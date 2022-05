Cả nhà "méo mặt" vì chiến dịch siêu tiết kiệm

Ảnh minh họa.

Cả nhà đang ăn cơm dưới ánh đèn chùm sáng choang thì bỗng... "phụt", điện tắt ngấm, kèm theo đó là giọng nói khàn khàn quen thuộc của ông Tuất: "Ăn trưa chứ có phải ăn tối đâu mà bày đặt thắp điện, cả nhà ăn xong thì họp gia đình nhé". Lâu nay, ông Tuất là người gia trưởng nên từ vợ, con, cháu, người giúp việc cho đến vật nuôi trong nhà đều phải nghe ông răm rắp.

Sở hữu quán cà phê rộng 200m2 ngự ngay trung tâm thành phố không phải chuyện đùa, đấy là chưa kể một vài mảnh đất xung quanh ông Tuất đã nhanh tay "cắt ra" cho vài hộ tiểu thương cùng kiếm ăn. Vừa được tiếng mà vừa được miếng, mỗi tháng, riêng tiền cho thuê mặt bằng, ông Tuất cũng đủ lo cơm áo cho cả nhà, nuôi được cả người giúp việc nhà. Tưởng như gia đình ông chẳng bao giờ phải lo đến chuyện kinh tế, vậy mà hôm nay, ba chữ "siêu tiết kiệm" lại trở thành câu cửa miệng của ông.

Mở đầu cuộc họp gia đình, ông dõng dạc: "Do tình hình kinh tế khó khăn sau dịch bệnh nên quán cà phê nhà mình tôi đang tính chuyển thành quán trà đá cho nó bình dân. Thu nhập hàng tháng vì thế sẽ giảm đi đáng kể nhưng tôi tính kỹ lắm rồi, nhà mình đủ thành phần: Người già, trung niên và trẻ nhỏ, vấn đề dinh dưỡng vô cùng quan trọng nên chi phí cho ăn uống không giảm được. Thay vào đó, tôi sẽ triệt để cắt giảm... sử dụng năng lượng. Đề nghị cháu Sen, người quán xuyến ngôi nhà này 24/24h, giúp tôi theo dõi từng thành viên, ghi chép cụ thể và báo cáo tình hình. Trừ tủ lạnh, tivi thì các loại máy móc trong nhà đều bị... ngắt vô thời hạn, đặc biệt, máy điều hòa sẽ được tháo xuống, cất vào tủ cho "an toàn". Bình nóng lạnh tôi cũng chọn ngày thanh lý rồi. Nhà sẵn bếp than, nước nóng cần là có. Tiện thể, bồn tắm cùng vòi hoa sen cũng ngắt luôn vì máy bơm nước sẽ được "nghỉ ngơi" trong thời gian tới. Nhà mình chịu khó múc nước ở bể ngầm lên mà dùng, vừa tiết kiệm mà lại vừa khỏe người. Cuối cùng là việc thắp các bóng đèn, từ nay mọi người tuân thủ quy định "năm Trái đất" cho tôi…".

Ông Tuất đang nói thì cậu út nhảy vào: "Ớ bố ơi, sao lại là năm Trái đất, giờ Trái đất chứ ạ?". "Cái thằng này, bố chưa nói xong, mày nhảy vào làm gì, láu ta láu táu. Chỉ tắt điện một tiếng thì tiết kiệm được bao nhiêu, phải tiết kiệm cả năm thì đất nước này mới có điện mà dùng chứ. Đấy, cả nhà cứ thế mà thực hiện. Còn Sen, cháu có sáng kiến gì nữa không?".

Sen, người giúp việc cho nhà ông Tuất đã lâu, dạo này kinh tế sa sút mà chưa bị ông cho "nghỉ hưu non" nên nó mừng lắm. Được ông giao nhiệm vụ, hai mắt nó sáng long lanh, miệng liến thoắng: "Ông ơi, cháu thấy bà hay ủi quần áo, hay mình thanh lý bàn ủi đi ạ? Mới cả, cậu út hay thức khuya chơi game online cũng tốn điện, hay mình ngắt luôn cả máy tính nữa?".

Nghe đến đây, bà Tuất với cậu út trừng mắt nhìn Sen nhưng ông Tuất ngay lập tức chặn lại bằng ánh mắt nghiêm nghị: "Được, từ nay bất kỳ loại máy móc nào tốn năng lượng đều phải ngắt hết. Ngày xưa, các cụ không có điện mà vẫn sống vui sống khỏe đấy thôi. Cái Sen cứ thế mà tiến hành, ai gây khó dễ thì cháu cứ mách ông".

Sau vài ngày thực hiện chiến dịch "siêu tiết kiệm", cả nhà ông Tuất nhao nhược nhưng lâu dần thành quen. Buổi tối, thằng út với mấy đứa cháu cũng ngoan ngoãn thắp nến để học dưới sự giám sát của "cảnh sát trưởng" Sen.

Ngày cuối tháng đã đến, sau bữa tối, cả nhà lại thắp nến chuẩn bị nghe Sen báo cáo tình hình. Sen cầm trên tay tờ danh sách được viết khá loằng ngoằng, giơ lên đọc cho cả nhà nghe: "Thưa ông, tháng này tiền điện nhà mình chỉ hết 300 nghìn vì mọi người dùng điện vào việc xem dự báo thời tiết trên tivi, chạy tủ lạnh và sạc điện thoại thôi ạ nhưng...". "Tốt, báo cáo tiếp đi còn nhưng với nhiếc gì nữa?", ông Tuất sốt ruột nói.

"Nhưng thiệt hại và chi phí của tháng này lại tăng gấp 3 lần so với tháng trước ạ. Các máy móc trong nhà từ điều hòa, máy tính, đến các bóng đèn đều rủ nhau... hỏng hết. Bà sai cháu mang đi sửa nhưng người ta bảo tiền sửa quá tội tiền mua máy mới. Hơn nữa, cậu út và 2 cháu nhà cậu cả vừa phải đi bệnh viện đo mắt kính cận cũng tốn đôi triệu, vậy là tháng này nhà mình thiệt hại gần 50 triệu".

Nghe đến đây, bà Tuất trề môi cười khanh khách: "Úi xời ơi, tháng này coi như là siêu thiệt hại chứ siêu tiết kiệm cái nỗi gì!".