Đằng sau bức ảnh ông bà chơi với cháu là câu chuyện xúc động chỉ ai lấy chồng xa mới hiểu

Người ta thường nói “con gái là con người ta” quả thực không sai. Đặc biệt, với những nàng dâu lấy chồng xa nhà, số lần được gặp mặt bố mẹ vô cùng ít ỏi. Giữa họ, phương tiện liên lạc duy nhất chính là chiếc điện thoại để được nhìn thấy và trò chuyện với nhau mỗi ngày.

Cũng trong tâm trạng buồn vì lấy chồng xa, bà mẹ trẻ có nickname H.T trải lòng tới bây giờ chị mới thấm thía câu nói “cháu bà nội, tội bà ngoại”. Theo lời kể, suốt thời gian chị H.T mang thai, mẹ chị vượt gần 150km lên thăm con, nấu đủ món ăn con thích. Còn bố thì ngày nào cũng gọi cho mẹ hỏi thăm tình hình con gái. Lúc chị nhập viện chờ sinh, cha cũng sốt ruột gọi hỏi con gái có đau nhiều không rồi vội vàng thu xếp công việc lên thăm. “Mình kiệt sức bác sĩ chỉ định mổ bắt con, mặt cha mẹ biến sắc, mẹ chạy theo mình còn cha đứng ngoài run run. Ca mổ kết thúc, mẹ vào chăm mình cả đêm trong phòng hồi sức, cha không được vào, cả đêm không ngủ. Sáng mình được đưa ra phòng thường, cha nhìn mình thở phào nhẹ nhõm”.

Đằng sau bức ảnh ông bà bế cháu ngoại là câu chuyện khiến ai lấy chồng xa cũng rưng rưng. Ảnh: H.T

Vì bà nội ở quê đau ốm nên cha mẹ không thể ở lại chăm con gái được lâu. Lúc nhớ cháu ngoại quá, bố mẹ chị H.T lại đèo nhau vượt 150km lên chơi. Còn bình thường mỗi ngày, cả 2 đều gọi điện qua zalo để được nhìn con, nhìn cháu.Ngay khi được đăng tải, tâm sự này của chị H.T đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ phía hội chị em. Rất nhiều bình luận cũng kể về hoàn cảnh và câu chuyện của mình khi cùng chung cảnh ngộ.

Thành viên có nick Minh Thu buồn bã nói: “Đọc xong mà muốn khóc, mình lại nhớ đến bố mẹ, lâu lắm rồi mình chưa về thăm. Lấy chồng xa, bận bịu công việc cơ quan, việc nhà chồng rồi chăm sóc cho tổ ấm nhỏ, mỗi năm chỉ hy vọng nhanh đến Tết để có thể quây quần với bố mẹ đẻ mà thôi”.

Tâm sự của bà mẹ trẻ đã khiến nhiều người nghĩ về bố mẹ mình. Ảnh chụp màn hình

Cùng chung hoàn cảnh với chị H.T, thành viên có nick Thu Hien Le kể: “Chủ top còn gần hơn mình, mình lấy chồng xa nhà 300km, nhiều lúc nhớ bố, nhớ mẹ lắm nhưng đành ngậm ngùi. Lúc bố mẹ ốm đau, lòng nóng như lửa đốt, thương lắm mà không thể chạy ngay về được như ngày chưa lấy chồng”.

Góp thêm câu chuyện của mình vào topic, thành viên Ngọc Nguyễn tâm sự: “Đọc bài của mom mà mình chảy nước mắt. Mình lấy chồng xa 230km, đợt bầu bé đầu 8 tuần bị lưu chẳng dám nói sợ bố mẹ lo. Nhưng sau ông bà cũng biết, thế là bố bắt xe ra ngay với con gái dù lúc ấy bị đau sỏi mật. Bố đi mất 7 tiếng đồng hồ ra nhìn thấy con liền xoa đầu động viên con cố gắng. Tới sáng hôm sau bố bắt xe về thì tối hôm đó đi cấp cứu tưởng không qua khỏi. Chỉ có bố mẹ là yêu thương con vô điều kiện mà thôi”.

Bên cạnh những dòng tâm sự xúc động, nhiều nàng dâu chia sẻ họ thực sự thấy bản thân may mắn khi đã lấy chồng gần nhà, muốn lúc nào cũng có thể về thăm cha mẹ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng việc kết hôn là do duyên số. Dù ở cách xa bố mẹ đẻ nhưng nếu như con gái có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bố mẹ chắc chắn sẽ an lòng.

