Khi người đàn ông yêu và được yêu

Ảnh minh họa: Phụ Nữ Việt Nam.

Đó chính là lý do mà có rất nhiều người đàn ông nói với tôi rằng: Cô gái tôi yêu là động lực, là mục tiêu sống của cuộc đời mình. Với những người đàn ông đang yêu nhưng lại than thở cuộc sống mệt mỏi, muốn buông xuôi, không quan tâm phát triển sự nghiệp, ham chơi, tụ tập bạn bè… thì rất nhiều người trong số họ đang ở trong mối quan hệ xấu.

Người đàn ông khi yêu và được yêu sẽ thực sự tôn trọng người phụ nữ ấy. Anh ta sẽ tôn trọng cách hành xử, mọi nhu cầu, mọi mong muốn của người phụ nữ ấy. Nếu có nhu cầu hoặc sở thích nào đó không phù hợp thì người đàn ông sẽ tìm cách để có thể cân đối, phát triển mối quan hệ theo hướng tốt đẹp hơn chứ không bắt ép người phụ nữ phải làm theo ý mình.

Có rất nhiều chị em phụ nữ than thở với tôi rằng: Khi yêu em thì anh ấy rất chăm chỉ và nhiệt tình, nhưng sau khi kết hôn thì anh ấy rất lười. Anh ấy không chăm sóc bản thân, thậm chí có bạn than thở chồng mình ít đánh răng, lười tắm, vứt đồ lộn xộn… Có bạn than thở chồng em sống không có kế hoạch gì cả, phụ thuộc vào bố mẹ, không có chí tiến thủ…

Người đàn ông yêu và được yêu sẽ luôn muốn phát triển và thay đổi bản thân mình tốt hơn. Còn nếu không thì họ sẽ sống nhạt nhạt, lờ đờ như vậy. Đó chính là lý do vì sao chúng ta cần xây dựng cảm giác yêu.

Cảm giác yêu của người đàn ông thật sự rất quan trọng. Nếu đang trong mối quan hệ yêu đương mà người phụ nữ thấy người đàn ông của mình lười, chơi game nhiều, không chịu phát triển thì cần thẳng thắn nhìn nhận lại. Và nên nhớ rằng, tạo cảm giác yêu của người đàn ông có vai trò quan trọng của người phụ nữ. Khi thực sự yêu người phụ nữ, người đàn ông sẽ luôn có ý thức xây dựng hạnh phúc, sự nghiệp cho bản thân và cho tương lai.

Tôi rất tự hào khi chia sẻ chuyện tình yêu của mình với bạn trai để minh chứng cho điều này: Lúc quen nhau, bạn trai tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của anh. Một công việc tốt, lương cao và anh ấy cho rằng như thế là đủ, không cần phải cố gắng thêm nhiều nữa. Tuy nhiên, khi gặp nhau và anh ấy bắt đầu yêu tôi rồi thì anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy cần phải cố gắng hơn trong sự nghiệp. Anh đã lựa chọn thêm công việc để làm, anh lên kế hoạch cuộc sống rõ ràng hơn. Anh cũng có kế hoạch phát triển bản thân để kiếm được nhiều tiền hơn và tiết kiệm để sau này lo cho cuộc sống của tôi với anh.

Không chỉ vậy, anh ấy luôn luôn tìm cách hỗ trợ tôi trong công việc bất cứ khi nào có thể. Chẳng hạn như, tôi rất muốn học khóa học về tình cảm của Mỹ nhưng tiếng Anh của tôi rất tệ mà Việt Nam lại chưa có những tài liệu khoa học để nghiên cứu nên anh đã mua khóa học về học, sau đó dịch lại cho tôi hiểu. Anh luôn tìm những cuốn sách, những tư liệu nước ngoài hay để dịch lại cho tôi đọc.

Anh luôn luôn thúc đẩy và cổ vũ cho tôi, ủng hộ tôi để tôi phát triển sự nghiệp của mình. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi mình đã hành xử đúng để dẫn đến yêu và để bây giờ thì hai đứa có cùng mục đích sống, cùng có kế hoạch rõ ràng để phát triển tương lai, sự nghiệp cho cuộc sống của hai đứa sau này.

Hãy luôn nhớ rằng, giúp người đàn ông xây cảm giác yêu với bạn là điều vô cùng quan trọng đối với cuộc hôn nhân.