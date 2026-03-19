Vợ có thói quen không mặc nội y, tôi bối rối mỗi khi tụ họp gia đình

Tôi năm nay ngoài 30, mới kết hôn được gần 1 năm. Vợ kém tôi 2 tuổi, là mẫu phụ nữ hiện đại, hướng ngoại nhưng cũng rất đảm đang việc nhà.

Cuộc sống hôn nhân nhìn chung ổn định, vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn, chuyện tình cảm hay gần gũi cũng không phải là vấn đề. Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn, càng nghĩ càng thấy lấn cấn mà không biết chia sẻ cùng ai.

Vợ tôi có một thói quen khá lạ: Cô ấy thích ngủ mà không mặc quần áo.

Vợ tôi có thói quen lạ khi ngủ và những lúc đi ra ngoài cùng tôi (Ảnh minh họa: Pinterest).

Khi về chung một nhà, tôi khá bất ngờ khi vợ có thói quen ngủ mà không mặc gì trên người. Cô ấy thường cởi bỏ hết nội y, quần áo, chỉ đắp chăn mỏng và nói rằng việc này giúp cô ấy thấy thoải mái, ngủ ngon hơn.

Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản đây chỉ là sở thích cá nhân, nên cũng không để tâm nhiều. Thậm chí tôi còn cho rằng đó là một cách để chúng tôi thân mật hơn. Vợ cũng giải thích rằng chuyện cô ấy không thích mặc quần áo khi ngủ là thói quen đã có từ trước, hoàn toàn không liên quan đến chuyện gợi ý hay ám chỉ gì về chuyện chăn gối.

Tuy nhiên, càng ngày, tôi càng nhận ra sở thích của vợ khiến tôi không thoải mái. Không chỉ khi ở nhà, mỗi lần ra ngoài cùng tôi, cô ấy cũng không mặc đồ lót. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng khi hỏi thì vợ nhấn mạnh rằng cô ấy “không thích mặc” và cảm thấy thoải mái hơn khi trong trạng thái như vậy.

Đỉnh điểm là dịp Tết vừa rồi, chúng tôi về quê nội. Hôm đó có gần 20 người họ hàng tụ họp, ăn bữa cơm đầu năm. Trước khi đi, tôi có nhắc khéo chuyện "không mặc đồ lót" nhưng cô ấy nói mặc váy dài "không ai biết đâu”. Quả thật, bên ngoài nhìn vào thì không có gì bất thường, nhưng trong lòng tôi lại cứ thấy bất an. Mỗi lần cô ấy đứng lên, ngồi xuống mâm cơm là tôi lại "thót tim" vì sợ cô ấy hớ hênh.

Tôi không biết mình đang lo lắng quá mức hay đây thực sự là một điều cần phải nghiêm túc xem lại. Một mặt, tôi hiểu rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn cách ăn mặc, miễn là không ảnh hưởng đến người khác.

Vợ tôi cũng không hề có hành vi phản cảm hay cố tình gây chú ý. Đi làm, đi công việc, cô ấy vẫn ăn mặc bình thường. Ngay cả trong sinh hoạt vợ chồng, cô ấy cũng không hề lạnh nhạt, ngược lại còn rất hòa hợp. Vì thế, tôi không thể nói đây là vấn đề về tình cảm hay nhu cầu.

Nhưng mặt khác, tôi vẫn rất băn khoăn: Đây chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân, hay là một biểu hiện tâm lý nào đó mà tôi chưa hiểu hết? Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp diễn, một ngày nào đó sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn, đặc biệt trong những môi trường đông người.

Thật lòng mà nói, tôi đã vài lần góp ý nhẹ nhàng, nhưng vợ vẫn giữ quan điểm rằng đó là chuyện rất bình thường, và tôi không nên làm quá lên. Ngoài ra, vợ tôi làm trong ngành khách sạn, tiệc cưới, thường xuyên áp lực chỉ tiêu, doanh số, chuyện chăm sóc khách hàng... nên cô ấy nói rằng chuyện ăn mặc thoải mái cũng là một cách để cô ấy cân bằng tinh thần, giảm stress.

Vì thế, tôi không biết nên tiếp tục tôn trọng sở thích của vợ, hay nên nghiêm túc nói chuyện để cô ấy thay đổi. Mong mọi người góp ý, tôi nên làm gì lúc này?