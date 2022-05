Chồng ức vì vợ kiếm hàng trăm triệu đồng/tháng, biếu nhà nội "mỗi" 10 triệu

Theo như lời của anh chồng, vợ anh kiếm được nhờ kinh doanh online. Ban đầu thấy vợ thu nhập cao nhưng "chỉ gửi" cho bố mẹ chồng 10 triệu/tháng anh này cũng không oán trách, nghĩ thế là ổn rồi, vợ còn phải chi tiêu và tiết kiệm cho gia đình.

Nhưng gần đây, khi biết vợ biếu bố mẹ đẻ của cô ấy mỗi tháng 40 triệu, tức là gấp 4 lần so với bên nội, thì anh chồng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Anh nói với vợ rằng sao lại có sự chênh lệch nội ngoại như thế, ông bà biết lại tủi thân. Cô vợ nhanh nhảu đáp rằng chắc ông bà không biết đâu vì cô cũng đã dặn bố mẹ mình đừng khoe mẽ.

Mặc dù vậy, anh chồng vẫn hậm hực "sao phải biếu bên ngoại nhiều hơn gấp 4 lần bên nội". Sau khi nghe chồng thắc mắc như vậy, cô vợ liền nói tiền là do cô kiếm được, gửi bao nhiêu là tùy ở cô, và số cô gửi cho bố mẹ chồng cũng đâu có ít.

Lý lẽ này của người vợ lại dẫn đến một cuộc tranh luận khác của hai vợ chồng. Người chồng cho rằng dù tiền là vợ kiếm nhưng tài sản là tài sản chung. Thêm nữa, trước đây khi cô chưa kinh doanh, chỉ ở nhà nội trợ, chồng đi làm tháng được hơn 20 triệu đồng vẫn biếu bên nội 3 triệu, bên ngoại 2 triệu chứ không "chênh" nhiều như vợ.

Anh chồng cho biết không chê tiền vợ gửi cho bố mẹ mình ít, chỉ khó chịu vì cô ấy phân biệt nội ngoại rõ rệt. Anh chồng muốn vợ yêu quý bố mẹ chồng như bố mẹ ruột nhưng có vẻ như cô ấy chưa yêu quý bố mẹ chồng được như anh mong muốn, dù bố mẹ chồng đối xử với cô ấy không tệ. Anh cảm thấy buồn và thất vọng về vợ của mình.

Sau khi nghe câu chuyện và nỗi ấm ức của người chồng, cư dân mạng đa số cho rằng đòi hỏi của anh chồng đối với vợ là vô lý, bản thân anh ấy cũng có sự phân biệt đối xử hai bên nội - ngoại khi biếu ông bà hai bên theo tỉ lệ 3:2 như trước đây. Chỉ là khác biệt về con số, còn bản chất cũng vẫn là có sự chênh lệch, có sự phân biệt, vậy thì không có lý do gì để trách vợ cả.

"10 triệu không phải là ít nên vợ bạn gửi cho ông bà vậy cũng tốt rồi. Còn vì sao bên ngoại 40 triệu thì bạn cứ thử hỏi mấy chục năm bố mẹ bạn ấy nuôi bạn ấy ăn học, giờ bạn ấy kiếm ra từng ấy muốn báo hiếu cũng ok mà. Còn nếu so đo về sự chênh lệch thì vợ bạn có gửi cho nội 50 triệu, ngoại 100 triệu thì bạn cũng vẫn so đo thôi, phải biết đâu là đủ nhé!", một người dùng mạng xã hội nhắn nhủ.

Nhiều người cho rằng dù tài sản do hai vợ chồng làm ra sau hôn nhân là tài sản chung nhưng vẫn có quy luật bất thành văn về "quyền ngầm" của người làm chủ tài chính trong nhà. Thay vì ngồi đấy "buồn" với "thất vọng" về người vợ đẻ trứng vàng của mình khi cô ấy biếu bố mẹ chồng có 10 triệu, anh chồng nên nghĩ cách kiếm thêm nhiều tiền hơn để không thua kém vợ và bù khoản biếu của mình gửi bố mẹ cho đủ 40 triệu thì mới là cách "xót" bố mẹ thiết thực và đáng mặt đàn ông hơn. Cách anh ấy so đo tính toán thiệt hơn trên chính tiền mồ hôi nước mắt của vợ xem chừng lại giống như cách của một người nhỏ nhen vậy.

Dù sao kiếm được nhiều tiền và có tiền để biếu bố mẹ hai bên vẫn là chuyện vui. Xưa nay chỉ thấy bố mẹ nuôi con chứ hiếm khi thấy con cái nuôi được bố mẹ ngày nào. Người vợ trong bài gửi được hàng chục triệu biếu bố mẹ hai bên cũng là con thảo, người chồng nên bớt nghĩ để gia đình được trọn vẹn niềm vui.