Chia tay vì "anh không thể có con", ảnh đăng facebook lộ sự thật bất ngờ

Dân trí Một cô gái chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện chia tay người yêu xảy ra cách đây đã gần một năm. Chuyện cũ nhưng có thêm tình tiết mới, và "tình tiết mới" này khiến cô cảm thấy rất "cay".

Ảnh minh họa: Getty Images.

Có ai từng chia tay vì lý do này chưa nhỉ? Yêu nhau 8 năm, đến tầm này năm ngoái tự dưng thái độ lạnh nhạt, mình hỏi tại sao thì người yêu mình bảo:

- Anh xin lỗi, anh nghĩ 2 đứa mình nên chia tay.

- Tại sao? Anh nói gì lạ vậy?

- Anh… anh xin lỗi, vì anh không thể… có con.

- Anh nói đùa hay thật.

- Anh nói thật, anh muốn giữ kín bí mật này để lấy em nhưng anh cảm thấy không nên lừa dối em, anh xin lỗi, sẽ có người tốt hơn anh yêu em.

Và thế là chia tay, mặc kệ việc mình níu kéo, chúng mình vẫn chia tay sau 8 năm yêu nhau.

3 tháng sau (vào tháng 11 năm ngoái), người yêu cũ mình lấy người khác, một người con gái mình còn chưa gặp bao giờ, chưa biết sự tồn tại của người ấy.

Mình còn hỏi sao anh lại có thể yêu và cưới nhanh như vậy được. Mình cay lắm, mình block người yêu cũ, không thèm xem, soi gì nữa, cho tới hôm nay. Mở block facebook người yêu cũ, tò mò vào xem, con trai được 4 tháng!

Nghĩ chán, bảo không thể có con mà giờ con trai 4 tháng. Hóa ra hết yêu, cắm sừng rồi thì mọi câu nói chỉ là lý do thôi các bạn à.

Đọc xong chia sẻ của cô gái, cư dân mạng cho rằng đây đúng là điển hình của một chuyện tình có cái kết chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nghĩ thì cũng "cay" thật khi người yêu phải viện đến lý do "độc" đến thế để "thoát" khỏi tay mình, trong khi anh ta rõ ràng nên có một lựa chọn khác đàng hoàng tử tế hơn, đó là nói rõ lý do chia tay thật sự.

Song cũng chính vì cách chia tay không thành thật đó mà dân mạng lại thấy cô gái nên cười, vì đã không lấy phải người đàn ông "văn vở".

"Lý do của chàng trai ban đầu nghe đau lòng nhưng sau khi biết được sự thật thì không chấp nhận nổi luôn", "Đoạn đầu thấy chàng trai ấy đáng thương, cảm động thế, đọc đến cuối cua khét lẹt", "Sống như thế, gieo nhân nào gặp quả đấy cho xem. 8 năm thanh xuân của người ta mà làm vậy", "Hết yêu có thể nói rõ ra đi các anh ạ. Đừng có lôi chuyện vô sinh ra để nói. Ban đầu người ta thấy đau lòng cho anh, để rồi nhận cái kết đắng lòng, trong khi anh cắm sừng cô ấy vì có mối khác ngon hơn, vậy là hèn đó", "Lý do chia tay không thể chuối hơn. Các bạn nam lựa chọn lý do chia tay phù hợp nhé tránh nghiệp quật nó thành sự thật"... là các ý kiến chỉ trích cách chia tay "văn vở" đầy khó hiểu của một số chàng trai.

Xưa giờ đàn ông hiếm khi nào chủ động nói lời chia tay. Nếu cảm thấy muốn kết thúc một mối quan hệ, họ thường "nhường" cho con gái nói trước. Người ta bảo đó có thể là do bản tính đàn ông "muốn thêm không muốn bớt", cũng có thể do anh ta ngại làm tổn thương sĩ diện của cô gái mình đang muốn bỏ nên "nhường quyền đá" cho cô ấy, nhưng cách chọn chia tay vì "không muốn gây tổn thương" như bạn trai chủ thớt thì thật hiếm có khó tìm.

Một số người vào an ủi cô gái: "Chị đừng buồn! Tất cả những điều chàng trai ấy nói đều là sự thật, chỉ là anh ấy đang làm từ thiện nuôi con người khác thôi mà", "Quả báo đến sớm thôi, chắc gì đã là con người yêu cũ của bạn, phải nghĩ theo hướng tích cực chứ", "Rồi cây táo sẽ nở hoa, anh ấy sẽ gặp quả táo (quả báo - PV) thôi, luật hoa quả (luật nhân quả - PV) không chừa một ai đâu, lấy sức khỏe ra làm trò đùa!".

Có thể thấy rằng, trong tình yêu, việc con tim thay đổi là điều có thể được chấp nhận, bởi trong thế gian này, vạn vật bất biến nói chi đến tình cảm con người. Yêu nhau thì đến, hết yêu thì rời đi, lý do ấy dù có thể gây tổn thương cho người còn yêu nhiều hơn nhưng ít ra nó không để lại cho người ta vết sẹo khó liền như những lời nói dối.

Huyền Anh