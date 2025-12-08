Bạn trai cũ đòi trả phí tình cảm, tôi câm nín khi biết sự thật phía sau

Ở tuổi 22, tôi vừa mới bước ra khỏi cánh cổng đại học với biết bao hoài bão và mục tiêu. Trong một lần đi thử việc tại công ty mới, tôi vô tình quen Vinh - chàng trai từ TPHCM ra Hà Nội lập nghiệp.

Anh cao ráo, ưa nhìn, tính tình hiền lành và lúc nào cũng chăm sóc tôi từng chút một. Sau gần một năm tìm hiểu, chúng tôi mới chính thức yêu nhau. Hồi đó, anh còn nghèo nhưng hai đứa rất vui và hạnh phúc.

Yêu nhau được 6 tháng, tôi và Vinh quyết định dọn về ở chung, coi như thử xem có hợp để tiến xa hơn không. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như mơ.

Khi ấy, anh chưa có nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh. Nhiều tháng không đủ tiền đóng trọ, chi tiêu ăn uống trong nhà đều do tôi đứng ra gánh phần thiếu hụt.

Rồi anh thất nghiệp. Những ngày đó, Vinh chỉ quanh quẩn trong phòng, ôm máy tính chơi điện tử. Tôi nhờ bạn bè giới thiệu đủ công việc nhưng người yêu đều tìm lý do từ chối, lúc bảo không hợp, lúc lại nói cần thời gian suy nghĩ.

Ngày gặp lại Vinh, tôi mới biết mình yêu Mạnh đến mức nào (Ảnh minh hoạ: TD).

Đỉnh điểm là khi trong nhà không còn một đồng nào, anh sẵn sàng bán cả chiếc máy tính mà hai đứa đã góp tiền mua chung chỉ để có đủ tiền trả tiền trọ.

Quá mệt mỏi và bất lực, tôi quyết định chia tay. Khi ấy, anh ra sức níu kéo, cố gắng sửa sai bằng mọi cách nhưng tôi không còn đủ niềm tin để quan tâm nữa. Tương lai trước mắt mù mịt, gia đình liên tục phản đối khiến tôi buộc phải lựa chọn rời đi.

Sau đó không lâu, tôi quyết định rời bỏ Hà Nội và trở về quê nhà lập nghiệp. Bắt đầu công việc ở nơi mới, tôi quen được Mạnh. Anh hiền lành, vừa đi học, vừa đi làm và luôn cố gắng lo cho tôi trong khả năng của mình.

Thế nhưng điều kiện tài chính của Mạnh còn hạn chế. Đôi lúc, tôi vẫn thấy mình thiệt thòi và phải đứng ra phụ giúp một phần. Đặc biệt là vào những ngày lễ hay kỷ niệm, anh không thể mua gì tặng tôi ngoài mấy cốc trà sữa rẻ tiền.

Chúng tôi quen nhau được khoảng 5 tháng nhưng mọi thứ xung quanh chưa đủ để tôi thấy yên tâm và giao phó tương lai cho anh. Đúng lúc tôi cảm thấy mệt mỏi nhất, người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trở lại.

Anh giờ trở thành đại lý phân phối sơn cho một doanh nghiệp lớn tại Hà Nội. Trong một lần đi khảo sát thị trường, anh tình cờ gặp tôi ở sân trước nhà văn hóa xã.

Nhìn tôi vẫn đang loay hoay với mối quan hệ mới, chưa vững về tài chính, anh tỏ ra thương cảm. Anh chủ động xin số điện thoại, tìm cách giữ liên lạc và móc nối lại mối quan hệ cũ.

Sau vài lần nói chuyện, anh ngỏ ý muốn quay lại. Không dừng lại ở lời nói, anh còn gửi tiền để bù đắp cho những lỗi lầm cũ và liên hệ với gia đình tôi, mong họ khuyên tôi suy nghĩ lại.

Vinh thẳng thắn nói: “Anh muốn em có cuộc sống tốt hơn. Đừng tự mình chịu khổ như vậy. Em hãy cho anh thêm một cơ hội được chăm lo, sửa lỗi với em nhé”.

Nhìn thấy tình yêu và sự cố gắng thay đổi của Vinh, tôi không khỏi dao động. Gia đình cũng liên tục động viên hai đứa quay lại vì họ sợ tôi sẽ phải chịu khổ nếu tiếp tục với Mạnh, khi anh chưa ổn định.

Thực sự là lý trí khuyên tôi chọn Vinh nhưng trái tim lại thuộc về Mạnh. Tôi vẫn còn thương người yêu hiện tại nhiều lắm. Nghĩ đến chuyện chia tay, tôi sợ anh tổn thương vì biết anh ấy dễ rơi vào trạng thái chán nản, trầm cảm.

Đứng ở vị trí này, tôi cảm thấy bản thân bị giằng xé giữa tình cảm hiện tại, quá khứ và cả trách nhiệm với người khác. Giờ đây, tôi thực sự bế tắc. Tôi không biết nên quay lại với người yêu cũ, tiếp tục mối quan hệ hiện tại hay tạm dừng để dành thời gian suy nghĩ rõ ràng?

Ai từng trải qua tình huống tương tự hoặc có kinh nghiệm, xin hãy cho tôi lời khuyên.