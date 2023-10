Anh trai chồng biến nhà của chúng tôi thành nơi hẹn hò, say xỉn

Vợ chồng tôi sống ở quê nhưng có một căn chung cư khá rộng tại trung tâm thành phố. Tôi dự định giữ căn chung cư này lại sau này cho con gái lên học đại học đỡ phải thuê nhà.

Vì nhà không có người ở nên nếu có dịp ghé vào, tôi đều nói chuyện với bảo vệ, nhờ các em ấy để ý nhà giúp. Hôm vừa rồi có việc lên thành phố, tôi rẽ qua xem xét tình hình nhà của mình vì lâu chưa qua.

Tôi vồn vã chào hỏi cậu bảo vệ trẻ tuổi của khu chung cư, hỏi cậu mấy câu qua loa rồi lên thăm nhà. Thấy cậu cứ ấp úng, vòng vo có vẻ có chuyện gì muốn nói, mãi một hồi mới phản ánh với tôi.

Đại ý là anh chị để nhà không ở, cho người qua trông nom cũng tốt, nhưng nên nhắc anh ấy tế nhị chút. Đừng về khuya quá, say xỉn nói to, cười to, cứ vài bữa lại dắt người yêu về tụ tập, mỗi lần một người khác nhau, rất không hay.

Khi hôn nhân chưa chấm dứt, anh trai chồng lao vào yêu đương là sai, chưa kể còn dẫn người về nhà tôi là điều khó chấp nhận được

Tôi giật mình, sao lại có chuyện ấy. Tôi đâu có cho ai chìa khóa vào nhà mình? Sau một hồi hốt hoảng, hỏi qua hỏi lại mới biết, hóa ra chồng tôi đã tự ý đưa anh trai mình qua đây, dặn bảo vệ đưa chìa khóa nhà cho anh trai để thi thoảng qua trông nom hộ.

Tôi giận chồng tự ý làm mà không bàn bạc với tôi. Nhưng hóa ra chính chồng tôi cũng không biết anh trai mình sống buông thả như vậy.

Anh ấy chỉ suy nghĩ đơn giản là cuộc sống gia đình anh trai không hạnh phúc. Chị dâu là người quá đáng, gây chuyện nên muốn giúp anh trai có nơi đi về trong lúc hôn nhân chưa thể giải quyết êm thấm. Sự việc mà bảo vệ chung cư phàn nàn đã diễn ra trong mấy tháng gần đây. Điều đó khiến tôi không hài lòng.

Tôi biết anh chồng và chị dâu đang có mâu thuẫn, nhiều tranh chấp chưa giải quyết được. Nhưng chuyện gia đình không hạnh phúc không phải là lý do để bao biện cho lối sống phức tạp của anh ấy. Khi hôn nhân chưa chấm dứt, anh ấy lao vào yêu đương là sai, chưa kể còn dẫn người về nhà tôi là điều khó chấp nhận được.

Tôi lập tức yêu cầu chồng nói chuyện với anh trai để chấm dứt ngay tình trạng hiện giờ. Chồng cũng hứa hẹn với tôi nhưng khi tôi kiểm tra qua bảo vệ chung cư, hóa ra vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ có điều, anh trai chồng đã tế nhị hơn, đỡ say xỉn, hát hò ồn ào và tần suất đưa người lạ về cũng bớt đi.

Tôi tuyên bố, nếu chồng vẫn ngại, không nỡ làm mất lòng anh trai, để tình trạng này tiếp tục diễn ra thì chính tôi sẽ là người trực tiếp nói chuyện. "Chị dâu biết chuyện sẽ có cớ ép anh ấy ra đi tay trắng, như vậy là vợ chồng mình dồn anh ấy vào đường cùng", lời chồng nói khiến tôi băn khoăn.

Đây là việc tế nhị, tôi muốn chồng nói chuyện với anh trai. Cùng là đàn ông, lại là anh em trong nhà rất dễ thẳng thắn với nhau. Nhưng chồng tôi là người cả nể, không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình, thành ra tôi là phận làm dâu lại trở nên khó xử.

Tôi không muốn căn nhà tôi giữ cho con gái bị biến thành nơi hẹn hò của anh chồng. Nói ra thì mang tiếng chấp nhặt, đã không giúp gì lại còn đẩy anh vào tình thế bất lợi trong cuộc tranh chấp hôn nhân, tôi thực sự phân vân.