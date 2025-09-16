Một phút tham lam tình ban trưa với sếp nữ, tôi mất cả đời để sửa sai

Tôi từng nghĩ mình đủ khôn ngoan để không sa vào những cạm bẫy nơi công sở. Vậy mà chỉ một phút tham lam và yếu đuối, tôi đã đánh mất tất cả: Người vợ xinh đẹp, hai đứa con ngoan và cả sự tự trọng của chính mình.

Giờ đây, ngồi trong căn phòng trọ vắng lặng, tôi vẫn ám ảnh khoảnh khắc vợ nhìn tôi bằng ánh mắt chết lặng, khi sự thật bị phơi bày.

Tôi là nhân viên kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Vợ tôi - cô gái tôi yêu từ thời sinh viên - hiền dịu, đảm đang. Cuộc sống của chúng tôi bình yên: Sáng tôi đi làm, tối cả nhà quây quần bên mâm cơm.

Nhưng khi công ty bổ nhiệm nữ giám đốc kinh doanh mới. Đó là người phụ nữ hơn tôi 5 tuổi, quyền lực, sắc sảo, mọi thứ dần thay đổi.

Chị ấy để ý tôi, liên tục khen ngợi sự năng động, tháo vát của tôi. Rồi những bữa trưa tiếp khách dày đặc hơn, những lần rủ rê “đi bàn công việc riêng” cũng xuất hiện.

Tôi ban đầu giữ khoảng cách nhưng chị khéo léo gieo vào tai tôi những lời hứa hẹn: “Anh có tố chất lắm. Chỉ cần chút bứt phá, tôi sẽ đẩy anh lên vị trí trưởng phòng”.

Tôi ân hận vì đã sai lầm, trót dại với sếp nữ có tiền (Ảnh minh họa: KD).

Trong những buổi tiệc trưa sang trọng, ly rượu vang đỏ, ánh mắt khiêu khích của chị khiến tôi dần lạc lối.

Một buổi trưa, sau bữa nhậu cùng đối tác, chị kéo tôi vào khách sạn. Tôi biết mình đang vượt quá giới hạn. Nhưng hình ảnh về một chức vụ mới, mức lương gấp đôi, những món quà đắt giá chị từng tặng đã khiến lý trí tôi mờ mịt.

Sau lần đó, những cuộc gặp ban trưa trở nên thường xuyên. Tôi tự nhủ: “Chỉ một thời gian thôi, khi đạt mục tiêu, tôi sẽ dừng lại”. Nhưng cái vòng xoáy ấy cuốn tôi ngày càng sâu.

Tôi không ngờ, vợ tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Cô ấy để ý từng tin nhắn lạ, mùi nước hoa khác biệt trên áo tôi, những lần tôi về muộn với lý do “làm thêm giờ”.

Một chiều cuối tuần, tôi về nhà thấy không khí lạ thường. Vợ tôi im lặng đưa điện thoại cho tôi: Trên màn hình là những đoạn tin nhắn riêng tư giữa tôi và sếp nữ, chị ta bất cẩn gửi nhầm tin nhắn hẹn hò vào nhóm công việc. Câu chữ phơi bày tất cả: “Trưa mai vẫn khách sạn cũ nhé, anh đừng để vợ nghi ngờ”.

Vợ tôi không gào thét. Cô ấy chỉ hỏi: “Anh còn điều gì muốn nói không?”.

Tôi há miệng mà không thốt nổi một lời. Bởi mọi lý do đều trở nên hèn hạ. Tôi sai vì tham tiền, vì muốn thăng tiến nhanh.

Đêm đó, cô ấy thu dọn đồ đạc của hai con, để lại tờ đơn ly hôn và bức ảnh cưới. Tin tức lan nhanh. Họ hàng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Bố mẹ tôi im lặng nhưng đôi vai gầy của họ run lên khi nghe chuyện. Bạn bè cũ thì tránh né.

Ở công ty, sếp nữ cũng nhanh chóng rút lui. Khi chuyện vỡ lở, chị ta coi tôi như gánh nặng. Tôi bị điều xuống vị trí thấp hơn, không còn ai coi trọng.

Mọi thứ mà tôi đánh đổi đã biến mất trong chớp mắt. Chị ta còn muốn tôi nghỉ việc, sang công ty khác làm và hứa sẽ nhờ vả giúp tôi. Nhưng tôi hiểu, đó chỉ là cái cớ. Vì chị ta cũng đâu cần bán danh dự vì một người như tôi.

Giờ đây, những bữa cơm gia đình chỉ còn trong ký ức. Con trai lớn từng hỏi qua điện thoại: “Ba ơi, sao ba không về ăn cơm với mẹ con con nữa?”. Tôi nghẹn lời. Vợ tôi cắt đứt liên lạc, ngoài việc cho tôi biết lịch đón con. Tôi từng là niềm tự hào của gia đình, giờ chỉ là kẻ đáng khinh.

Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào khách sạn trưa hôm ấy. Nhưng thời gian không thể quay ngược.

Tôi đã sống trong ân hận rất nhiều ngày, khổ sở hy vọng ngày vợ tha thứ, cho mình cơ hội làm lại. Tôi biết có thể là một năm, hai năm hoặc cả đời nhưng tôi sẽ vì con mà cố gắng.

Nghĩ kỹ lại, đời người được mấy, tại sao tôi phải vì những đồng tiền rẻ mạt kia mà bán rẻ lương tâm, đánh mất gia đình? Tôi đâu quá nghèo, chỉ là chưa giàu. Nhưng nếu giàu mà không có vợ con, tôi không còn thiết sống.

Một phút tham lam, một cái gật đầu sai lầm, tôi đã phải ân hận cả đời.