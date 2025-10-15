Mở tủ phát hiện mất một thứ, tôi quyết dứt áo ra khỏi nhà chồng

Em gái chồng tôi làm việc tại một công ty nước ngoài, lương cao gấp đôi tôi nhưng lại có lối sống ích kỷ, chi ly, tằn tiện.

Từ ngày tôi về nhà chồng, em chồng chẳng bao giờ đụng tay vào việc nhà. Quần áo giặt chung, cơm nước đến bữa mới xuống ăn, bát đũa ăn xong để nguyên trên bàn. Thậm chí, cốc nước chanh chị dâu pha, em cũng ung dung nhấp môi mà chẳng lấy một lời cảm ơn.

Tôi không phải là người khó tính. Tôi có thể dọn dẹp, nấu nướng, chịu khó vì nghĩ là người trong nhà.

Nhưng tôi bắt đầu khó chịu khi thấy những món đồ của mình, từ thỏi son mới mua, lọ nước hoa sinh nhật bạn tặng đến chiếc váy tôi để dành mặc đi làm, đều bị em dâu tôi tùy tiện sử dụng.

Em chồng dù có mức thu nhập cao nhưng luôn tùy tiện sử dụng đồ của tôi (Ảnh minh họa: TD).

Có hôm, tôi vội đi làm, định lấy chiếc áo sơ mi trắng vừa giặt hôm trước thì tủ đồ trống trơn. Lúc bước ra phòng khách, tôi thấy em chồng đang mặc, phối cùng chiếc túi xách mà tôi chỉ dùng trong dịp đặc biệt.

Khi tôi còn chưa kịp nói, em đã thản nhiên: “Chị mặc suốt rồi, em mượn chút thôi, mai em giặt trả”.

Chuyện không dừng lại ở đó. Có lần, tôi đi dự sinh nhật bạn thân, định xịt chút nước hoa thì phát hiện chai gần cạn.

Một lần khác, tôi thấy em dùng chung cả đồ dưỡng da, thứ tôi mua khá đắt vì da tôi yếu. Tôi góp ý nhẹ nhàng, em cười: “Ôi, chị em mình dùng chung có sao đâu”.

Tôi kể với chồng, hy vọng anh nói giúp vài lời. Nhưng anh chỉ nhún vai: “Em mượn tí đồ chứ có gì to tát đâu. Em cứ khắt khe thế này, sao sống được với nhà chồng?”.

Tôi lặng người. Chồng tôi từng bảo yêu tôi vì hiền lành, biết điều. Giờ tôi nói ra để bảo vệ ranh giới tối thiểu của bản thân thì lại bị xem là nhỏ nhen.

Sau hôm đó, tôi chọn im lặng. Tôi cất đồ riêng vào ngăn khóa, mua thêm tủ nhỏ trong phòng ngủ.

Nhưng chính sự im lặng ấy khiến mâu thuẫn càng lớn. Em chồng bắt đầu bóng gió trách tôi kỹ tính, không hào phóng. Chồng tôi nghe được, lại quay ra trách tôi làm mất hòa khí gia đình.

Đỉnh điểm là buổi tối sinh nhật mẹ chồng. Tôi định mặc chiếc váy là món quà của bạn thân tặng thì phát hiện váy bị co rúm, nhem nhuốc. Em chồng tôi đã tự ý lấy đồ của tôi để dùng.

Tôi không kìm nổi nước mắt. Tôi không tiếc cái váy, tôi chỉ thấy mình đang sống trong một ngôi nhà mà mọi ranh giới đều bị xóa nhòa. Tôi không được tôn trọng, dù chỉ là trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Đêm ấy, tôi nói với chồng rằng, tôi mệt mỏi. Nếu anh không thể đứng về phía tôi, tôi muốn ra ngoài thuê trọ một thời gian. Anh bực dọc bảo tôi đang làm quá mọi chuyện, rằng em gái anh chưa chồng, tính trẻ con, có gì mà căng thẳng thế.

Nhưng tôi hiểu, vấn đề không còn là chiếc áo, thỏi son hay lọ nước hoa. Đó là cách anh xem nhẹ cảm xúc của vợ, cách anh im lặng để người khác chà đạp lên cuộc sống gia đình tôi.

Tôi rời nhà chồng sáng hôm sau, mang theo vài bộ quần áo và tủ đồ khóa kỹ. Khi tôi dắt xe ra khỏi cổng, em chồng vẫn ngồi trong phòng khách, tay cầm ly cà phê của tôi, môi tô thỏi son mà tôi từng rất thích.

Tôi bỗng thấy thương chính mình, người đã cố gắng để được xem như một phần của gia đình này, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người ngoài.

Có thể tôi sẽ quay lại khi mọi chuyện được nói rõ ràng, cũng có thể không. Nhưng tôi hiểu, sự nhẫn nhịn nếu không có giới hạn sẽ chỉ khiến người khác quen với việc làm tổn thương mình.

Nhiều người nói, phụ nữ lấy chồng phải khéo phải biết nhún nhường để giữ hòa khí. Nhưng có lẽ, giữ ranh giới của mình mới là điều quan trọng hơn cả.