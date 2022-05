Tình yêu của vợ cứu sống người đàn ông bị chấn thương sọ não

Terry Williams là một tay đua xe máy đến từ Lethbridge, Alberta, Canada. Anh bị chấn thương sọ não sau vụ va chạm với một phương tiện khác vào tháng 9/2021.

Sau khi được di chuyển từ Lethbridge đến Calgary, Terry rơi vào tình trạng hôn mê. Khi anh dần dần tỉnh lại, người vợ Carly Williams đã dùng đến âm nhạc để giúp anh hồi phục.

Sáu tháng trôi qua, những nỗ lực bền bỉ của Carly dường như đã được đền đáp khi chồng cô bắt đầu chuyển động theo âm nhạc. Thỉnh thoảng anh còn mấp máy môi theo lời bài hát mà anh yêu thích.

Terry đã thực sự tỉnh lại và nhận ra vợ mình.

Nữ huấn luyện viên cá nhân đã chia sẻ một đoạn clip trên Instagram về khoảnh khắc khiến cô tin rằng Terry đã thật sự tỉnh lại và vẫn nhận ra cô.

Đoạn clip là cảnh cặp đôi cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc "Dancing on My Own" - một bài hát Terry yêu thích. Trong khoảnh khắc đó, Terry thậm chí còn hát theo lời bài hát bên cạnh người vợ của mình.

Cũng trong đoạn clip, sự hồi phục đáng kể của Terry đã được ghi nhận khi anh có thể hát, khiêu vũ và nấu ăn.

Đoạn clip đã thu về hơn 13.400 lượt thích. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi sau những sóng gió mà họ phải trải qua. Câu chuyện của cả hai cũng khiến nhiều người tin tưởng rằng "Tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại".