Tưởng chưa cưới thì chưa ràng buộc, tôi mất chồng chỉ sau hai tháng làm vợ

Tôi và chồng quen nhau từ thời cấp 3. Anh là cậu bạn hiền lành, kiên nhẫn, lúc nào cũng đưa tôi đi học. Tôi biết anh thích tôi từ lâu nhưng tôi không có cảm giác gì nhiều.

Tôi ham vui, thích được nhiều người theo đuổi, thích tham gia các hoạt động, còn anh lại âm thầm đứng sau. Tôi từng yêu nhiều người, từng trải qua chuyện mà con gái thường giấu kín.

Thậm chí có lúc, tôi còn lừa dối bạn trai cũ. Tất cả, anh đều biết. Nhưng lạ một điều, anh không coi đó là lý do để rời xa tôi. Anh kiên trì, nhẫn nại, chờ đợi, thậm chí còn nói thẳng: “Anh biết hết nhưng vẫn muốn yêu em”.

Nghe vậy, tôi vừa bất ngờ, vừa thấy… thú vị. Một người đàn ông biết rõ quá khứ của mình nhưng vẫn tình nguyện bước vào, chẳng phải quá hiếm hay sao? Tôi đồng ý làm người yêu anh rồi chưa đầy một năm sau, chúng tôi cưới.

Nói thật, lúc gật đầu kết hôn, tôi không nghĩ nhiều đến chữ “chung thủy” hay “trọn vẹn”. Với tôi, cưới chỉ là thủ tục. Khi chưa cưới, tôi vẫn là tôi, chẳng ai có quyền ràng buộc.

Chồng tôi gọi đó là sự phản bội, còn tôi không biết mình đúng hay sai? (Ảnh minh hoạ: Knet).

3 ngày trước đám cưới, tôi gặp một người đàn ông từng qua lại. Chúng tôi đã có một đêm bên nhau. Lúc ấy, tôi chẳng mảy may thấy có gì sai. Tôi còn tự nhủ: Mình vẫn chưa là vợ người ta thì đâu gọi là phản bội?

Một tuần sau cưới, tôi lại vướng vào một mối quan hệ thoáng qua khác. Người ta gọi đó là phản bội, còn tôi thì nghĩ đơn giản: Hôn nhân mới bắt đầu, có gì chắc chắn đâu? Cưới rồi nhưng cũng chưa chắc đã đi được với nhau đến cuối đời. Vậy thì việc gì phải đặt nặng?

Mỗi ngày về nhà, thấy chồng vui vẻ chuẩn bị cho tuần trăng mật, tôi vẫn cười nói như bình thường. Trong đầu tôi, chuyện trước cưới hay sau cưới chỉ là ranh giới trên giấy tờ, chẳng thể biến một con người có nhiều mối quan hệ như tôi thành người đàn bà ngoan hiền chỉ sau lễ cưới vài tiếng đồng hồ.

Thế nhưng, sự bình thản ấy đã không kéo dài. Chồng tôi phát hiện ra tất cả. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng tột cùng, hỏi: “Tại sao em lại làm vậy?”. Tôi chỉ nói một câu: “Em xin lỗi. Em không có gì để giải thích cả”.

Vâng, tôi không biết phải nói gì lúc này. Trước đám cưới, chúng tôi chưa có ràng buộc pháp lý, chưa hề “là của nhau” trên bất cứ giấy tờ nào. Sau đám cưới, tôi cũng mới làm vợ chưa tròn một tuần, liệu một lần lạc lối có đủ để gọi là tội lỗi lớn lao?

Tôi tưởng mình bản lĩnh, dám sống khác biệt. Nhưng hóa ra, chỉ trong một buổi tối, mọi thứ sụp đổ.

Gia đình hai bên biết chuyện, ai cũng thất vọng, bạn bè cắt liên lạc. Người ta xì xào: “Cưới chưa được bao lâu đã phản bội, đúng là loại đàn bà hư hỏng”. Danh dự của tôi bị dán nhãn. Tôi đi làm cũng phải cúi mặt vì đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Chồng tôi đệ đơn ly hôn. Anh nói ngắn gọn: “Anh từng nghĩ có thể thay đổi em. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Lúc ký giấy, tay tôi run rẩy. Tôi bất cần, tôi ngông nghênh nhưng tận sâu bên trong, tôi thấy trống rỗng. Tôi mất đi người đàn ông duy nhất dám bao dung cho quá khứ của mình.

Có thể với mọi người, tôi là kẻ phản bội. Nhưng suy cho cùng, tôi chỉ sống đúng bản chất của mình, yêu tự do, yêu sự mới mẻ và không coi hôn nhân là sợi dây xích trói buộc tuyệt đối.

Bây giờ, tôi mới hiểu tự do không phải muốn làm gì thì làm, mà là sống thế nào để không đánh mất chính những thứ quý giá nhất. Và tôi thì đã mất hết rồi...