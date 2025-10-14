Tôi chịu khổ sinh con, chồng "thiếu thốn" lén ngủ với vợ cũ

Tôi năm nay 28 tuổi, lấy chồng hơn mình 6 tuổi. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có một cô con gái nhỏ.

Lúc đầu, tôi cũng ngần ngại lắm. Con gái chưa chồng, bao người theo đuổi, sao lại chọn người từng đổ vỡ? Nhưng anh hiền lành, tử tế, nói năng nhẹ nhàng và đặc biệt rất quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Khi yêu, anh chiều chuộng, chăm sóc tôi từng chút một. Tôi tin rằng, người đàn ông từng đi qua sóng gió sẽ biết trân trọng hạnh phúc hiện tại hơn ai hết.

Dù bố mẹ tôi phản đối, nói “đàn ông một đời vợ như quả cam bị bóc vỏ”, tôi vẫn bất chấp tất cả để cưới anh. Tôi tin vào cảm giác của mình, rằng anh là người tốt, đáng để tôi gửi gắm cả cuộc đời.

Sau cưới, anh vẫn là người chồng mẫu mực. Anh đi làm về là phụ tôi nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Khi tôi có bầu, anh càng giữ khoảng cách, chúng tôi gần như không đụng chạm "thân mật".

Tôi có hỏi, anh chỉ cười bảo “anh thương em, không muốn làm em mệt, cứ từ từ”, “bây giờ em mang con của anh, đừng nghĩ đến chuyện đó, anh không cần đâu”. Tôi nghe vậy thấy xúc động, nghĩ mình may mắn có người chồng tâm lý.

Cho đến ngày tôi sinh con được 3 tháng...

Gần một năm nay, chồng không động tới người tôi, hóa ra... (Ảnh minh họa: iStock).

Đêm đó, tôi thức trắng vì con quấy khóc. Chồng bảo để anh bế cho rồi mệt quá, anh ngủ gục luôn. Điện thoại anh rung lên, tôi định cầm tắt, nào ngờ lại thấy hiện dòng tin nhắn: “Tối qua, anh kêu thèm chuyện đó, thế tối nay có sang không để còn biết?”.

Tim tôi đập loạn lên. Tôi run rẩy mở ra đọc rồi sững sờ khi biết suốt mấy tháng qua, mỗi lần anh “qua nhà vợ cũ thăm con" là mỗi lần họ lại “qua đêm” cùng nhau.

Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Người đàn ông tôi tin tưởng, người từng nói không cần “chuyện đó” để thể hiện tình yêu lại đang bí mật ngủ với vợ cũ suốt thời gian tôi mang thai.

Khi tôi chất vấn, anh không chối. Anh nói thẳng: “Đúng, anh vẫn ngủ với cô ấy. Anh và cô ấy không còn tình cảm nhưng… chuyện đó, anh chưa từng hợp với ai như hợp với cô ấy.

Cô ấy chưa có người mới, còn anh cũng chỉ vì nhu cầu, chứ anh đâu ra ngoài tìm gái lạ. Em khó chịu làm gì? Bao năm vợ chồng, ngủ với nhau cả ngàn lần, giờ anh với cô ấy có sao đâu, cô ấy từng là vợ anh mà”.

Tôi nghe mà nghẹn thở. Anh bình thản nói những lời đó, trong khi tôi vừa sinh xong, người còn đau nhức, con thơ mới 3 tháng tuổi. Anh gọi chuyện phản bội là “bình thường”, gọi nỗi nhục của tôi là “chuyện không đáng gì”.

Tôi khóc đến cạn nước mắt. Cảm giác như mình chỉ là công cụ để sinh con, còn anh vẫn giữ sợi dây liên kết xác thịt với người cũ. Tôi nhìn con trai bé bỏng ngủ say mà lòng quặn thắt. Tôi tự hỏi: Mình đang sống cuộc đời gì thế này?

Tôi từng nghĩ ly hôn chỉ là chuyện của người không biết giữ chồng. Nhưng giờ tôi hiểu, có những cuộc hôn nhân tan vỡ dù mình chưa từng sai, chỉ là người ta chưa bao giờ thật lòng với mình.

Tôi muốn ly hôn, muốn buông bỏ tất cả để làm lại cuộc đời. Nhưng người thân, bạn bè, ai cũng gàn: “Thôi, vì con mà nhịn. Chồng ngủ với vợ cũ còn hơn là gái lạ, đừng làm ầm lên”.

Nhưng tôi không thể coi chuyện đó là bình thường được. Một người đàn ông có thể quay lại giường với vợ cũ chỉ vì “hợp chuyện đó” liệu còn xứng đáng với vị trí “chồng” hay không?

Giờ tôi ở ngã ba đường: Có nên ly hôn sau khi sinh để tự giải thoát, hay cố nhắm mắt chịu đựng thêm vài năm vì con nhỏ?

Tôi không biết đâu mới là lựa chọn đúng, chỉ thấy lòng mình nát vụn sau những đêm anh nói “anh thương em” rồi lại đi thương một người khác… bằng cách cũ kỹ nhất trên đời.

Mộc An