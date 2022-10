Chồng khoe sắp chuyển công tác về gần nhà khiến tôi lo đến mất ngủ

Ảnh minh họa: Theo Phụ Nữ Việt Nam.

Nhiều lần chứng kiến cảnh vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng thở dài nói là vợ chồng tôi khắc khẩu. Một ngày không đấu khẩu vài lần là thấy khó chịu. Tốt nhất mỗi đứa làm một nơi, ít gặp nhau lại tốt hơn.

Tôi cũng quá mệt mỏi khi mỗi ngày phải tranh cãi với chồng. Tôi sợ sự bất đồng quan điểm lâu ngày sẽ hủy hoại tình cảm. Thế nên đã khuyên chồng đi làm xa nhà.

Từ khi chồng đi làm xa nhà, tình cảm vợ chồng tôi chuyển biến tích cực. Hai người nói chuyện với nhau dễ dàng hơn và cảm thấy nhớ nhau nhiều hơn.

Cứ 2 tháng là chồng về thăm vợ con được một tuần. 3 ngày đầu chồng về chơi, vợ chồng còn quấn quýt nhau nhưng sang ngày thứ 4 thì bắt đầu cãi nhau. Nhiều việc tôi thấy nhỏ xíu chồng cũng làm lớn chuyện.

Chẳng hạn như lúc chồng đang ngủ không may con cái khóc hay nói chuyện lớn là anh ấy lại mắng mỏ ầm ĩ cả nhà. Những lời chồng nói tôi nghe rất ức chế, các con thì sợ co rúm lại. Lúc anh không ở nhà mẹ con tôi được sống vui vẻ, tự do, được làm điều mình thích. Khi anh về, làm việc gì cũng phải khép nép quan sát nét mặt của chồng. Nhiều lần tôi bực quá, chưa hết ngày nghỉ, tôi đã đuổi khéo chồng đi làm.

Lần gần đây nhất chúng tôi đã có cuộc cãi nhau rất gay gắt. Đó là cuối tháng vừa rồi, chồng về chơi nhà, chúng tôi đưa con đến nhà ngoại ăn cơm. Lúc chúng tôi ra về, đứa con lớn nhất định không chịu về để hôm sau đi học. Con bảo về nhà toàn bị bố mắng nên sợ lắm. Mọi người nói thế nào con cũng không chịu về cùng bố mẹ. Cuối cùng, ông nói cứ để cháu lại chơi, sáng hôm sau sẽ đi qua nhà tôi lấy cặp sách, rồi chở cháu đến trường.

Suốt dọc đường về, chồng mắng vợ rất nhiều, anh bảo tôi không biết dạy con, phải học lại cách làm mẹ… Tôi ức lắm mà chỉ biết im lặng, bởi nói vào chỉ khiến tình hình căng thẳng hơn.

3 hôm trước, chồng báo tin vui là công ty sắp làm một dự án gần nhà chúng tôi. Lần này chồng sẽ về hẳn nhà và cùng chăm sóc con với vợ, từ nay gia đình sẽ được đoàn tụ.

Lúc mới cưới nhau, chúng tôi sống chung với nhau một năm, ngày đó chưa vướng bận con cái mà cãi nhau cả ngày. Bây giờ có thêm 2 con, mâu thuẫn nảy sinh giữa chúng tôi càng nhiều hơn. Tôi sợ chồng về quê sẽ khiến gia đình thêm bất hòa.

Mấy hôm nay tôi lo đến mất ngủ, không biết phải làm sao để gia đình yên ấm khi chồng về quê sống?