Tôi khuyên hai con gái: Xinh đẹp, tài giỏi việc gì phải cưới chồng

34 tuổi, tôi ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Hai con gái đều do tôi nuôi. Quan hệ của tôi với chồng cũ khá tốt. Tôi cũng không căm ghét đàn ông. Tuy nhiên, sau 10 năm làm mẹ đơn thân, tôi đúc kết ra bản thân thấy vui vẻ, tự tin, xinh đẹp hơn so với thời điểm còn đang có chồng.

Chính vì vậy, với cả hai con gái, tôi đều khuyên: Thích thì yêu nhưng không cần cưới. Ràng buộc nhau bằng tờ giấy kết hôn, hạnh phúc thì chưa chắc nhưng phiền toái là đương nhiên. Tôi cũng từng có giai đoạn hạnh phúc bên chồng nhưng quãng thời gian đó không được bao lâu.

Con gái thứ hai của chúng tôi ra đời thì anh bắt đầu thay đổi. Anh lơ là chuyện vợ chồng, cũng không phụ tôi chăm con như trước nữa. Một thời gian sau, tôi bắt gặp tin anh nhắn cho bồ. Nội dung tin nhắn rất buồn cười.

Chồng tôi hứa với bồ sẽ không động vào người tôi, thề thốt đời này anh ta chỉ yêu một mình cô ấy. Chúng tôi đều là người có tri thức và tự trọng nên ngay lúc đó, tôi quyết định ly hôn. Tuy nhiên, tôi không biết mình sai ở đâu?

Dựa trên kinh nghiệm của mình, tôi không muốn con gái đi lấy chồng (Ảnh minh hoạ: iStock).

Tôi luôn cố gắng hết sức để trở thành người vợ hoàn hảo nhất mà tôi có thể. Tôi dành toàn bộ thời gian chăm lo chồng con. Cuộc sống chỉ quanh quẩn hết cơ quan lại về nhà nấu nướng, đối đãi thơm thảo với bố mẹ chồng.

Tôi yêu anh và muốn anh biết, lấy tôi là lựa chọn khôn ngoan nhất của anh. Ai dè, những điều tôi cho là tuyệt vời lại chính là lý do để anh ấy chán tôi. Anh bảo tôi khiến anh thấy bức bách.

Tôi không đi chơi, anh ấy phải hạn chế giao du. Tôi về sớm, anh ấy khó la cà, thư giãn. Tôi quá sạch sẽ, chuẩn chỉ nhưng anh ấy thích sống phóng khoáng hơn. Mẹ chồng nghe chuyện thì khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Đàn bà ly hôn chỉ có thiệt thòi. Đàn ông cứ để họ chơi chán sẽ lại quay về với vợ.

Tôi chỉ cười, nhẹ nhàng đối diện với ly hôn. Thời gian đầu, tôi cũng chông chênh lắm. Tôi mất cả năm trời mới ổn định được tinh thần và cuộc sống của 3 mẹ con. May là tôi còn bố mẹ, gia đình luôn bên cạnh. Tôi cũng nhận ra giá trị quan trọng của bạn bè.

Tôi chịu khó ăn mặc xinh đẹp, trẻ trung hơn. Hai con gái là động lực để tôi lao vào công việc. Tôi nhớ ngày chồng cũ cưới vợ, tôi đã tự thưởng cho mình chiếc ô tô nhỏ đầu tiên. Khi anh ta bỏ người vợ thứ hai và có ý muốn quay lại, tôi đã cười vào mặt anh ta.

Bây giờ, người theo đuổi tôi có điều kiện còn tốt hơn anh ta, tôi cũng không có nhu cầu cưới, huống hồ quay lại với chồng đầu. Tôi rất hài lòng với cuộc sống độc lập hiện giờ. Tôi thực sự cho rằng, khi không có chồng, mọi vấn đề trong cuộc sống của tôi giản đơn hơn hẳn.

Tôi không phải để ý đến từng bữa cơm, giấc ngủ của chồng, thái độ của anh ta vui buồn thế nào, có ưng đồ ăn tôi nấu không? Tôi cũng đỡ phải lo lắng cho cả gia đình, họ hàng nhà chồng.

Trách nhiệm, hạnh phúc của tôi chỉ quanh quẩn với gia đình tôi, công việc và bạn bè của cá nhân tôi. Chính vì thế, khi nói chuyện với hai con gái, tôi khuyên thật lòng: "Gặp được người mình thương thì cứ yêu và tận hưởng nhưng đừng đặt nặng chuyện cưới xin, không cưới càng tốt. Đời mình là của mình, buồn vui, sướng khổ do mình chọn.

Người dành cho mình tình yêu vô điều kiện chỉ có mẹ cha. Còn đàn ông, họ chỉ xuất hiện khi mình có thể tự làm mọi thứ. Họ chỉ đến khi thấy mình có điểm gì hấp dẫn, chứ họ không đến để cam kết yêu mình suốt cả cuộc đời.

Cho nên hãy coi họ chỉ là một loại niềm vui, tốt thì trân trọng, không thì bỏ qua. Cuộc đời này còn quá nhiều điều cần khám phá, tội gì ép bản thân vào một cuộc hôn nhân? Cưới chồng tức là phải cưới cả một gia đình khác để lo toan, gánh vác, với đủ loại mâu thuẫn, hờn ghen".

Sẽ có người bảo tôi suy nghĩ ích kỷ nhưng tôi tin, không có người mẹ nào ích kỷ với con mình. Mục đích sống của tôi là các con. Hơn ai hết, tôi mong con sống một đời tốt đẹp. Tôi chỉ nói lên quan điểm của tôi.

Không có mối quan hệ nào xứng đáng để yêu và hy sinh ngoài tình yêu dành cho bố mẹ và cho bản thân mình. Cho nên tôi vẫn khuyến khích các con: Yêu thì cứ yêu thôi nhưng đừng tập trung cuộc đời vào họ.

Các con bây giờ có học thức, tư duy hiện đại, đều là những cô gái bản lĩnh, khí chất, tự tin, không cần ghép đời mình vào bất kỳ ai khác. Cứ nhìn vào tôi là minh chứng. Tôi rất hài lòng với cuộc sống không chồng như hiện giờ.