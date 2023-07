Bạn gái đưa ra đề nghị khó chiều, tôi dứt khoát nói chia tay

Tôi năm nay 29 tuổi, tự nhận thấy mình là chàng trai có nhiều ưu điểm. Tôi có ngoại hình sáng, công việc thu nhập tốt, không hút thuốc, cờ bạc, rượu chè. Có lẽ tôi chính là mẫu đàn ông mà nhiều phụ nữ mơ ước.

Từ nhỏ đến lớn, vì sự nỗ lực không ngừng của bản thân, chưa có khó khăn nào khiến tôi chùn bước. Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy việc khó nhất của người đàn ông chính là chọn được vợ ưng ý.

Là con trai của bà mẹ đơn thân, từ nhỏ, tôi đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Bù lại, tôi có người mẹ tuyệt vời, hết mực vì con. Từ khi biết yêu, tôi ước ao có thể lấy người vợ vừa hiền lành, vừa chịu khó, biết kiếm tiền lại giỏi nội trợ như mẹ tôi.

Thế nhưng, không biết do tôi chưa gặp may hay vì khó tính quá, cô gái nào tìm hiểu một thời gian, tôi cũng thấy đầy khuyết điểm. Người xinh đẹp thì nghề nghiệp không ổn định. Người có công việc ổn định thì nội trợ vụng về…

Có lẽ vì thế, những cuộc tình cứ đến rồi đi. Không một cô gái nào khiến tôi cảm thấy yên tâm để cưới làm vợ.

Tôi không muốn lấy người vợ không muốn làm dâu nên đành buông tay (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Tôi gặp An - cô gái nghe tên đã thấy bình yên, dịu dàng. An không quá xinh đẹp nhưng thông minh, tinh tế. An là giáo viên tiếng Anh, dạy ở trường và dạy thêm tại trung tâm. Tôi không hỏi nhưng nhìn thời gian biểu bận rộn của cô ấy, tôi đoán thu nhập không tệ.

Điều tuyệt vời nhất là An nấu ăn rất ngon. Lần đầu đưa An về nhà, nhìn căn hộ giản dị, ngăn nắp của cô ấy, ăn những món ăn cô ấy nấu, tôi biết đây chính là người phụ nữ tôi cần tìm.

Xác định rõ mục tiêu, tôi không ngại tốn thời gian, tâm sức, tiền bạc theo đuổi cô ấy. Sau 3 tháng quen nhau, chúng tôi chính thức thành cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.

An tuyệt vời là thế, nhưng không hiểu sao mẹ tôi lại không mấy cảm tình. Lần đầu đưa cô ấy về ra mắt, mẹ tôi tỏ thái độ khá lạnh lùng, khiến tôi cũng phải ái ngại.

Sau khi đưa An về, tôi hỏi mẹ thấy An ra sao? Mẹ bảo, với mẹ, cô gái nào cũng không xứng với con. Trong mắt mẹ, tôi luôn là người xuất sắc. Có lẽ bà mẹ nào cũng thế. Tôi bảo mẹ An là cô gái tốt, chắc chắn sẽ là nàng dâu tốt.

An cũng không có ấn tượng tốt về mẹ tôi. Cô ấy bảo mẹ tôi khó gần, chắc là khó tính. An nói các bà mẹ đơn thân thường có xu hướng muốn "độc chiếm" con trai, không muốn ai chia sẻ tình cảm với mình.

Nói chuyện một lúc, An đưa ra đề nghị: "Anh yêu em, nhưng mẹ anh có vẻ không thích em lắm. Em cũng yêu anh, nhưng không chắc sẽ làm mẹ anh hài lòng. Nếu sau này mình cưới nhau, mình ra sống riêng nhé. Em có sẵn nhà rồi hoặc mình mua nhà ngay gần nhà mẹ cũng được".

Tôi bảo An, nhà tôi chỉ có một mẹ, một con. Mẹ cả đời hy sinh hạnh phúc riêng, dồn hết tâm sức nuôi dạy tôi. Giờ tôi lớn, lại vì hạnh phúc riêng mà bỏ mẹ sống một mình làm sao được?

Cô ấy lý luận rằng: Báo hiếu không nhất thiết phải sống chung. Sống chung mà mẹ chồng - nàng dâu không hòa hợp cũng chẳng vui vẻ gì. Ngược lại, tôi sẽ là người khổ sở nhất.

Sau khi về nhà, tôi nghĩ nhiều về đề nghị của An. Hóa ra An cũng giống như những cô gái khác, chỉ muốn làm vợ, không muốn làm dâu. Nếu tôi vì kết hôn mà để mẹ sống một mình, tôi chỉ là thằng con bất hiếu.

Có lẽ An yêu tôi chưa đủ nhiều. Nếu cô ấy yêu tôi, cô ấy sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Ngay cả đến mẹ của người yêu cũng không thể yêu, không thể sống chung thì làm sao được.

Nghĩ vậy, tôi liền nhắn cho An: "Anh lấy vợ, không chỉ là lấy vợ cho anh, còn là tìm dâu cho mẹ anh, tìm mẹ cho con anh sau này. Nếu đến cả mẹ anh, em cũng không muốn gần thì có lẽ chúng ta không có duyên nợ sống chung một nhà".

Tin nhắn vừa gửi đi, An lập tức trả lời: "Vâng, có lẽ vậy". Câu trả lời của An khiến tôi ngỡ ngàng. Chúng tôi đã xác nhận tình cảm yêu đương. Vậy mà cái cách cô ấy đồng ý kết thúc cuộc tình thật hời hợt và lạnh nhạt.

Nghĩ đến phải bắt đầu với cuộc tình khác, người con gái khác, tôi cảm thấy mệt mỏi. Vài người biết chuyện bảo tôi quá cầu toàn trong việc chọn vợ. Phụ nữ bây giờ không giống thời mẹ mình. Vả lại, làm gì có ai "mười phân vẹn mười".

Ai nói gì thì nói, tôi vẫn giữ quan điểm của tôi - chọn người sống chung với mình cả đời, làm con dâu mẹ mình cả đời.

Việc trọng đại như thế không nên qua loa, vội vàng. Quan điểm của tôi như vậy có đúng không?