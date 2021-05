Đàn ông tốt đi đâu hết cả rồi...

Dân trí Họ vẫn ở đây thôi, chỉ có điều, các bà vợ giờ đã thông minh hơn, không còn khoe ông chồng điểm 10 của mình ra trước bàn dân thiên hạ nữa.

Cho nên nếu bạn muốn tìm thấy trên mạng xã hội một ông chồng tốt, hết lòng vì vợ con, chăm chỉ làm việc kiếm tiền, về nhà cùng vợ làm việc nhà, tối rảnh không ôm điện thoại, tivi mà ôm vợ ngắm con, chơi cùng con, dạy con học... thì bạn sẽ phải thất vọng thôi, bởi vợ họ đã giấu họ kỹ lắm rồi.

Ảnh minh họa: Getty Images

Những thứ bạn nhìn thấy trên mạng xã hội mỗi ngày về chồng gia trưởng, ngoại tình, chồng vô tâm bỏ bê gia đình, không quan tâm đến vợ con, chồng tham lam ích kỷ, coi thường cảm xúc của vợ... cũng có đấy, cuộc sống muôn màu mà, nhưng không "nhiều như lá mùa thu" giống tưởng tượng của bạn về cuộc sống gia đình ngày nay đâu.

Vẫn một câu nói thôi: Mạng xã hội là một sân khấu muôn màu với vô số cách "tạo drama" câu view, câu like, đừng nhìn vào đó để tin và tưởng rằng thời này gia đình nào cũng đầy sóng gió, kịch tính, trong khi phần cần nhất là hạnh phúc, mức độ hài lòng trong hôn nhân thì lại thật ảm đạm, âm u.

Một thời, chị em đua nhau khoe chồng rửa bát, nấu cơm, bóp chân cho vợ, chuyển cả cục tiền "kính vợ" trên facebook. Riết rồi họ nhận ra khoe như thế để làm gì? Dù có nhận về nhiều bình luận ngợi khen "sướng âm ỉ" lúc đấy, nhưng những cái mất lại nhiều hơn cái được.

Có bao nhiêu trong số những lời khen đó là thật, có bao nhiêu trong số những người khen ấy lại đang âm thầm ghen tị với bạn khi bản chất con người thích so sánh hơn thua?

Người cũng đang có một ông chồng điểm 10 biết rửa bát quét nhà thậm chí làm được nhiều hơn thế sẽ thả "like" xong cười vào mũi bạn, "có vậy cũng phải khoe, chắc cả năm được chồng rửa bát cho 1 ngày nên mới coi đó là sự lạ". Người thực sự đang ưu phiền vì chồng và hôn nhân không như ý cũng thả "like" rồi âm thầm nghĩ "muốn block luôn cho rồi, ghét đứa nào số hưởng". Các cô gái chưa chồng có thể sẽ "thả like" rồi tâm niệm "phải lấy người như anh ấy" hoặc rất có thể là "phải lấy được... anh ấy!".

Thế là sau một cái tút khoe chồng, bạn đã thấy hiểm nguy rình rập chưa?

Thực tế đã có những kinh nghiệm đau thương về việc khoe chồng xong mất chồng, ông chồng tốt của mình cứ mang ra khoe riết rồi để cho người khác hưởng. Nên các bà vợ bây giờ đã thông minh hơn nhiều, có một ông chồng tốt họ chỉ để đấy, âm thầm tận hưởng anh ấy trong chính mái ấm nhỏ của họ thôi, chẳng dại gì trưng ra trước bàn dân thiên hạ để làm mồi cho mấy ông gia trưởng, kèn cựa xấu tính vào "rỉa" chồng mình "đội vợ lên đầu" nhằm "chống phá" cuộc hôn nhân tốt đẹp vợ đã dày công xây dựng, cũng ngăn chặn luôn mấy cô nàng thừa nhan sắc nhưng thiếu tự trọng, lười biếng muốn "một bước lên công chúa" rình rập giật chồng.

Cho nên, đừng hỏi đàn ông tốt đi đâu hết cả rồi. Họ vẫn ở đây thôi, nhiều lắm, trong đời thực ấy. Họ có mặt mọi lúc, mọi nơi bên gia đình, vợ con, họ san sẻ đều việc nhà cùng vợ, có khi còn gánh phần nặng hơn nếu phải ngày cô ấy mệt mỏi, cô ấy đến tháng, hay tự nhiên nổi hứng lười. Họ còn biết mang về nộp vợ tiền, rất nhiều tiền nữa. Chỉ là, họ không xuất hiện trên mạng xã hội mà thôi.

Nếu bạn gặp một gia đình thảnh thơi cà phê sáng cùng nhau; nếu bạn gặp một cặp đôi đi siêu thị cùng nhau, vợ thong dong nhặt đồ, chồng đẩy xe, họ vừa đi vừa trò chuyện; nếu bạn gặp một cặp đôi ngay giữa phố đông vẫn nắm chặt lấy tay dắt nhau đi thật tự nhiên; nếu bạn thấy một gia đình trong đó người phụ nữ khuôn mặt lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc... thì đó chính là bạn đang gặp một ông chồng tốt, một người đàn ông tốt bên gia đình, vợ con của anh ấy rồi.

Bạn có thấy hình ảnh chồng mình trong những người đàn ông đó hay không?

Huyền Anh