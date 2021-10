Cậy "đến tháng" để "hành" bạn trai, cô gái nhận gạch đá từ dân mạng

Dân trí Con gái ngày dâu thường đau mỏi khó chịu, tính khí thay đổi thất thường do ảnh hưởng của nội tiết tố. Điểm bất tiện lại được biến thành "ưu thế" khi nhiều cô tận dụng điều này nhõng nhẽo với bạn trai.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Nhõng nhẽo một chút thì cũng dễ thương, nhưng có những bạn gái lại "triệt để" tận dụng khiến bạn trai không thể chiều nổi và trở nên vô cùng khó chịu. Như lời kể bức xúc của anh chàng sau trên mạng xã hội, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Anh chàng viết:

"Khi người yêu đến ngày...

- Alo!

- Ơi anh đây!

- Đang đâu?

- Đang ở phòng!

- Qua phòng em chơi!

- Nốt ván nhé!

- Không nốt gì hết, qua luôn đi.

- OK ok.

Bỏ dở trận, xin lỗi anh em trong game với lý do "vợ tôi đẻ, anh em thông cảm" rồi out game, phi thẳng sang phòng người yêu:

- Có gì chơi thế em?

- Không có gì, ngồi chơi thôi.

Xong mình ngồi, nhìn người yêu:

- Anh tưởng có gì chơi.

- Anh nghĩ chơi cái gì à? Đầu óc đen tối, đi mua bim bim đi!

Mình không nói gì, đi mua bim bim, quay về:

- Mua bim bim mà không mua nước ngọt à?

Lại chạy đi mua nước ngọt mang về, về đến phòng:

- Em ăn bim bim không?

- Bóc.

Nghe đến đây đã bắt đầu thấy bực… Vẫn bình tĩnh:

- Uống nước ngọt không?

- Cốc.

Lại càng bực hơn, tiếp tục nhịn. Rồi mình bóc bim bim, lấy cốc cho uống nước ngọt. Xong tự dưng lại nhìn mình:

- Không lấy giấy ăn đi! Còn nhìn.

Ý là ăn bim bim thì bẩn tay, mà bẩn tay thì cần giấy ăn… Mình lại đi lấy giấy ăn:

- Đây.

- Lấy thêm đi, ai cắt rốn cho vậy.

Đến lúc này thì mình bực mình quá:

- Sang đây để chơi chứ không để làm osin, rõ chưa? Thích đòi hỏi không?

Người yêu mình:

- Cút!

Mình:

- Mừng lắm!

Xong mình xuống lấy xe, đi về, vào làm ván game tiếp, cười nói vui vẻ với anh đồng đội, nhưng nghĩ lại vẫn cay nên lên đây mách mọi người.

Làm ơn đi mấy bạn nữ, dù có đến ngày thế nào thì cũng đừng hành anh em chúng tôi chứ. Cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi. Quyết tâm lần này không xin lỗi, chia tay thì chia tay sợ cái gì".

Chia sẻ của anh chàng nhận được hơn 3000 lượt thích và hàng trăm bình luận.

Cư dân mạng rất khoái chí với cách xử lý của anh chàng:

"Khá lắm chàng trai, những kẻ cô đơn chúng tôi rất vui khi đọc được những tâm sự như thế này", "Chia tay đi bạn ơi, tụi con gái chúng tôi đến ngày cũng không như vậy nhé, ok?", "Tôi ủng hộ anh bạn, đừng lấy lý do đến ngày mà đối xử với nhau như vậy", "Sai việc này kia xong nói cộc lốc", "Bạn nữ cứ làm như kiểu người thực vật hay gì ấy nhờ. Nằm chờ cho hết cái chu kỳ xong mới ngồi dậy đi lại được hay gì? Lấy cái lý do ngày dâu xong thích nói bạn trai sao thì nói. Tôi con gái nghe còn chướng lỗ tai...", "Khá lắm bro (anh bạn - PV), phải khởi nghĩa nếu chúng ta không muốn bị áp bức"...

Những lời bình luận hài hước nhưng đầy kiên quyết của cư dân mạng cho rằng nhất định phải xử lý cô người yêu có cách hành xử với bạn trai vô lý thế này, bằng hình thức cảnh cáo cao nhất là đòi chia tay, không có lằng nhằng xin lỗi. Nếu cô ấy biết mình sai, chủ động xin lỗi và hứa sửa đổi thì còn xem xét.

Một số ý kiến cho rằng anh chàng có hơi nóng nảy, dù sao bạn gái "đến ngày" tâm trạng cũng trở nên thất thường, dễ cáu gắt khó chịu, anh chàng nên biết cách xử lý linh hoạt, khéo léo hơn. Mỗi cô gái mỗi cơ địa khác, có cô đến ngày dâu không hề cảm giác xi nhê gì, nhưng có những cô thì đau bụng, đau lưng, đau đầu, nôn nao, khó chịu, cáu bẳn trong người dù họ không hề muốn. Chấp nhận và nhắm chiều được nhau thì yêu tiếp, không chiều được thì thôi chia tay kiếm người khác mà yêu, đàn ông con trai không nên vì chuyện này nặng lời với bạn gái như vậy.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp này? Là chàng trai nóng nảy, không thông cảm với nỗi khổ của con gái hay cô gái không biết điều, kiếm cớ hành bạn trai quá mức?

Huyền Anh