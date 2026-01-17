Chỉ vì 100m2 đất, vợ tôi làm náo loạn nhà chồng

Tối muộn, mẹ tôi gọi điện: “Bố ngày càng yếu, không biết còn kéo dài được bao lâu. Sáng mai các con thu xếp về quê một chuyến nhé. Bố muốn họp gia đình”.

Nghe điện thoại của mẹ, lòng tôi bồn chồn, bảo vợ xin nghỉ phép, thu xếp sáng mai đưa con về thăm ông bà.

Bố mẹ tôi sinh được 2 người con. Tôi là anh cả, sau còn em trai cũng đã lập gia đình. Tuy là cùng một cha mẹ sinh ra nhưng tôi và em trai tính tình trái ngược. Tôi từ nhỏ đã ít nói, chăm chỉ học hành. Còn em tôi thì vừa lười học lại ham chơi. Tôi làm bố mẹ tự hào bao nhiêu thì em tôi lại khiến họ đau đầu mệt mỏi bấy nhiêu.

Tôi học đại học, ra trường lập nghiệp, lấy vợ ở thành phố. Nhà vợ tôi tuy có điều kiện nhưng tôi quyết tự lập thân, không bao giờ để mình mang tiếng cậy nhờ nhà ngoại.

Vợ tôi yêu và hiểu chồng, cả hai đi qua những ngày tháng khó khăn ban đầu từ căn nhà trọ nhỏ hẹp, thiếu thốn. Sinh ra và lớn lên trong đầy đủ, nhưng vì yêu tôi, cô ấy chấp nhận thiệt thòi cùng chồng gây dựng tương lai. Thuận vợ thuận chồng, cuộc sống của chúng tôi ngày càng tốt lên, kinh tế vững vàng, hai con gái khỏe mạnh, chăm ngoan.

Em trai tôi học hết lớp 12 thì đi nghĩa vụ quân sự. Ra quân, em đi học nghề rồi vào làm việc trong nhà máy thuộc khu công nghiệp gần nhà. Vợ em cũng là công nhân trong nhà máy, người cùng làng.

Tôi bất ngờ vì hành xử của vợ với nhà chồng (Ảnh minh họa: iStock).

Anh trai ở xa nên vợ chồng em ở cùng ông bà, tôi cho đó là một niềm may mắn. Có vợ chồng chú thím ở cùng, lúc nhà có chuyện hay bố mẹ ốm đau gì cũng có người lo lắng.

Tôi nói với vợ, thôi thì đều là con cái, người góp của, người góp công. Chú thím ở với bố mẹ, bao nhiêu khó nhọc gánh hết, mình ở xa thì mỗi tháng gửi cho chú thím ít tiền xoay xở chợ búa.

Vợ tôi là người hiểu chuyện, hào phóng. Cô ấy không những góp tiền cùng chú thím lo cho ông bà, tháng nào vợ tôi cũng biếu riêng bố mẹ chồng một khoản gọi là quà bánh. Sự thơm thảo của vợ khiến tôi vô cùng cảm kích.

Hơn một năm trước, bố tôi phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn. Ông từ chối điều trị, đòi về nhà dùng biện pháp giảm đau, sức khỏe càng ngày càng yếu. Dù đau đớn, cả nhà cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày bố ra đi. Nay bố muốn họp mặt gia đình, chắc cũng đã tiên lượng con đường đời của mình sắp kết thúc.

Buổi họp mặt gia đình hôm đó gồm có bố mẹ, vợ chồng tôi và vợ chồng chú thím. Bố tôi nằm trên giường, hơi thở nặng nhọc.

Mẹ tôi lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào vợ chồng tôi: “Chuyện này, khi bố còn khỏe, bố đã bàn trước với mẹ. Nay mẹ thay bố nói lại với các con.

