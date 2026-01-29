Lời cầu cứu từ nhân tình của chồng giữa đêm khuya khiến tôi gục ngã

Tôi mới hơn 30 tuổi, có cuộc hôn nhân 10 năm, với 2 đứa con ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Chồng tôi là một người đẹp trai và tinh tế, anh là công nhân cùng nhà máy nơi tôi làm.

Trong khoảng 2 năm đầu của hôn nhân, tôi thấy cuộc sống gia đình rất viên mãn vì anh cưng chiều vợ con, chăm chỉ làm việc và tuyệt nhiên không rượu, thuốc, cờ bạc hay vũ phu gì cả.

Tôi chỉ phát hiện chồng mình có tính trăng hoa khi một lần vào mục tin nhắn trên Facebook của chồng và chứng kiến những tin nhắn mùi mẫn của anh với nhân tình.

Hóa ra quyết định mỗi người một xe đi làm để “thi thoảng chiều về anh còn ra sân chơi cầu lông cho khỏe người” của anh thực chất là để đến với nhân tình.

Hóa ra chiếc áo phông trắng anh tặng tôi chẳng nhân dịp gì từng khiến tôi sướng âm ỉ trong nhiều ngày ấy lại là vì cô nhân tình mặc rộng quá, không đổi lại được nên anh mang về cho tôi mặc.

Khỏi phải nói tôi đau đớn, phẫn uất ra sao khi lần đầu biết mình bị phản bội. Nhưng rồi những xoa dịu, sự cưng nựng, chăm bẵm và thái độ hối lỗi sau đó của anh lại khiến tôi mềm lòng mà bỏ qua tất cả.

Anh quỵ lụy tôi như thể trên đời này chỉ có tôi là người mà anh yêu sâu sắc, thật lòng. Rằng chuyện tình cảm ngoài luồng chỉ là phút dạo chơi qua đường.

Tôi tha thứ cho chồng nhiều lần nhưng anh vẫn giữ thói trăng hoa. (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi lại sống trong những ngày được anh cưng chiều, chăm bẵm như một sự đền đáp. Có câu ruồi chết vì mật ngọt, đàn bà chết vì đàn ông khéo quả chẳng sai.

Cuộc sống có lẽ sẽ lặng lẽ trôi qua nếu tuần trước chồng tôi không để quên điện thoại ở nhà và không quên thoát khỏi tài khoản zalo anh mới lập. Nhìn thấy dòng chữ nhấp nháy “Anh yêu đã đi làm về chưa?”, “Có mệt không chồng?”... tôi lại thấy lòng mình như dội lửa.

Càng đọc tin nhắn hai người nhắn qua lại với nhau tôi càng thấy rõ bộ mặt đáng khinh của kẻ chăn chung gối. Anh bảo anh chưa có gia đình, vợ con và thực sự đang tìm ý trung nhân để kết hôn. Phía bên kia cô gái trẻ (qua những gì họ nói thì tôi hiểu cô bé mới khoảng 20 tuổi, đang kinh doanh online) đầy mong ngóng, trông đợi vào mối quan hệ lãng mạn này.

Tôi quyết lập một Facebook mới và kết bạn với cô bé kia theo Facebook họ có nhắc đến. Và trời ơi từ đây sự thật về một kẻ dối trá, lừa tình là chồng tôi được phơi bày rõ ràng.

Cô bé nói rằng cô đã chính thức trở thành bạn gái của anh được cả năm nay rồi.

Khi nghe tôi nói sự thật, cô gái kia chủ động nhắn tin xin lỗi và khẳng định không muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô bé đã nói dứt khoát để chia tay chồng tôi rồi.

Còn chồng tôi, vẫn như mọi lần ăn vụng khác, lại thề thốt, hứa hẹn quay về gia đình, chăm bẵm cưng chiều tôi, ngày ngày đưa tôi làm, sáng nấu ăn, chiều đun nước ngâm chân cho vợ.

Có lẽ tôi sẽ lại tiếp tục nhu nhược mà nhắm mắt cho qua nếu không có chuyện một đêm nọ tôi tỉnh giấc vì tin nhắn của cô gái: “Em bế tắc quá, chị có thể cho em nói chuyện với chị vài phút được không?”.

Và trong điện thoại, giọng cô bé nghẹn lại theo từng tiếng khóc nấc. Cô bé kể cô muốn chấm dứt quan hệ với chồng tôi nhưng anh không cho. Anh dùng ảnh và video những lần 2 người thân mật trên giường để uy hiếp cô bé phải giữ mối quan hệ và phục vụ những khi anh muốn. Anh bảo nếu cô bé không chịu nghe, ngay tức khắc những ảnh nhạy cảm kia sẽ được anh tung lên mạng.

Cô bé còn rất trẻ, còn cả tương lai phía trước và hơn nữa, công việc bán hàng online của cô cũng liên quan đến mạng xã hội nhiều nên cô rất sợ những lời đe dọa tung ảnh lên mạng của chồng tôi.

Cô cầu xin tôi giúp đỡ và muốn tôi giữ kín chuyện này.

Khi xem những hình ảnh mà chồng tôi dọa sẽ dùng để buộc cô gái trẻ phải duy trì quan hệ cũng như những tin nhắn hăm dọa của chồng, tôi thực sự sốc nặng. Tôi gục ngã thực sự, toàn thân run rẩy, đứng không vững.

Trời ơi, tôi không thể tin cái gã đàn ông biến thái và đê tiện ấy hàng ngày vẫn hiện diện trong vỏ bọc ngọt ngào, khéo léo ở gia đình tôi bao năm nay.

Sao tôi có thể làm vợ một kẻ như vậy chứ? Tôi thấy mình quá ư nhu nhược và phải chăng chính sự nhu nhược của tôi bao năm nay đã khiến anh ngày càng trở nên tha hóa, tồi tệ như vậy?

Tôi chắc chắn sẽ kết thúc mối quan hệ này nhưng tôi nên làm thế nào để việc ly hôn không gây sốc hay làm ảnh hưởng quá nhiều đến con cái? Tôi có nên nhân thể mà dạy cho người chồng tệ bạc của mình phải trả giá đắt với những gì anh gây ra không? Tôi chỉ lo các con tôi sẽ bị ảnh hưởng tâm lý vì có một người bố tồi.

Hà Thu