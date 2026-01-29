Vợ tôi thà ly hôn chứ không chịu cắt đứt quan hệ với "anh trai mưa"

Sau 6 năm lấy chồng, vợ tôi vẫn giữ mối quan hệ khăng khít với người anh kết nghĩa của cô ấy từ thời đại học. Tôi không tin vào sự trong sáng trong mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà. Nhưng vợ lại nói tôi nhìn người bằng con mắt phiến diện.

Hồi còn yêu nhau, tôi đã gặp anh ta vài lần trong khi đi chơi cùng vợ. Khi đó, cô ấy giới thiệu đó là anh kết nghĩa. Tôi hỏi tại sao lại nhận anh ta làm anh kết nghĩa?

Cô ấy kể rằng, cả hai cùng quê. Hồi mới vào đại học, anh ta với danh nghĩa đồng hương đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Sau này, anh ta tỏ tình nhưng vợ tôi không nhận lời, nói chỉ coi anh ta như một người anh trai. Vậy nên, họ quyết định coi nhau là anh em kết nghĩa.

Hồi đó, tôi thật sự không bận tâm nhiều về mối quan hệ này. Thậm chí, tôi còn cho rằng vợ tôi hành xử như vậy là khéo léo. Cô ấy không nhận lời yêu nhưng cũng không muốn thành kẻ thù, nhận anh kết nghĩa là cách khéo léo để vừa từ chối lại vừa không mất đi một mối quan hệ tốt.

Vợ tôi suốt ngày nhắn tin tâm sự với “anh trai mưa” của cô ấy (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Thật lòng mà nói, tôi gần như đã quên chuyện vợ tôi có một “anh trai mưa”. Cho đến đợt vừa rồi, tôi vô tình đọc được cuộc trò chuyện giữa cô ấy với một người đàn ông. Cuộc trò chuyện kéo dài qua nhiều ngày, chủ yếu tâm sự chuyện riêng tư, gia đình, động viên, an ủi.

Tôi hỏi vợ, vợ mới nói đó là anh kết nghĩa mà tôi đã từng biết. Vợ chồng anh ta nghe đâu không hòa hợp, không hạnh phúc. Anh ta nhắn tin với vợ tôi tâm sự, còn nhắc lại chuyện hồi xưa vợ tôi không đón nhận tình cảm của anh ta. Nếu không, hẳn bây giờ anh ta không lấy nhầm người mà bất hạnh như vậy. Hai người còn hẹn nhau sẽ thu xếp thời gian gặp gỡ cà phê để trò chuyện nhiều hơn.

Thú thật, tôi đọc những tin nhắn ấy, thấy lòng vô cùng khó chịu. Hay nói chính xác là tôi ghen. Nhìn cái cách anh ta luyến tiếc, nhớ thương, lại thêm vợ tôi tỏ ra vô cùng cảm thông, thấu hiểu, chỉ tiếc không thể làm gì để đối phương hạnh phúc hơn, tôi không ghen mới là lạ.

Tôi nói với vợ: “Anh chẳng biết trước đây em và anh ta như thế nào. Nhưng hiện tại, cả hai đều đã có gia đình. Chuyện riêng tư trong nhà, mỗi người tự giải quyết. Anh ta nói không hạnh phúc, em lại còn “đổ dầu vào lửa” bảo không hạnh phúc thì ly hôn.

Đó là chưa nói đến chuyện anh ta cảm ơn em vì món quà sinh nhật em vừa gửi, khen chiếc áo em tặng mặc rất vừa. Nhỡ vợ người ta biết được lại cho rằng em có ý đồ phá hoại gia đình người ta.

Về phần anh, anh cũng không thích em hao tâm tổn sức vì chuyện của người khác như vậy. Suy cho cùng, em và họ cũng chẳng thân thiết đến mức ấy. Tốt nhất là cắt đứt đi”.

Cô ấy không bằng lòng, nói quan hệ giữa họ xưa nay đều rất tốt đẹp. Không phải bây giờ mới trò chuyện, mà nhiều năm nay, khi có chuyện gì, họ đều nhắn tin chia sẻ với nhau như anh em thân thiết. Rằng nếu họ thực sự có tình ý với nhau thì đã đến với nhau lâu rồi, đâu cần đợi một người lấy vợ, một người lấy chồng rồi dây dưa làm gì cho khổ.

Cô ấy cũng không đồng ý cắt đứt liên lạc với “anh trai mưa” kia vì cho rằng mình không làm gì sai, không có tật nên không cần phải giật mình. Còn cho rằng tôi nhìn người phiến diện, thiếu tin tưởng cô ấy, không tôn trọng những mối quan hệ xã hội của cô ấy.

Chỉ vì chuyện này, hai vợ chồng tôi tranh cãi nhau. Tôi cho rằng, phụ nữ đã có gia đình, trừ những mối quan hệ không thể tránh với cấp trên hay đồng nghiệp, mọi mối quan hệ với đàn ông khác đều là không cần thiết. Phụ nữ không biết đâu là giới hạn, đâu là chừng mực chính là tự phá vỡ hôn nhân của mình.

Vợ lại trách tôi ghen tuông vô lối, độc đoán, ích kỷ. Cô ấy bảo mình không làm gì sai. Tự nhiên đi cắt đứt tình nghĩa với người ta, có khác gì tự thừa nhận mối quan hệ kia là không trong sáng.

Cô ấy dứt khoát: “Nếu anh nói, một là ly hôn, hai là chấm dứt quan hệ anh em bạn bè với anh ấy, em thà chọn ly hôn. Vì em không thể sống với một người không tôn trọng, không tin tưởng em như thế”.

Câu nói của vợ khiến tôi bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ vì chuyện này mà ly hôn. Tôi chỉ không thích vợ tôi dây dưa, mập mờ với người đàn ông khác dưới danh nghĩa anh em kết nghĩa. Nhưng xem ra cô ấy nghĩ nhiều hơn tôi tưởng.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình không thích thì vợ mình sẽ không dây dưa nữa. Nhưng hóa ra, trong con mắt vợ tôi, tình nghĩa vợ chồng mấy năm qua cũng không bằng một ông anh kết nghĩa.

Một người phụ nữ thà mất chồng chứ không để mất bạn, thà ly hôn chồng chứ không chịu dừng liên lạc với anh trai kết nghĩa thì phải hiểu như thế nào cho đúng?