Bố mẹ một đời nghèo, tài sản không có gì như các con đã biết. Chỉ có ngôi nhà đang ở và mảnh đất kế bên. Vốn dĩ, bố mẹ định để căn nhà này cho em con, còn miếng đất kế bên nhà là phần vợ chồng anh chị cả.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh chị đã có nhà trên thành phố, công việc tốt, lại chỉ sinh 2 con gái, sau này không cần lo khoản đất đai. Còn vợ chồng em trai con vất vả trăm bề. Vợ chồng làm công nhân, lương không được bao nhiêu, còn phải chăm sóc bố mẹ.

Em con có con trai, cũng coi như là cháu đích tôn trong nhà. Bố mẹ quyết định căn nhà này trao lại cho vợ chồng em con. Còn mảnh đất kế bên, các con nhường cho cháu, sau này nó kế tục hương khói cho ông bà tổ tiên”.

Thật ra chuyện chia tài sản thế này, tôi chưa từng nghĩ tới. Đất của bố mẹ, bố mẹ cho ai là quyền của bố mẹ, tôi không có ý kiến. Tương lai sau này, vợ chồng tôi có về quê hay không cũng chưa tính được. Vậy nên tôi bảo mẹ, anh em trong nhà, lọt sàng xuống nia, cũng không có gì phải suy nghĩ quá nhiều.

Khi mẹ tôi mỉm cười, vợ chồng em trai “cảm ơn anh” rối rít thì bất ngờ vợ tôi lên tiếng: “Chuyện này con phản đối. Chồng con nói, đất đai của bố mẹ, bố mẹ cho ai thì cho. Nhưng con thì nghĩ rằng, con nào cũng là con, đã không chia thì thôi, đã chia thì phải công bằng.

Chú thím ở nhà có công chăm sóc bố mẹ, chúng con ở xa không góp công được thì góp tiền. Bản thân con làm dâu nhiều năm, tự thấy chưa có gì thiếu sót.

Việc kinh tế nhà con dư dả là do vợ chồng con nỗ lực mà có. Còn cháu trai cháu gái gì cũng là cháu của ông bà, bố mẹ phân biệt thế, các cháu biết sẽ tủi thân, con cũng rất đau lòng".

Vợ tôi nói một hơi dài, tôi nghe mà sửng sốt. Cô ấy xưa nay vốn hiền lành, ít nói. Với người nhà hay người ngoài, vợ tôi cũng hiếm khi tranh giành thiệt hơn. Vậy mà hôm nay, trước mặt bố mẹ, trước mặt các em, cô ấy lại có thái độ chỉ vì 100m2 đất của bố mẹ chồng.

Mẹ tôi ngồi im không nói gì, chú thím cũng không lên tiếng. Không khí trước còn vui vẻ, nay bỗng căng thẳng bất ngờ. Tôi bảo vợ: “Em nói cái gì thế, anh em trong nhà cả. Bố mẹ tính như vậy cũng không phải không có lý”.

Nhưng vợ tôi nói: “Bố mẹ tính như thế, em thấy vừa không có lý, vừa không có tình. Ở đời, có trách nhiệm thì phải có quyền lợi. Nếu quyền lợi không có thì sau này đừng đòi hỏi con cái phải có trách nhiệm”. Nói rồi, vợ tôi bỏ ra ngoài, gọi luôn xe về thành phố không chờ tôi.

Hành xử của vợ khiến tôi vừa thương bố mẹ, vừa ngại với các em. Có thể bố mẹ tôi làm như vậy không công bằng. Nhưng lúc bố đang ở những ngày cuối cuộc đời, anh em, bố mẹ con cái lại bất hòa chỉ vì một mảnh đất, thật chẳng ra làm sao.

Sau khi về nhà, tôi bảo vợ: “Suy nghĩ của em có thể không sai, nhưng thái độ của em với bố mẹ như thế là sai. Nếu còn nghĩ cho anh, em nên gọi điện về xin lỗi mẹ”. Nhưng vợ tôi lại nói rằng, nếu đã biết không sai, sao lại phải xin lỗi?

Vợ tôi xưa nay vốn cũng hào phóng, biết điều, chưa từng làm mất lòng ai dù chỉ là một đứa trẻ. Tại sao chỉ vì một mảnh đất nhỏ ở quê nghèo của nhà chồng lại khiến cô ấy bất bình như thế?