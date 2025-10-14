Bà nội cho cháu xem điện thoại, vợ tôi dám “to gan” nói câu này

Vợ chồng tôi năm nay đều 38 tuổi. Sau chục năm kết hôn, chăm chỉ làm lụng tiết kiệm, năm ngoái, chúng tôi mới mua được nhà ở một vùng ven thành phố.

Sau khi có nhà, mẹ tôi ngỏ ý muốn rời quê lên sống cùng vợ chồng tôi. Mẹ nói, bố càng lớn tuổi, càng khó tính, hay trách mắng bà khiến bà không chịu được.

Nhà có hai đứa con, một trai, một gái. Con gái sống chung với nhà chồng, con trai ở trong căn phòng trọ chật chội. Vậy nên bao năm nay, dù ông có đuổi, bà cũng không dám ra khỏi nhà. Nay con trai có nhà, mẹ không muốn chịu đựng bố thêm nữa.

Lúc đầu, khi tôi nói ra chuyện này, vợ không đồng ý. Ngày trước, khi chúng tôi yêu nhau, mẹ là người phản đối nhiều nhất. Lý do mẹ đưa ra là gương mặt vợ tôi góc cạnh, gò má cao là tướng sát phu. Mẹ sợ nếu chúng tôi lấy nhau, tôi sẽ đoản mệnh.

Thậm chí, có lần mẹ còn gặp riêng vợ tôi, xin cô ấy “buông tha” cho con trai mình vì “bác chỉ có nó là con trai, nó có mệnh hệ gì, bác không sống nổi”.

Dĩ nhiên, tôi không bao giờ vì mấy quan niệm mê tín ấy mà từ bỏ tình yêu của mình. Tôi vừa trấn an mẹ, vừa dỗ dành người yêu. Cuối cùng, mẹ tôi cũng chấp thuận.

Chỉ bằng một câu nói, vợ đã “đuổi” mẹ tôi về quê (Ảnh minh họa: Freepik).

Nhưng có lẽ sau chuyện đó, vợ tôi có thành kiến với mẹ chồng. Trừ khi nhà có chuyện quan trọng, còn đâu cô ấy rất ít khi về quê chồng chỉ để chơi. Cô ấy cũng không cởi mở với mẹ chồng, cho rằng mình không khéo ăn khéo nói, sợ làm phật ý người lớn.

Chuyện mẹ tôi muốn ra sống chung, cô ấy cho rằng không ổn. Bởi mẹ chồng - nàng dâu vốn có ác cảm với nhau từ đầu. Sống xa thì không sao, sợ chung nhà lại phát sinh chuyện này, chuyện nọ.

Tôi bảo vợ, mẹ chỉ dỗi bố nên ra chơi ít ngày chứ không ở với mình mãi đâu mà lo. Vả lại, giờ mẹ muốn ra, mình lấy lý do gì để từ chối? Cô ấy gật đầu: “Em tưởng ở luôn, ra chơi ít hôm thì được”.

Kết quả là mẹ tôi ra ở hai tháng, mặc cho bố tôi bao lần gọi điện bảo về, mẹ nhất định không về.

Là con, tất nhiên tôi rất muốn chăm sóc, phụng dưỡng mẹ mình. Nhưng công bằng mà nói, tôi cũng nhận thấy mẹ ở nhà mình mãi không ổn.

Mẹ tôi quen nếp sống ở quê, xuề xòa tới mức cẩu thả trong cả nết ăn, nết ở. Kiểu ở nhà ăn cơm thì bê cả bát cơm vào phòng ngủ vừa ăn, vừa xem tivi khiến đồ ăn rơi vãi. Hoặc là đút cho cháu ăn thức ăn dở của mình, vợ tôi không đồng ý.

Tính cô ấy quen sạch sẽ, chỉn chu. Dép trong nhà tắm thì không đi ra ngoài. Ăn cơm ở bàn ăn trong phòng bếp, xem tivi ở phòng khách và phòng ngủ là nơi riêng tư để ngủ.

Nhưng mẹ tôi không biết vô tình hay cố ý, sinh hoạt không theo một trật tự nào. Cứ tối đến, thấy vợ chồng tôi vào phòng ngủ là mẹ vào theo, ngồi nói hết chuyện này sang chuyện khác.

