầu thấy lạ. Họ kể vợ tôi có duyên, khách hàng quý mến, hợp đồng ký đều tay, thu nhập tăng đáng kể.

Tôi sững sờ khi phát hiện ra bí mật tài chính của vợ (Ảnh minh họa: Getty).

Trong khi đó, tiền sinh hoạt trong nhà vẫn là tôi lo chính. Mỗi tháng, vợ chỉ đưa tầm 10 triệu đồng, bảo là phần “tiết kiệm”, còn lại thì im lặng. Tôi hỏi, cô ấy vẫn câu quen thuộc: “Em chẳng có đồng nào”.

Một lần, do nghi ngờ, tôi xem tin nhắn ngân hàng trên điện thoại vợ. Hóa ra, tháng nào cô ấy cũng đều đặn chuyển một khoản không nhỏ về cho mẹ đẻ. Tôi âm thầm theo dõi thì biết thêm rằng, ngoài biếu bố mẹ, phần lớn số tiền đó là gửi để mẹ giữ hộ, làm quỹ riêng cho cô ấy.

Vợ tôi nói dối, sợ tôi biết vì “đàn ông có thể thay lòng, phụ nữ phải có đường lui”. Nghe câu đó, tôi như bị tạt gáo nước lạnh.

Tôi không trách chuyện cô ấy thương bố mẹ vì ai cũng có hiếu. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc cả tôi và mẹ tôi đều hết lòng vun vén cho nhà cửa, con cháu. Còn cô ấy lại âm thầm giữ tiền riêng, lo cho bản thân, sợ sau này ly hôn "trắng tay".

10 năm sống chung, tôi chưa từng để vợ thiếu thốn, chưa từng nặng lời. Tôi thương cô ấy, thương cả bố mẹ cô ấy ở quê, Tết nào cũng gửi quà, biếu tiền. Vậy mà hóa ra, người tôi gọi là “vợ” lại nghĩ đến ngày phải bỏ chạy.

Từ hôm đó, tôi thấy cô ấy nói câu nào cũng giả dối. Cả ánh mắt, nụ cười cũng khiến tôi nghi ngờ. Cô ấy không biết tôi đã phát hiện, vẫn vô tư than thiếu tiền, vô tư để mẹ tôi nấu ăn, trông cháu, giặt giũ không công.

Còn tôi, mỗi khi nhìn thấy mẹ mình lúi húi trong bếp, tôi chỉ muốn gào lên: “Mẹ ơi, mẹ biết không, con dâu mẹ coi nhà này là nơi tạm trú thôi”.

Tôi thấy ghê sợ. Cảm giác như bao năm qua, mình đang sống chung với một người luôn toan tính. Tôi từng nghĩ, vợ chồng là cùng một chiến tuyến. Nhưng hóa ra, cô ấy đã sớm lập ranh giới riêng, chỉ tôi là kẻ ngây ngô tin tưởng tuyệt đối.

Giờ tôi băn khoăn không biết có nên vạch trần mọi chuyện hay im lặng cho qua? Tôi sợ nếu nói ra, hôn nhân này sẽ rạn nứt không thể cứu vãn. Nhưng nếu im lặng, tôi thấy bản thân bị phản bội, mẹ tôi thì chịu thiệt thòi.

Dù đúng là vợ tôi làm ra tiền hơn, tôi vẫn cảm thấy tổn thương vì bị giấu giếm. Trong hôn nhân, điều đau nhất không phải là nghèo khó, mà là không còn niềm tin.

