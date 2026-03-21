Sau ly hôn, chồng cũ đề nghị tôi làm tình nhân

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào một tình huống trớ trêu đến vậy. Năm nay tôi 29 tuổi, đã ly hôn chồng được 3 năm.

Chồng cũ tôi tên Khôi, là con một trong gia đình có điều kiện ở tỉnh. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, cùng quê nên dễ hòa hợp. Sau 2 năm tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Tôi rời Hà Nội, về quê làm việc trong công ty gia đình anh để kết hôn.

Những ngày đầu sau cưới, cuộc sống của chúng tôi khá êm ấm. Sáng hai vợ chồng chở nhau đi làm, chiều lại cùng về. Có hôm thích thì nấu cơm, không thì ra ngoài ăn, mọi thứ nhẹ nhàng và đủ đầy.

Sau 1 năm kết hôn, tôi mang thai. Thai kỳ của tôi khá vất vả, nghén nặng, ăn uống kém, lúc nào cũng mệt mỏi. Vì tôi mang thai con trai nên gia đình chồng càng coi trọng, yêu cầu tôi nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai.

Khoảng thời gian đó, tôi thực sự cảm thấy mình như một “công chúa”. Cả nhà chồng yêu chiều hết mực. Dù không đi làm, mỗi tháng mẹ chồng vẫn chuyển vào tài khoản cho tôi 10 triệu đồng để chi tiêu, mua sắm, thích gì cũng được.

Tôi từng nghĩ mình đã tìm được một gia đình chồng tốt, một người chồng lý tưởng… cho đến khi con tôi được 6 tháng tuổi. Tôi phát hiện chồng ngoại tình với một nhân viên trong công ty gia đình chồng.

Tôi làm ầm lên. Chồng giải thích rằng trong thời gian tôi mang thai, anh không kiềm chế được nên đã vượt qua giới hạn, nhưng khẳng định không có tình cảm với cô gái đó. Mẹ chồng lập tức đuổi việc cô gái kia để xoa dịu tôi, đồng thời mắng chửi con trai rất nặng, thậm chí cắt luôn thẻ chi tiêu của anh.

Bà cũng xin lỗi tôi vì không dạy dỗ con tốt, hứa sẽ bù đắp và mong tôi nghĩ đến đứa cháu trai mà tha thứ cho chồng.

Nhìn đứa con đỏ hỏn trong lòng, lại thấy mẹ chồng có thiện chí và nghĩ đây là lần đầu chồng mắc sai lầm… tôi đã cố gắng bỏ qua. Tôi tự nhủ phải nghĩ đến những điều tốt đẹp để giữ gia đình cho con.

Sau đó, chồng tôi có vẻ tu chí làm ăn, không còn qua lại với cô gái kia nữa. Nhưng đến khi con trai tròn 2 tuổi, một lần nữa, tôi lại nhận cú sốc. Một cô gái lạ nhắn tin cho tôi, gửi kèm những bức ảnh thân mật giữa cô ta và chồng tôi.

Lần này, tôi thực sự thất vọng. Tôi tin rằng trên đời này chỉ có hai kiểu người, hoặc chưa từng ngoại tình, hoặc đã ngoại tình thì sẽ lặp lại vô số lần. Không có chuyện phản bội rồi thay đổi.

Tôi không còn làm ầm lên như trước. Thay vào đó, tôi lặng lẽ thu thập bằng chứng chồng ngoại tình, tìm đến luật sư để tư vấn về quyền nuôi con. Tôi cũng xin phép mẹ chồng được đi làm trở lại và chủ động tìm một công việc bên ngoài, không còn phụ thuộc vào công ty gia đình chồng nữa. Tôi hiểu rất rõ, nhà chồng có điều kiện, nếu không chuẩn bị trước, tôi hoàn toàn có thể mất quyền nuôi con.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi đề nghị ly hôn trong sự ngỡ ngàng của cả chồng và mẹ chồng. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi tôi đặt xấp ảnh chồng qua đêm với người phụ nữ khác lên bàn.

