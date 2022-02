Bà mẹ mang thai: Những dấu hiệu cho thấy bạn sắp chuyển dạ

Nguồn ảnh: Westend61/Getty Images.

Những cơn đau âm ỉ đó có thể báo hiệu rằng em bé đang di chuyển vào đúng vị trí, hay cũng có thể là do bạn đã ăn nhầm thứ gì đó tối qua? Thứ chất lỏng vừa xuất hiện đó có phải là do vỡ ối, hay chỉ là nước tiểu rỉ ra do một đứa bé nặng 3-4 kg đang nằm trên bàng quang đầy của bạn?

Để biết được khi nào mình thực sự gần đến ngày dự sinh, hãy để ý đến những dấu hiệu báo trước về cuộc chuyển dạ.

Khi bạn nghĩ rằng "bụng mình không thể to hơn được nữa", bạn có thể gặp phải những dấu hiệu sắp chuyển dạ sau đây. Lưu ý rằng những triệu chứng này không xảy ra theo thứ tự cụ thể nào, bạn có thể gặp vài triệu chứng trong cùng một ngày hoặc cách nhau vài ngày, nó chỉ ra rằng thời khắc quan trọng đang đến:

- Tăng tiết dịch âm đạo, có thể có màu nâu hoặc hơi hồng.

- Bạn có cảm giác em bé đã tụt xuống thấp hơn trong khoang chậu của bạn. Trọng lượng của em bé không còn đè lên cơ hoành của bạn, nhờ đó bạn có thể dễ thở hơn.

- Bạn giảm cân nhẹ.

- Thỉnh thoảng có những cơn đau âm ỉ ở lưng.

- Đi tiêu lỏng và thường xuyên gặp hiện tượng chuột rút. Rochel Lieberman, một nữ hộ sinh ở Brooklyn, New York, phỏng đoán: "Đó là cách cơ thể làm rỗng ruột để tử cung co bóp tốt. Cảm giác khó tiêu và nôn/buồn nôn trước khi chuyển dạ cũng có thể xảy ra".

- Cảm giác tăng áp lực hoặc chuột rút ở vùng chậu/ trực tràng.

- Cổ tử cung mềm, mỏng hoặc giãn ra (có thể phát hiện được khi bác sĩ khám).

- Sự gia tăng các cơn co thắt Braxton Hicks hoặc những cơn co thắt có cảm giác như tử cung bị thắt chặt hoặc cứng lại, khả năng kéo theo chuột rút nhẹ.

- Cảm giác bồn chồn hoặc mệt mỏi rõ rệt.

Dấu hiệu bạn sắp vào phòng sinh

Nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, quá trình chuyển dạ đã rất cận kề:

- Vỡ ối

Có thể bạn đã từng gặp ác mộng về dấu hiệu sắp chuyển dạ đột ngột xảy ra trong thang máy văn phòng hoặc trên các bộ phim. Nhưng chỉ một số ít người - một nghiên cứu cho thấy khoảng 8% - báo cáo rằng nước ối của họ bị vỡ trước khi bắt đầu có những cơn co thắt thường xuyên. Ngay cả khi vỡ ối, bạn có thể sẽ chỉ cảm thấy một vết rò rỉ nhỏ, bởi đầu của em bé thường ngăn không cho quá nhiều chất lỏng rò rỉ ra ngoài.

T.S Carol J. Grabowski, Trưởng khoa Phụ sản tại Trung tâm Y tế Long Beach Memorial (California, Mỹ) cho biết: 80% người mang thai sẽ sinh trong vòng 12 giờ sau khi vỡ ối. Những người không sinh trong thời gian này có nguy cơ nhiễm trùng tăng lên khi túi ối bị vỡ.

- Ra máu

Trong suốt quá trình mang thai, cổ tử cung luôn đóng và có nút dịch nhầy. Đó là cách tự nhiên để bảo vệ em bé khỏi bị nhiễm trùng. Nhưng khi bạn chuyển sang giai đoạn chuyển dạ, cổ tử cung bắt đầu giãn và mềm ra để chuẩn bị cho việc sinh nở, khiến những gì tích tụ ở đó bị bong ra. Chất nhầy, lượng đo tầm bằng một thìa cà phê, sẽ được loại bỏ dưới dạng nút nhầy hoặc một chất lỏng chảy ra. Dịch nhầy này có thể có màu nâu (do máu cũ) hoặc màu hồng do cổ tử cung tiếp tục mỏng và mở ra, khiến các mạch máu nhỏ bị vỡ dọc theo bề mặt cổ tử cung.

T.S Grabowski cho biết, sau dấu hiệu "ra máu" này, cuộc chuyển dạ có thể đến sau vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

- Rất đau lưng

Khi mang thai, lưng của bạn có thể bị đau nhức trong nhiều tháng. Nhưng khi cơn đau trở nên cực kỳ dữ dội, đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang trải qua "cơn đau đẻ", xảy ra ở gần 1/3 số ca mang thai.

Kay Johnson, một nữ hộ sinh ở Atlanta (Mỹ), cho biết: "Thông thường, một em bé sẽ tụt xuống ống sinh với khuôn mặt của bé áp vào cột sống của bạn. "Nhưng trong một số trường hợp, đứa trẻ tụt xuống với hộp sọ của bé va vào cột sống của mẹ. Kết quả là cơn đau liên tục có thể lan ra bụng nhưng chủ yếu tập trung ở lưng. Cho dù bạn có trải qua cơn đau lưng thực sự hay không, thì cơn đau lưng dữ dội là dấu hiệu đầu tiên chắc chắn cho việc chuyển dạ sắp đến gần.