Bố đòi ly hôn chia tài sản nhưng chị em tôi lại theo phe... mẹ kế

Nhà tôi hiện tại có 3 chị em: Chị cả và tôi là con của mẹ đầu. Khi mẹ đẻ tôi qua đời, bố lấy dì Nguyên, sinh thêm một em gái. Trong ký ức của tôi, dì Nguyên là người phụ nữ xông xáo, hiểu chuyện, sẵn sàng đến trường chỉ mặt đứa đầu gấu hay bắt nạt tôi.

Dì còn không ngại bế em bé trên tay tới gặp cô giáo chủ nhiệm khi biết tin tôi vi phạm quy chế thi, truyền bài cho bạn. Ngày chị tôi thi đại học, dì dậy sớm đồ xôi để thắp hương xin ông bà cho chị thi đỗ, điểm cao.

Bố tôi ốm, dì nấu cháo, kiên nhẫn ngồi đút từng thìa cháo vào miệng chồng. Họ hàng có việc, cưới xin, giỗ chạp, dì xắn tay áo lo toan, việc gì cũng làm được. Ấy vậy mà khi biết dì có thai, em thứ hai lại là gái, bố tôi hoàn toàn bỏ mặc, không quan tâm tới dì nữa.

Thậm chí, ông còn tạo áp lực cho vợ bằng cách không chi trả bất kỳ một khoản chi phí nào để cho dì đi khám thai hay mua thuốc bổ. Dì bị ốm, tôi gọi điện thì bố bảo bận công việc chưa về.

Tôi thực sự thương mẹ kế như mẹ ruột (Ảnh minh hoạ: Sina).

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ khi đó, bố đã có một mối quan tâm khác ngoài chúng tôi. Phải nói thêm là bố tôi cũng rất bận rộn. Vốn dĩ kinh tế gia đình khá giả là dựa vào bố. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dì Nguyên là người chăm chỉ, chịu khó chứ không ăn bám.

Tiền dì kiếm được dựa vào cửa hàng may mặc, sửa chữa quần áo của dì không nhiều. Nhưng tôi quý tính dì tự lập, không phụ thuộc vào chồng. Mặc dù cửa hàng nhỏ của dì thu nhập chẳng đáng là bao, trong khi mỗi tháng bố chỉ đưa dì 20 triệu đồng để lo cho cả nhà, dì cũng không kêu ca.

Một ngày, dì tâm sự với tôi rằng, bố ngoại tình. Ông muốn bán ngôi nhà chúng tôi đang ở để mua nhà cho người đàn bà khác. Dì bảo: "Dì không đồng ý vì nhà này là nơi để thờ cúng mẹ con, là tài sản sau này để lại cho mấy chị em, bây giờ bố bán đi là hết".

Tôi chẳng biết rõ thực hư chuyện này ra sao nhưng sau đó, tôi thấy bố nhượng bộ bằng cách ra điều kiện: Bố đồng ý để dì ở với chị em tôi, bố bán nhà chia cho dì một nửa. Phần của bố muốn làm gì là việc của ông.

Dì Nguyên không khóc nhưng tôi biết dì buồn. Trong lòng tôi thương quý dì, coi dì như người mẹ thứ hai. Tôi không kìm được tức giận, gào lên với bố rằng, ông là kẻ vô tình, phản bội và bị bố tát một cái thật đau vì dám thái độ hư hỗn.

Mẹ kế cũng không làm căng. Tuy nhiên, dì nói sẽ bảo vệ ngôi nhà này đến cùng. Chẳng biết nghe ai mách, dì biết nhà đất đang tranh chấp sẽ không được phép mua bán hay chuyển nhượng. Vậy là dì làm đơn gửi lên ủy ban nhân dân xã.

Dì tuyên bố sẽ làm đến cùng vì nếu buông tay thì tương lai, các con không còn chỗ đi về. Bố mẹ đẻ của dì Nguyên cũng sang nói chuyện, khuyên can nhưng bố tôi không lay chuyển. Trong cuộc họp gia đình, bố tôi đuổi mẹ kế ra khỏi nhà, yêu cầu bố mẹ vợ không được quyền có ý kiến.

Bởi nhà này là nhà của bố tự gây dựng nên, quyền quyết định là do bố. Dì Nguyên tạm thời phải đi tìm chỗ ở thuê rồi đón chị em tôi cùng ra. Chị gái tôi ở ký túc xá của trường, thường không hay về nên tôi tất nhiên phải theo dì để lo cho em. Chưa kể, dì cũng sắp tới ngày sinh nở.

Cho đến giờ phút này, bố tôi vẫn chưa ly hôn được vì dì Nguyên đang mang bầu. Theo luật, chồng không được quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang mang thai. Chưa kể, giấy tờ nhà đứng tên bố và mẹ đẻ của tôi, từ ngày mẹ tôi mất, bố chưa đi làm thủ tục sang tên.

Giờ muốn sang tên mình bố thì phải làm thủ tục phân chia di sản thừa kế, có ý kiến của chị em tôi. Mẹ tôi đã mất, ông bà ngoại không còn, hàng thừa kế thứ nhất chỉ có bố và hai con. Giờ không có ý kiến đồng ý của chúng tôi, bố cũng chưa làm gì được.

Chỉ có điều, gia đình tự dưng chia làm hai phe. Bố tuyên bố từ mặt chị em tôi vì đi theo mẹ kế. Cuộc chiến tranh giành này chẳng biết bao giờ mới dừng. Tuy nhiên, tôi không hối hận vì đã chọn đi theo mẹ kế.

Dạo này, Dì Nguyên hay khóc, có lẽ người mang thai hay bị nhạy cảm hơn. Dì áy náy vì tôi đang cần thời gian để tập trung ôn thi lại, bỗng nhiên bị kéo vào phiền toái. Dì không ngừng cảm ơn tôi. Nhờ có tôi bên cạnh, dì vững tâm vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách.

Tôi không biết phải nói sao, chỉ an ủi dì. Chúng tôi là người thân của nhau, tôi coi dì như ruột thịt, đôi khi còn muốn gọi dì bằng mẹ mà ngượng miệng không dám nói ra.

Dù thế nào, tôi cũng sẽ ở cạnh dì. Thi đại học không đỗ, tôi sẽ xin đi làm, cùng dì có trách nhiệm với các em.