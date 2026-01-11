Một tin nhắn Telegram khiến tôi phát hiện chồng ngoại tình suốt hơn một năm

Tôi kể câu chuyện này, hy vọng đây có thể là một kinh nghiệm cho những người vợ ở cùng hoàn cảnh như tôi.

Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, chưa có con, sống ở tỉnh. Vì công việc, tôi có giai đoạn một năm rưỡi sống tại TPHCM để học văn bằng 2 ngành Quản trị nhân lực. Thời điểm đó, chồng thi thoảng lên thành phố thăm tôi, còn tôi khoảng 2-3 tháng về nhà một lần, chúng tôi duy trì liên lạc bằng gọi video, nhắn tin mỗi ngày.

Nói thêm về chồng tôi, anh ấy năm nay 35 tuổi, hơn tôi 4 tuổi, là quản lý một nhà máy nông nghiệp công nghệ cao. Chồng tôi xuất thân nhà có điều kiện, thu nhập ổn định, tính tình hiền lành, đam mê công việc. Khi xa nhà hơn một năm để đi học, tôi hoàn toàn tin tưởng chồng. Nhưng tôi không ngờ...

Hằng ngày, chồng tôi đến cơ quan tải Telegram để nhắn tin với người khác, sau đó về nhà lại xóa ứng dụng để tôi không phát hiện (Ảnh minh họa: Pinterest).

Suốt thời gian tôi đi học xa nhà, tôi không hề biết mình bị chồng "cắm sừng". Mọi chuyện chỉ bị phát hiện khi tôi đã về nhà. Bằng sự nhạy cảm của một người vợ, tôi cảm nhận chồng có gì đó thay đổi. Anh vẫn quan tâm tôi, thói quen sinh hoạt như trước, nhưng tôi vẫn thấy không ổn.

Thi thoảng chồng tôi cắt cơm cuối tuần, nói rằng ra ngoài cùng đối tác, đi khảo sát nguyên liệu... Buổi tối, chồng có lúc cầm điện thoại chơi tới khuya, ngủ rất trễ - điều khác lạ với con người giờ giấc điều độ như anh ấy.

Một ngày nọ, chồng đi tập thể dục nhưng để quên điện thoại ở nhà. Tôi liền kiểm tra điện thoại anh thì thấy có tin nhắn báo mã xác nhận đăng nhập Telegram vào 9h sáng nhưng trong điện thoại không hề có ứng dụng này, chồng tôi cũng không bao giờ làm việc qua Telegram.

Tôi nghi ngờ, liền tải về thử thì ứng dụng yêu cầu mật khẩu 4 chữ số. Sau một lúc thử đủ cách, tôi bấm năm sinh của mình lại bất ngờ mở được.

Vào Telegram của chồng, đập vào mắt tôi là những tin nhắn yêu đương với một người phụ nữ. Hai người bắt đầu mối quan hệ từ lúc tôi đi học văn bằng 2, kéo dài đến tận bây giờ.

Tin nhắn đủ những lời nhớ nhung, hình ảnh ôm ấp nhau, video thân mật trong khách sạn. Họ có thói quen đi hẹn hò ở tỉnh khác, đi chơi dài ngày cùng nhau. Mọi thứ diễn ra âm thầm, kín kẽ.

Tôi sốc đến cứng người, tay run bần bật, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để thu thập bằng chứng. Hóa ra, hằng ngày chồng tôi về nhà là xóa Telegram, nhưng hôm sau đến cơ quan lại tải ứng dụng này để tiếp tục mối quan hệ bất chính kia.

Sau khi ghi lại đủ bằng chứng, tôi lẳng lặng xóa ứng dụng, để lại điện thoại vào vị trí cũ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không vội làm ầm ĩ, vì tôi muốn bắt tại trận và cho chồng tôi một bài học.

Ngày hôm sau, tôi nhờ một cậu em thân thiết tìm hiểu thiết bị định vị không dây, sau đó gắn vào ô tô của chồng. Y như rằng, cuối tuần đó, chồng tôi lại viện cớ gặp đối tác để đón người phụ nữ kia đi hẹn hò ở một khu nghỉ dưỡng vùng ngoại ô.

Lúc đó, tôi biết mình không cần thêm lời giải thích nào nữa. Khi anh về nhà, tôi ngồi sẵn chờ đợi cùng những tấm ảnh bằng chứng đặt lên bàn.

Tôi không khóc lóc hay làm ầm ĩ, nhưng tôi nói cho chồng về việc tôi từng tin tưởng anh thế nào và để rồi bị lừa dối ra sao. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến lạ của tôi cùng những bằng chứng không thể chối cãi, chồng tôi chỉ biết im lặng. Sau đó vài ngày, anh ấy quỳ xuống xin tôi tha thứ, nói rằng thời gian tôi xa nhà, anh đã lầm đường lạc lối và bây giờ anh nhận ra gia đình mới là quan trọng nhất.

Tôi không dễ dàng bỏ qua, nhưng tôi cũng không chọn ly hôn. Từ khi phát hiện sự việc đến nay đã nửa năm. Chúng tôi vẫn sống cùng nhà.

Bạn bè tôi hỏi vì sao tôi vẫn ở lại, vì sao phát hiện rõ ràng như vậy mà chưa chấm dứt với chồng. Họ nói rằng mối quan hệ một năm rưỡi là đã sâu đậm và chồng tôi sẽ tìm cách quay lại với người phụ nữ kia. Nhưng nửa năm qua, tôi luôn để mọi thứ trong tầm quan sát của mình, chồng cũng làm rất nhiều cách để lấy lại niềm tin trong tôi.

Tôi không nhận mình là người vợ cao thượng hay bao dung. Thật ra, tôi không dễ dàng ly hôn vì không muốn chồng mình đến với bất kỳ người đàn bà nào khác, nhất là người đã chen vào hôn nhân của tôi. Tôi không chấp nhận việc một kẻ thứ ba có thể đường hoàng bước vào, hưởng luôn số tài sản mà tôi và chồng đã cùng tích góp.

Tôi cũng không muốn công sức, thời gian, tuổi trẻ của mình - thứ tôi đã đánh đổi suốt những năm hôn nhân - lại trở thành phần thưởng cho người khác. Quan trọng hơn, tôi muốn chồng mình phải sống cùng hậu quả của lỗi lầm.

Nếu ly hôn ngay, anh sẽ được giải thoát, được làm lại, được yêu đương công khai. Còn tôi là người chịu thiệt thòi nhất. Tôi không chấp nhận điều đó.

Tôi để anh sống trong chính cuộc hôn nhân cùng người phụ nữ mà anh đã làm tổn thương. Mỗi ngày trôi qua, anh luôn phải làm chiều lòng tôi, đi đâu, làm gì, anh đều báo cáo. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến những sinh hoạt thường ngày, anh đều cố gắng làm tôi vui. Có những lúc tôi im lặng, tâm trạng "khó ở", anh rối rít mua quà cáp, đưa tôi đi du lịch. Chồng thể hiện thành ý để hàn gắn, còn tôi cũng thoải mái tận hưởng cảm giác được là "bà hoàng".

Có người nói tôi cao tay, có người lại khuyên tôi đừng quá tự tin vì khi đã ngoại tình một lần, chắc chắn chồng tôi sẽ có lần hai, lần ba. Tôi không nói trước tương lai, nhưng tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để chồng tôi đến được với ai, không bao giờ để người phụ nữ khác hả hê tận hưởng những thứ thuộc về tôi.