Chồng cũ đã tái hôn nhưng vẫn thường xuyên “qua đêm” ở nhà tôi

Hơn một năm trước, tôi quyết định ly hôn sau khi phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp kém tuổi. Thời điểm đó, con gái mới chỉ hơn 1 tuổi. Hai bên gia đình nội ngoại đều khuyên tôi nên tha thứ cho chồng vì con còn quá nhỏ.

Chồng tôi cũng nhận sai và cầu xin tha thứ. Anh nói rất yêu tôi, chuyện xảy ra chỉ là do phút yếu lòng. Nhưng vì tôi tin yêu anh quá nhiều, nỗi đau quá sâu nên đã không còn chỗ cho sự bao dung nữa.

Sau khi ly hôn, tôi được quyền nuôi con. Chồng tôi vẫn qua lại thăm nom thường xuyên với mong muốn sẽ có lúc tôi hồi tâm chuyển ý để vợ chồng tái hợp cho con đỡ thiệt thòi.

Lúc đầu, tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi không cần anh nữa, nhưng con tôi vẫn cần có bố. Nếu anh thật lòng thương con, tôi cũng không thể hẹp hòi ngăn cấm.

Vậy mà chỉ 2 tháng sau, anh thông báo sẽ kết hôn với chính cô đồng nghiệp mà anh từng gian díu trước đó. Anh ấy nói, cô gái kia có thai nên anh phải chịu trách nhiệm.

Tôi muốn tái hợp với chồng cũ dù anh đã có vợ mới (Ảnh minh họa: Freepik).

Không muốn xấu hổ vì vừa mới ly hôn đã lại kết hôn nên họ chỉ làm vài mâm cơm báo cáo tổ tiên và hai bên gia đình, sau đó về sống chung nhà, không tổ chức đám cưới.

Sau khi lấy vợ mới, anh ít đến thăm con hẳn với lý do vợ anh ấy đang mang thai, tính khí thất thường lại hay ghen nên anh cũng bớt đi lại cho êm cửa êm nhà. Dù ít tới thăm nhưng trách nhiệm chu cấp cho con anh ấy vẫn chăm lo đầy đủ.

Vài tháng trước, vợ của anh ấy sinh con. Con vừa đầy tháng thì bà ngoại đón cả hai mẹ con về quê để tiện chăm sóc. Vợ con vắng nhà, không vướng bận, không bị quản thúc nên chồng cũ lại siêng đến nhà tôi.

Ngày nào cũng vậy, hễ tan làm là anh ấy đến, mang theo đủ thứ đồ chơi, quà bánh cho con gái. Được bố yêu thương, chiều chuộng, con gái rất vui. Ngày nào con bé cũng đòi bố ở lại chơi cùng tới khuya. Và ngày nào anh ấy cũng nói trời quá khuya rồi, cho phép anh ngủ lại.

Đêm đầu tiên kể từ sau khi ly hôn, chúng tôi ngồi cạnh nhau nhìn ánh đèn đường hắt vào, gió đông thổi buốt lạnh. Anh nhắc lại thời chúng tôi yêu nhau, nhắc lại ngày anh nói lời tỏ tình, ngày anh đón tôi lên xe hoa, ngày hân hoan đón con chào đời...

Những kỷ niệm cứ thế dần dần hiện về như một đoạn phim. Anh nói, điều anh hối hận nhất trong đời đó là làm điều có lỗi với tôi để đến mức phải mất gia đình. Rồi anh vòng tay ôm tôi.

Gần một năm rồi, tôi và anh mới lại gần nhau đến thế. Vòng tay ấm áp khiến cảm xúc chợt bùng lên không cách nào ngăn được. Đêm ấy, chúng tôi đã cùng nhau si mê, đắm đuối.

Kể từ hôm đó, tối nào anh cũng ở lại, chúng tôi quấn quýt bên nhau. Cả hai giống hệt như vợ chồng xa nhau lâu ngày gặp lại, gần bao nhiêu cũng thấy không đủ, yêu bao nhiêu cũng thấy không thừa.

Cho đến một lần, khi cả hai đang nồng nhiệt thì điện thoại anh reo. Vợ anh gọi thông báo vài hôm nữa mẹ con cô ấy sẽ lên thành phố. Nhìn thái độ bối rối của anh, tôi mới giật mình. Thời gian qua, tôi gần như quên rằng anh ấy đã từng phản bội tôi và hiện tại bây giờ anh đã là chồng của một người phụ nữ khác.

Và điều kinh khủng hơn cả chính là, tôi biết mình vẫn còn yêu, vẫn còn cảm xúc với chồng cũ. Trước đây, khi phát hiện anh ngoại tình, nỗi đau bất ngờ đã khiến tình yêu trong tôi như tê liệt. Nhưng rồi cùng với thời gian, khi nỗi hận qua dần tôi mới nhìn rõ lòng mình, tôi vẫn còn yêu anh ấy.

Có lẽ anh cũng cùng tâm trạng và suy nghĩ giống tôi. Vậy nên, trước ngày đón vợ con lên thành phố, anh ấy đã nói chuyện nghiêm túc với tôi.

Anh nói rằng biết rõ tôi vẫn còn thương anh, và anh cũng vậy. Với người vợ hiện tại, anh chỉ có chút xao lòng trước đó chứ không phải yêu. Anh lấy cô ấy hoàn toàn vì trách nhiệm. Nếu tôi đồng ý, anh sẽ từ từ thu xếp mọi chuyện, ly hôn vợ hiện tại để quay về với tôi. Anh không muốn sống với một người nhưng trái tim chỉ hướng về người khác.

Đề nghị này của chồng cũ khiến tôi vừa bất ngờ, vừa bối rối. Tôi thừa nhận, nếu như anh ấy còn độc thân, có lẽ tôi sẽ không ngần ngại chuyện tái hợp.

Nhưng hiện tại, anh ấy đã là chồng của người đàn bà khác. Họ cũng có một đứa con chung, một gia đình hợp pháp. Trước đây, cô ấy là kẻ thứ 3 khiến cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Vậy bây giờ, nếu chồng cũ ly hôn cô ấy để quay lại với tôi, chẳng phải tôi lại là kẻ thứ 3 đi phá hoại gia đình người khác?

Mẹ tôi nói với tôi: “Trước đây, nhìn cháu còn nhỏ dại, mẹ quả thật không muốn con ly hôn. Nhưng đau thì cũng đau rồi, chuyện gì qua cũng qua rồi, hà tất con phải làm khó bản thân mình làm gì nữa? Nếu thực sự con muốn tái hợp, mẹ không phán xét, cũng không khuyên con nên hay không. Mẹ chỉ nhắc con, con bị phản bội đau thế nào thì vợ người ta cũng sẽ như vậy”.

Tôi hiểu ý mẹ, nhưng tôi không chỉ là một người đàn bà mà còn là một người mẹ. Tại sao người ta biết giữ bố cho con của họ, còn tôi lại không tìm cách giữ bố cho con mình? Tại sao cô ấy có thể chen vào cuộc hôn nhân của tôi, còn tôi lại không thể phá cuộc hôn nhân của cô ấy?

Tôi chỉ lấy lại thứ vốn là của mình thì có sai không?