Đến nhà tình địch đánh ghen, tôi bật khóc khi nghe thấy giọng người quen

Chưa bao giờ trong đời, tôi lại run rẩy đến vậy. Đêm ấy, khi biết chồng lén lút qua lại với một người phụ nữ khác, tôi như phát điên. Cơn giận bốc lên khiến tôi không suy nghĩ được gì ngoài việc phải đến tận nơi, phải “bắt quả tang” để hả dạ.

Tôi gọi taxi đến địa chỉ mà người quen báo, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải cho hai kẻ phản bội kia một bài học.

Trước cánh cửa căn hộ chung cư, tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại run run. Tiếng nói chuyện bên trong vọng ra nhưng có điều gì đó khiến tôi khựng lại. Giọng người phụ nữ vang lên trầm, rõ và quen thuộc đến lạ. Tôi dỏng tai nghe kỹ hơn rồi sững người. Đó là… mẹ chồng tôi.

Tôi không ngờ mẹ chồng lại yêu thương mình đến vậy (Ảnh minh họa: TD).

Tim tôi đập thình thịch. Tại sao bà lại ở đây? Chẳng lẽ, bà biết chuyện con trai mình ngoại tình mà đến để bao che? Một nỗi thất vọng tràn xuống như nước lạnh.

Tôi thấy cay đắng, nghẹn ở cổ. Lòng dâng lên cảm giác bị phản bội thêm lần nữa, không chỉ bởi chồng, mà cả bởi mẹ chồng, người tôi vẫn nghĩ là luôn nghiêm khắc, thiên vị con trai.

Tôi định quay đi thì nghe rõ giọng mẹ, đanh thép, sắc lạnh chưa từng thấy:

“Cô nên biết điều một chút. Nó có vợ đàng hoàng, tử tế, biết chăm sóc chồng con, lo toan cho cả nhà. Cô nghĩ cô là ai mà xen vào gia đình người khác?”.

Tôi nín thở, tim như bị bóp chặt. Mẹ chồng đang... bảo vệ tôi?

Bà tiếp tục: “Tôi biết hết. Cô còn đe dọa sẽ tung ảnh, gửi tin nhắn cho con trai tôi phải không? Cô mà dám làm thế, tôi sẽ tung ra toàn bộ bằng chứng cô dụ dỗ con trai tôi, để xem cô còn mặt mũi nào ở công ty nữa. Cô thử động vào gia đình này xem”.

“Chuyện cô lén lút với con trai tôi, tôi đã biết từ lâu. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ con trai tôi từ bỏ chuyện lăng nhăng mà nó không chịu nghe. Nó bị cô dụ dỗ nên mới tự hủy hoại gia đình này.

Tôi nói cho cô biết, nhà này chỉ có một người con dâu và chỉ có nó mới xứng đáng là con dâu của tôi. Nếu cô có ý định bước chân vào gia đình thì không bao giờ. Hơn hết, nếu cô muốn có con trai tôi thì tôi sẽ cho cô một kẻ tay trắng ra đi, đừng hòng lấy một xu nào từ nhà tôi”, mẹ chồng tôi gắt lên.

Tôi lặng người. Mỗi câu mẹ nói như dao cắt vào lòng tôi nhưng không phải vì đau, mà vì xúc động. Người phụ nữ mà tôi từng cho là khó tính, hay xét nét, từng khiến tôi tổn thương vì những lời nói “phũ mồm”, hóa ra lại đứng về phía tôi, bảo vệ tôi trong lúc tôi gục ngã nhất.

Trong cơn giận của mình, tôi từng nghĩ bà không ưa tôi. Ngày mới về làm dâu, mẹ luôn để ý từng việc nhỏ: Bát tôi rửa chưa sạch, món ăn nêm chưa vừa. Tôi mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn ra ở riêng cho đỡ áp lực.

Có lần, tôi nói với chồng rằng, mẹ chẳng bao giờ hài lòng về tôi. Anh chỉ cười: “Mẹ thương ai, mẹ mới nói nhiều”. Lúc đó, tôi không tin.

Giờ phút này, nghe từng lời bà mắng người đàn bà kia, tôi mới hiểu. Mẹ chồng tôi có thể không ngọt ngào, không khéo léo nhưng bà thương tôi theo cách riêng, bằng sự bảo vệ âm thầm và quyết liệt.

Tôi đứng ngoài cửa thật lâu, nước mắt cứ trào ra. Khi mẹ bước ra, bắt gặp tôi, bà hơi sững lại. Có lẽ, bà đoán tôi đã nghe thấy tất cả. Tôi chỉ biết cúi đầu, lí nhí: “Con xin lỗi… và cảm ơn mẹ”.

Bà thở dài, khẽ nắm tay tôi: “Con dâu của mẹ tốt lắm, chuyện còn lại để mẹ xử lý. Về nhà đi, đừng để người ngoài thấy con yếu đuối”.

Tối đó, tôi về mà lòng rối bời. Cơn giận với chồng vẫn còn nhưng trong lòng lại dâng lên niềm biết ơn, ấm áp. Tôi nhận ra, giữa bao sóng gió hôn nhân, ít nhất tôi vẫn có một người mẹ, không phải ruột thịt nhưng sẵn sàng đứng ra bảo vệ danh dự và hạnh phúc của tôi.

Từ hôm ấy, tôi không còn nhìn mẹ bằng ánh mắt e dè như trước. Tôi hiểu, có những tình thương không cần lời ngọt ngào, chỉ cần một hành động thôi cũng đủ khiến trái tim người làm dâu như tôi tan chảy.

Nhưng chuyện chồng ngoại tình, tôi không thể bỏ qua. Tôi đã cho anh ta thêm cơ hội sửa sai. Còn nếu anh vẫn tái phạm thì tôi phải lựa chọn con đường riêng của mình.