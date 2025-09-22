Tôi khổ sở vô cùng khi xuất hiện người phụ nữ "hơn cả tiểu tam"

Người ta thường nói kẻ thứ ba là những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ, sẵn sàng chen chân vào gia đình người khác. Nhưng chồng tôi lại có một “người thứ ba” đặc biệt hơn, đó là người yêu cũ.

Cô ấy ngoài 30 tuổi, chưa lập gia đình, cùng quê với chồng tôi và từng là mối tình đầu của anh. Ngày xưa, chính chị ta phản bội chồng tôi để chạy theo một người đàn ông khác. Thế mà khi tình duyên lỡ dở, chị ta lại quay về, bám riết lấy anh bằng cái mác “bạn cũ thân thiết”.

Trong mọi chuyện với chồng tôi, lúc nào chị ta cũng tỏ ra yếu đuối, đáng thương. Chính sự giả tạo ấy khiến tôi rùng mình bởi từng ngày, tôi đều cảm nhận chị ta đang muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.

Bằng chứng là ngay sau đám cưới vợ chồng tôi, chị ta chủ động nhắn tin chúc mừng. Chồng tôi còn đưa tin nhắn cho tôi xem để chứng minh mọi chuyện hoàn toàn trong sáng.

Trước mặt mọi người, chị ta như thiên thần yếu đuối. Nhưng chỉ cần quay lưng, tôi mới thấy bộ mặt thật đến rùng mình (Ảnh minh hoạ: TD).

Thời điểm đó, tôi đã tin. Nhưng không, tất cả chỉ là màn mở đầu cho chuỗi ngày giả tạo về sau. Những tin nhắn dồn dập bắt đầu xuất hiện: Khi thì than thân trách phận, khi thì nhờ vả chuyện công việc. Thậm chí nửa đêm, chị ta còn gửi những câu chữ mập mờ kiểu “không ngủ được, nhớ lại chuyện cũ mà buồn quá”.

Với người ngoài, có thể đó chỉ là sự chia sẻ vô hại. Nhưng với tôi, đó rõ ràng là sự gợi nhắc tình xưa đầy tính toán.

Điều khiến tôi nghẹn đắng là thái độ hai mặt của chị ta. Với chồng tôi và gia đình chồng tôi, chị ta lúc nào cũng xuất hiện trong dáng vẻ ngoan hiền, yếu đuối, kiểu phụ nữ mong manh khiến đàn ông chỉ muốn che chở.

Nhưng khi chỉ còn tôi và chị ta đối diện, gương mặt ấy lập tức biến mất. Ánh mắt trơ trẽn, giọng nói đầy thách thức. Thậm chí có lần, chị ta còn buông một câu như dao cứa: “Giữ chồng cho kỹ, không lại mất lúc nào chẳng hay”.

Tôi đã nói rõ điều này với chồng, mong anh tỉnh táo nhìn ra bộ mặt thật của chị ta. Nhưng đáp lại chỉ là sự gạt đi, anh bảo tôi đa nghi, nhỏ nhen.

Anh cho rằng “bạn cũ cũng chỉ là bạn, có gì đâu mà em phải làm quá”. Chính sự tin tưởng mù quáng ấy đã biến tôi thành kẻ ghen tuông vô cớ trong mắt chồng, còn chị ta thì ngày càng lộng hành.

Chưa dừng lại ở những tin nhắn riêng tư, chị ta còn ngang nhiên chen vào những bữa cơm gia đình tôi. Từ tiệc giỗ, đám cưới họ hàng cho đến các dịp tụ tập ở quê nhà, bằng một cách nào đó, chị ta luôn có mặt. Hình ảnh chị ta xuất hiện trong những bữa tiệc như một thành viên chính thức của gia đình khiến tôi vừa phẫn nộ, vừa bất lực.

Trước mặt mọi người, chị ta khéo léo giữ khoảng cách, nói năng đoan trang, ngồi một góc như thể không muốn làm phiền. Nhưng ánh mắt lén nhìn tôi lại ánh lên sự đắc thắng khó tả. Chồng tôi vẫn dửng dưng, còn họ hàng thì ngưỡng mộ vì “người cũ vẫn tình nghĩa, tử tế”. Chỉ mình tôi biết tất cả điều ấy là giả dối.

Đỉnh điểm là vào dịp nghỉ lễ vừa rồi. Sau bữa tiệc ở quê, nhiều thành viên trong gia đình chồng, bao gồm cả chồng tôi, đều phải nhập viện vì đau bụng dữ dội. Kết quả kiểm tra cho thấy, thức ăn có chất lạ.

Kỳ lạ thay, giữa cả chục người cùng ngồi mâm, chỉ duy nhất chị ta không hề hấn gì. Khi mọi người bắt đầu đau đớn, chị ta còn giả vờ ngất xỉu, sau đó tỉnh dậy khóc lóc rồi buông một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi: “Chắc Mai nấu nướng không cẩn thận”.

Câu nói ấy đủ để gieo nghi ngờ vào đầu họ hàng, khiến bao ánh mắt bắt đầu soi xét, bàn tán sau lưng tôi. Trong khi đó, chị ta ngồi gọn trong góc, gương mặt ngây ngô như một nạn nhân. Tôi căm phẫn đến nghẹn họng nhưng không có bằng chứng. Cái bẫy ấy quá khéo, khiến tôi trở thành kẻ bị tình nghi ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Nhiều đêm nằm bên cạnh hai đứa con, tôi chỉ thấy trái tim mình vỡ nát. Tôi không chỉ đang chiến đấu với một người phụ nữ mưu mô, mà còn phải đối diện với sự mù quáng của chồng mình.

Anh vẫn tin chị ta “không xấu xa như em nghĩ”, vẫn nhìn tôi như một người vợ quá nhạy cảm. Tôi thấy mình cô độc ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Và tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu có ngày nào sự thật được phơi bày? Liệu có ngày nào chồng tôi bừng tỉnh để thấy rõ bộ mặt thật kia?

Tôi không muốn ly hôn bởi tôi vẫn còn yêu chồng, bởi các con tôi còn quá nhỏ để chịu cảnh tan vỡ. Nhưng nếu cứ im lặng, tôi sợ một ngày nào đó, gia đình tôi sẽ thực sự sụp đổ dưới bàn tay của người đàn bà kia.