Từ kể chuyện bố khó tính, khó nết không ai ở được đến việc chị tôi làm dâu khổ sở thế nào, đến cả chuyện hàng xóm đầu làng cuối ngõ… tới tận khuya chưa hết chuyện.

Tôi nghĩ có lẽ, mẹ ở nhà một mình không có ai trò chuyện nên chỉ mong con cái đi làm về để kể chuyện nọ, chuyện kia. Tôi quyết định mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh, hướng dẫn mẹ truy cập mạng để xem phim cho đỡ buồn. Sau này, thấy cậu con trai 4 tuổi tối nào cũng ở lì trong phòng bà, tôi mới biết thằng bé được bà cho xem điện thoại.

Tôi cho rằng, thời đại giờ không thể cấm hoàn toàn trẻ tiếp cận thiết bị công nghệ được. Nhưng vợ kiên quyết, chỉ cho xem hoạt hình trên tivi một lúc khi đi học về. Còn từ sau ăn cơm cho đến khi đi ngủ, con không được xem thiết bị điện tử gì hết.

Một tối, sau khi dọn dẹp xong đã 10h khuya. Vợ tôi gọi con trai đi ngủ nhưng gọi mãi không thấy con về phòng. Sang phòng bà nội, thấy con đang ngồi mê mẩn chơi điện tử. Thằng cu con không chịu tắt điện thoại, còn đòi ngủ với bà.

Vợ tôi giận liền quát: “Từ ngày mai mà con còn xem điện thoại của bà, mẹ sẽ đánh cả bà lẫn cháu nghe chưa?”. Thằng bé lần đầu tiên thấy mẹ lớn tiếng như vậy, òa khóc. Mẹ tôi cũng giận, gọi tôi vào làm chứng, con dâu hỗn láo, đòi đánh cả mẹ chồng.

Tôi nghe hết mọi chuyện, phân giải với mẹ rằng, vợ tôi chỉ có ý dọa con. Nhưng mẹ một hai bảo vợ tôi muốn đuổi mẹ về quê nên “giận cá chém thớt”.

Đêm đó, trong phòng ngủ, tôi và vợ cãi nhau. Thật ra lúc đầu, tôi chỉ phê bình vợ nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Mẹ từ quê ra ở với con cháu, đừng để mẹ có cảm giác “ăn nhờ, ở đậu”.

Tôi chỉ muốn vợ xin lỗi mẹ một câu cho bà bớt nghĩ ngợi, tủi thân. Không ngờ, vợ tôi dứt khoát không xin lỗi, còn nói tôi chỉ đứng ở vị trí của mẹ mà không hiểu cho vợ.

Cô ấy nói đã góp ý với bà nhiều lần, tuyệt đối không cho cháu xem điện thoại nhưng bà không nghe. Bà còn nói ở quê, trẻ con xem suốt ngày có sao đâu. Nếu bà cứ thế này, có ngày con hư mất. Cô ấy còn khẳng định, mình không có ý đuổi, nếu bà thấy không thoải mái thì cứ về.

Xưa nay, tôi vẫn cho rằng, vợ mình là người hiểu chuyện. Nhưng giờ tôi lại thấy cô ấy đúng là không tôn trọng mẹ chồng, không coi cả tôi ra gì.

Chỉ là bà cho cháu xem điện thoại một lúc mà cô ấy làm như thể chuyện gì nguy hại lắm. Làm gì có cô con dâu nào đòi đánh con, lại đòi đánh cả mẹ chồng vì một chuyện nhỏ như vậy. Dù chỉ là một câu nói cũng không được phép.

Chiều qua tôi đi làm về, thấy mẹ đã xếp xong đồ đạc, bảo tôi chở bà ra bến xe về quê, nói thế nào bà cũng không chịu ở lại. Vợ tôi đi làm về, biết mẹ chồng đã về quê cũng không tỏ thái độ gì. Chưa bao giờ tôi thất vọng về vợ của mình đến thế.

Có thể, mẹ tôi có cái nọ, cái kia không vừa lòng cô ấy. Nhưng vợ tôi có thái độ, lời nói như vậy là hoàn toàn sai, đúng không?