Mẹ chồng tôi im lặng. Còn người đàn ông từng là chồng tôi thì bật khóc, liên tục xin lỗi. Nhưng lần này, không có lời xin lỗi nào đủ sức lay chuyển tôi nữa.

Tôi bế con rời khỏi nhà chồng một cách dứt khoát, trở về nhà mẹ đẻ. Ban đầu, mẹ chồng tôi cũng tìm cách giành quyền nuôi cháu, nhưng với những bằng chứng tôi có trong tay, cùng việc con còn quá nhỏ, chưa đủ 3 tuổi, bà đành chấp nhận.

Dù mang nhiều tổn thương, tôi vẫn không cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa con và nhà nội. Tôi cho phép mẹ chồng và cả anh ta được đón cháu về chơi vào cuối tuần, những dịp gia đình có việc. Bởi tôi hiểu, con tôi vẫn cần tình cảm từ phía bên nội.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi không còn tin vào tình yêu. Tôi chỉ tập trung làm việc, kiếm tiền, cố gắng mang lại cho con một cuộc sống ổn định và đủ đầy hơn.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là chính việc tôi không mở lòng với bất kỳ ai lại bị chồng cũ hiểu sai. Anh ta cho rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh ta.

Sau 3 năm kể từ khi ly hôn, chồng cũ nhanh chóng có người mới. Đó là con gái của một đối tác làm ăn với gia đình anh ta. Hai người sắp kết hôn và cô ta đang mang bầu.

Tưởng rằng đã có gia đình mới, có thêm con, anh ta sẽ thay đổi. Nhưng bản tính trăng hoa vẫn không thể dứt bỏ. Một lần đến đón con, anh ta bước vào nhà, bất ngờ ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta nói một câu khiến tôi chết lặng: "Anh qua đêm ở nhà em nhé".

Chưa hết bàng hoàng, tôi lại càng sốc hơn khi anh ta thản nhiên đề nghị tôi trở thành “phòng nhì” của mình.

Tôi lập tức vung tay tát anh ta, hỏi làm sao có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy. Nhưng thay vì tức giận, anh ta lại cười, giọng đầy tự tin: “Ba năm rồi em không đi thêm bước nữa, chẳng phải là vẫn còn tình cảm với anh sao”?

Anh ta còn nói sẽ chu cấp cho tôi, mua nhà, mua xe, chỉ cần tôi thoả mãn anh ta trong thời gian vợ đang mang bầu. Theo lời chồng cũ, như vậy cũng tốt cho con, còn hơn việc tôi đi tìm một người đàn ông xa lạ.

Cái lý do vì con khiến tôi bật cười chua chát. Nếu thực sự nghĩ cho con, ngày trước anh ta đã không phản bội tôi.

Tôi hỏi: “Nếu vợ anh biết thì sao?”. Người đàn ông trơ trẽn ấy thản nhiên đáp rằng, chỉ cần cả hai giữ kín thì sẽ không ai hay biết, anh ta hoàn toàn có thể chăm sóc cả hai bên.

Tôi không nói thêm lời nào, hắt thẳng cốc nước vào mặt anh ta, đuổi ra khỏi nhà. Tôi không chọn cách nhắn tin cho vợ anh ta để vạch trần mọi chuyện như người tình trước của anh ta. Thay vào đó, tôi lặng lẽ sắp xếp lại công việc, đưa con rời khỏi nơi này, chuyển đến một tỉnh khác sinh sống.

Tôi sẽ không để anh ta gặp con nữa, vì anh ta không xứng đáng làm một người cha, càng không muốn con mình lớn lên bị ảnh hưởng bởi một hình mẫu lệch lạc như vậy.

Tôi hiểu rằng, nếu còn ở lại, tôi sẽ còn bị người đàn ông ấy làm phiền không dứt. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có ai từng rơi vào hoàn cảnh oái oăm như mình không?