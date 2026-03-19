Liên tục thân mật với vợ cũ, tôi sốc khi nhận được thông báo của vợ mới

Tôi từng có một công việc ổn định, thu nhập khá, một căn nhà tại Hà Nội và một người vợ hiền lành, chịu thương chịu khó.

Vợ tôi không xấu, nhưng sau nhiều năm sinh con, chăm lo gia đình, cô ấy trở nên xuề xòa. Tóc buộc vội, quần áo đơn giản, da dẻ không còn mịn màng như trước. Mỗi lần đi làm về, thứ tôi nhìn thấy là một người phụ nữ tất bật trong bếp, mùi dầu mỡ, tiếng con khóc… chứ không phải hình ảnh khiến tôi rung động.

Và rồi, tôi gặp người phụ nữ khác, khi không còn cảm thấy hứng thú với cuộc hôn nhân của mình.

Cô ấy trẻ hơn tôi 10 tuổi, làm ở công ty đối tác. Cô ấy biết chăm sóc bản thân, biết nói những câu khiến đàn ông cảm thấy mình quan trọng. Ở bên cô ấy, tôi thấy mình như trẻ lại. Tôi bắt đầu so sánh. So sánh những tin nhắn ngọt ngào với những câu hỏi quen thuộc của vợ như việc tôi đã ăn chưa, tháng này có thiếu tiền không.

Sự so sánh đó, hóa ra lại là khởi đầu cho sự đổ vỡ. Rồi một ngày, tôi chủ động nói ly hôn.

Vợ tôi níu kéo, than khóc nhưng nhất định tôi dứt áo ra đi. Sau ly hôn, tôi chuyển đến sống với người phụ nữ mới và làm đám cưới lần hai. Những tháng đầu tiên, tôi thấy quyết định của mình là đúng. Cô ấy chăm chút cho tôi từng bữa ăn, quan tâm từng chút. Chúng tôi đi du lịch, đi ăn, chụp ảnh… những thứ mà nhiều năm rồi tôi không có với vợ cũ.

Tôi nghĩ, đó mới là cuộc sống.

Nhưng khoảng 6 tháng sau, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Người vợ mới của tôi bắt đầu than phiền về tiền bạc, về việc tôi không chiều chuộng như trước. Những cuộc trò chuyện dần trở nên nhạt nhẽo. Những bữa cơm thưa dần, thay vào đó là đồ ăn đặt vội. Tôi bắt đầu mệt, nhưng vẫn tự trấn an rằng mọi cuộc hôn nhân đều sẽ đi qua giai đoạn như vậy.

Rồi đến một ngày, tôi lại gặp lại vợ cũ.

Hôm đó là một buổi ngoại khóa của con trai. Tôi đến vì con, và không nghĩ mình sẽ có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng khi cô ấy bước vào, tôi đã đứng sững.

Cô ấy mặc một chiếc váy đơn giản nhưng tinh tế. Tóc cắt ngắn gọn gàng, da sáng hơn, ánh mắt tự tin và bình thản. Cô ấy nói chuyện với mọi người một cách nhẹ nhàng, không vội vã, tất bật như trước.

Lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy đẹp đến thế.

Không phải kiểu đẹp khiến người ta choáng ngợp, mà là vẻ đẹp của một người phụ nữ đã bước qua tổn thương và biết cách sống cho chính mình.

Sau buổi đó, tôi chủ động bắt chuyện với vợ cũ. Tôi hỏi thăm, cô ấy nói đang học thêm về kinh doanh, tự mở một cửa hàng nhỏ. Cuộc sống không dư dả nhưng ổn định, và quan trọng là cô ấy thấy thoải mái.

Tối hôm đó, tôi trở về nhà mà lòng rối bời. Tôi thấy rung động với vợ cũ. Tôi khát khao được quay trở lại với cô ấy. Tôi thấy thật sự đó mới là người phụ nữ mà tôi yêu.

Tôi quyết tâm tán lại vợ cũ. Tôi vui mừng khi biết vợ vẫn có tình cảm với tôi. Cô ấy cởi mở nhắn tin lại cho tôi. Sau khoảng nửa tháng, tôi và vợ đã gần gũi trở lại và có nhiều lần thân mật với nhau.

Tôi mê đắm vợ cũ, tôi yêu cô ấy cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy đó mới là người phụ nữ mà cả đời tôi muốn gắn bó. Tôi đã hứa hẹn rằng, tôi sẽ bỏ vợ để quay lại với gia đình. Vợ cũ của tôi rất hạnh phúc và chờ đợi ngày tái hợp.

Nhưng khi tôi quyết định bỏ vợ hai để quay lại với vợ cũ thì bất ngờ vợ hai báo tin có thai. Tôi trở về nhà, nhìn người vợ hiện tại đang ngủ, tay đặt lên bụng bầu và cảm giác tội lỗi khiến tôi không thể thở nổi. Tôi biết mình phải có trách nhiệm, nhưng trái tim tôi lại đang hướng về vợ cũ, tôi không biết phải làm sao đây…